Resume de l'actualite a 16H00 GMT (20/04)

PARIS - Emmanuel Macron a estimé lors du conseil des ministres qu'il n'y avait pas de convergence des différents mouvements de protestation catégoriels, au lendemain d'une journée de mobilisation de la CGT qui tente d'unifier les mécontentements.

Sur le dossier de la SNCF, "il a rappelé que la loi avait été votée avec une très large majorité donc la transformation de ce grand service public français va se poursuivre et est amenée à évoluer dans les jours qui viennent".

Concernant les manifestations contre la loi ORE dans plusieurs universités de France, Emmanuel Macron a "salué le travail réalisé par les forces de l'ordre dans l'évacuation de l'université de Tolbiac, qui s'est faite dans le calme".

"Il incombera à la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal de permettre la tenue des examens dans de bonnes conditions."

PARIS - Les locaux du site universitaire de Tolbiac, à Paris, ont été évacués à l'aube par la police, après plusieurs semaines d'occupation par des étudiants opposés entre autres à la réforme des conditions d'accès aux études supérieures.

De 100 à 200 policiers ont participé aux opérations, qui ont commencé aux alentours de 05h00 du matin (03h00 GMT) dans le centre Pierre-Mendès France - son nom officiel - situé dans le 13e arrondissement, a-t-on dit de source policière.

Une centaine de personnes ont été expulsées, selon la préfecture qui précise, dans un communiqué, qu'un seul suspect a été interpellé, pour "outrage et rébellion".

Selon le président de l'université Panthéon Sorbonne, Georges Haddad, les dégâts causés au cours du mois se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros et les travaux de rénovation effectués ces deux dernières années, pour un montant de 800.000 euros, ont été réalisés en pure perte.

---

PARIS - Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a opposé une fin de non-recevoir aux syndicats représentatifs de la SNCF qui ont annoncé jeudi la suspension des discussions avec la ministre Elisabeth Borne et réclamé d'être reçus à Matignon.

"Ce ne sont pas les partenaires sociaux qui choisissent la personne avec qui ils négocient", a-t-il dit lors du compte rendu du conseil des ministres. "Ils sont les bienvenus pour retrouver la table des discussions, autour d'Elisabeth Borne, et nous serons à l'écoute, attentifs comme nous l'avons toujours été".

Ulcérées par une série d'annonces - notamment sur la date de la fin de recrutement au statut cheminot -, la CGT, l'Unsa, Sud et la CFDT ont exprimé jeudi leur intention d'envoyer un courrier unitaire au Premier ministre, Edouard Philippe, pour être reçus à Matignon.

---

PARIS - Air France a annoncé le lancement d'une consultation de tous ses salariés pour la première fois depuis 1994, espérant convaincre la majorité non gréviste d'accepter l'accord salarial rejeté par l'intersyndicale pour enrayer un conflit social jugé dévastateur.

Jean-Marc Janaillac, également PDG de la maison mère Air France-KLM, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il remettait son poste en jeu en cas de vote négatif.

La direction de la compagnie aérienne estime le coût du mouvement de grève à quelque 300 millions d'euros en comptant l'épisode des 23 et 24 avril.

---

PARIS - Les juges, greffiers et avocats opposés à la réforme de la Justice placent leur espoir d'être entendus entre les mains des parlementaires, après la présentation aujourd'hui du projet de loi au conseil des ministres qu'ils dénoncent.

Ces professionnels dénoncent la dégradation de l'accès à la justice et de la qualité des décisions qu'entraînera selon eux la réforme. Leurs principaux syndicats ont déploré jeudi "la recherche de la rentabilité au détriment du sens même de la justice" et une volonté de "gérer la pénurie de moyens".

Parmi les principaux points de crispation : la fusion des tribunaux d'instance (TI) et de grande instance (TGI) et la suppression de la fonction de juge d'instance, le développement des procédures évitant le passage en audience devant un juge et les décisions collégiales en "sous-traitant" des pans entiers de contentieux à des "opérateurs privés".

---

PARIS - Le débat en première lecture sur le projet de loi controversé asile et immigration, qui devait initialement s'achever aujourd'hui à l'Assemblée nationale, se poursuivra ce week-end en raison du retard pris par l'examen du texte.

Après un début de semaine monopolisé par les interpellations de la droite, qui accuse le gouvernement de préparer des régularisations d'étrangers en filigrane du texte et fustige son laxisme supposé, les députés n'en étaient hier qu'à l'examen des premiers articles d'un projet de loi qui en compte 41.

---

NANTES - Des occupants de la "zone à défendre" de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) ont déposé 40 dossiers nominatifs de projets agricoles, ouvrant la voie à une possible sortie de crise sur le site où devait être construit un nouvel aéroport.

Le gouvernement avait fixé au 23 avril la date butoir pour le dépôt des projets, les occupants illégaux qui s'y refusent devant ensuite être évacués par la force.

---

PARIS - La France a expulsé vers l'Algérie un imam salafiste de Marseille en raison de ses prêches radicaux après avoir obtenu hier le feu vert de la Cour européenne des droits de l'Homme, a-t-on appris ce matin de source proche du dossier.

La Cour a rejeté la demande de l'avocat de l'imam de suspendre provisoirement son expulsion qui était motivée "par les risques allégués" de torture que pourrait subir son client.

---

GAZA - L'armée israélienne a tué deux Palestiniens et en a blessé 12 autres à la frontière avec la bande de Gaza, alors que les manifestations pour le "droit au retour" des réfugiés palestiniens sont entrées dans leur quatrième semaine.

Les soldats ont ouvert le feu quand des manifestants équipés de pinces coupantes se sont approchés de la clôture frontalière, après avoir lancé des avertissements en arabe par haut-parleur.

Trente-trois Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés depuis le début du mouvement de protestation qui doit s'achever le 15 mai, date anniversaire de la "nakhba" ou "catastrophe", marquant le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

---

BEYROUTH - Des rebelles présents dans l'enclave entourant le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk près de Damas ont accepté de se rendre ce matin après une nuit de pilonnage mené par les forces du régime de Bachar al Assad.

Selon une source informée des discussions entre les insurgés et les forces syriennes, les combattants qui se trouvent dans cette enclave seront transférés dans l'est de la Syrie où le groupe Etat islamique contrôle encore quelques poches territoriales. D'autres seront acheminés vers des zones rebelles dans le nord-ouest du pays.

---

MOSCOU - Donald Trump a invité Vladimir Poutine aux Etats-Unis lors d'une conversation téléphonique, écrit l'agence de presse RIA Novosti en citant le ministère russe des Affaires étrangères.

Rapportant les propos du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l'agence précise que Donald Trump a plusieurs fois abordé la question de cette invitation lors de son entretien avec Poutine. Le président américain a également indiqué qu'il serait ravi d'effectuer une visite en Russie, précise RIA.

---

MADRID - L'organisation séparatiste basque ETA a présenté ce matin ses excuses pour les souffrances causées aux victimes et à leurs proches de la lutte armée menée pendant un demi-siècle pour la constitution d'un Etat indépendant.

Ces excuses interviennent alors que le groupe devrait annoncer sa dissolution définitive au début du mois de mai, soit un an après sa décision de déposer les armes et de renoncer à l'action violente. L'organisation a décrété un cessez-le-feu en 2011 et a livré ses armes en avril 2017.

"Nous sommes conscients qu'au cours de cette longue période de lutte armée nous avons causé beaucoup de douleur, y compris de nombreux dommages pour lesquels il n'y a pas de réparation. Nous voulons exprimer notre respect aux morts, aux blessés et aux victimes des actions de l'ETA. Nous présentons nos excuses sincères", écrit le groupe dans un communiqué publié par le journal basque Gara.

---

PARIS - L'ancien Premier ministre français Manuel Valls "étudie" la possibilité d'être candidat l'an prochain à la mairie de Barcelone, sa ville natale, sous les couleurs de Ciudadanos, parti hostile à l'indépendance de la Catalogne.

L'ex-candidat malheureux à la primaire socialiste pour l'élection présidentielle en France, aujourd'hui député apparenté La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron, a dit envisager une telle candidature sous la bannière de la formation dirigée par Albert Rivera.

"Ça m'intéresserait de continuer (à participer au) débat sur l'indépendance et je vais l'étudier," a dit Manuel Valls dans un entretien à la chaîne de télévision espagnole TVE.