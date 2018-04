Resume de l'actualite a 16H00 GMT (21/04)

AMSTERDAM - Les enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ont pu se rendre aujourd'hui à Douma, en Syrie, et prélever des échantillons sur le site de l'attaque chimique présumée du 7 avril, a annoncé l'OIAC.

Dans un communiqué, l'organisme basé à La Haye indique que les échantillons vont être transportés aux Pays-Bas puis envoyés dans des laboratoires agréés afin d'y être analysés.

Les résultats de la visite de samedi vont parallèlement être évalués pour déterminer si une seconde visite est nécessaire.

L'OIAC a pour mission de déterminer si une attaque a eu lieu à Douma, comme l'ont dit les rebelles qui défendaient la ville, et, si tel est le cas, quels agents chimiques ont été utilisés.

L'organisme précise dans son communiqué qu'il rédigera à l'attention de ses Etats-membres un rapport s'appuyant sur le résultat de l'analyse des échantillons et d'autres informations dont elle dispose.

Les enquêteurs de l'OIAC ont été empêchés pendant plusieurs jours de se rendre à Douma, notamment à la suite de tirs qui ont visé une mission préparatoire de l'Onu mardi dernier. La ville est contrôlée par l'armée syrienne depuis que les derniers rebelles en ont été évacués le week-end dernier.

---

SEOUL - La Corée du Nord suspend à compter d'aujourd'hui ses essais nucléaires et balistiques et va démanteler un site à partir duquel elle procédait à ses tests d'armes atomiques, a annoncé l'agence de presse officielle de Pyongyang, KCNA.

Cette annonce, qui s'inscrit dans un contexte de détente entre le régime de Kim Jong-un, son voisin du Sud et les Etats-Unis, a immédiatement été saluée par le président américain, Donald Trump, qui s'est dit impatient de rencontrer le dirigeant nord-coréen.

La Corée du Sud a quant à elle parlé d'une décision "significative" en direction de la dénucléarisation de la péninsule et a annoncé qu'elle contribuerait à créer les conditions favorables au bon déroulement des réunions entre Kim Jong-un et Donald Trump.

---

LONDRES - La visite d'Etat du président américain Donald Trump au Royaume-Uni aura lieu cet été, probablement mi-juillet, a rapporté aujourd'hui la presse britannique, en citant des sources gouvernementales à Washington et à Londres.

Le Daily Mail, citant une source gouvernementale britannique, a avancé la date du 14 juillet. Pour le Daily Telegraph, ce sera plutôt "à la fin de l'été", selon un responsable de l'administration Trump.

Une porte-parole du cabinet de la Première ministre britannique Theresa May a indiqué que Londres et Washington travaillaient encore sur les détails de cette visite d'Etat.

---

BEYROUTH - Des rebelles du Kalamoun oriental, zone assiégée à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Damas, ont accepté de se rendre, a rapporté aujourd'hui la télévision officielle syrienne. Environ 3.200 combattants et leur famille devaient quitter la zone pour être transférés dans les secteurs d'Idlib et de Jarablous, contrôlés par les rebelles près de la frontière avec la Turquie, a précisé la télévision syrienne.

Des rebelles présents dans l'enclave entourant le camp de réfugiés de Yarmouk, près de Damas, se sont rendus hier au terme d'une nuit de pilonnages menés par les forces du régime de Bachar al Assad.

---

WASHINGTON - Le Parti démocrate américain a porté plainte contre la Russie, de hauts responsables de l'équipe de campagne de Donald Trump et Wikileaks pour conspiration dans le but de perturber l'élection présidentielle de 2016, selon un document judiciaire consulté hier par Reuters.

La formation accuse l'équipe de campagne de Donald Trump d'avoir conspiré avec le gouvernement russe et ses services de renseignements pour fragiliser sa candidate, Hillary Clinton, précise le document.

Les noms de Donald Trump Jr., du gendre du président, Jared Kushner, ou de Roger Stone, un conseiller politique de longue date de Donald Trump, sont cités dans la plainte.

La Maison Blanche n'a souhaité réagir, mais l'équipe de campagne du président pour l'élection de 2020, qui est déjà en place, a jugé l'initiative "futile".

---

PARIS - Les députés de l'ensemble de l'opposition ont de nouveau protesté aujourd'hui contre l'organisation des débats sur le projet de loi controversé asile et immigration, qui ont largement dépassé les délais fixés à l'origine.

Les discussions devaient en théorie s'achever hier, avant un vote solennel puis le début des vacances parlementaires, mais les retards pris tout au long de la semaine ont conduit la présidence à allonger le calendrier initial.

"Nous avons encore au moins une grosse journée de débats", a déclaré Gilles Le Gendre, porte-parole de La République en Marche (LaRem) à l'Assemblée, interrogé par BFM TV.

Dans la journée, les groupes Les Républicains (LR), La France insoumise (LFI), Udi, Agir et Indépendants (centre), Nouvelle Gauche (socialistes) et Gauche démocrate et républicaine (essentiellement communistes) ont pris la parole à tour de rôle pour critiquer la tournure des événements.

---

BORDEAUX, France - Un incendie a été maîtrisé aujourd'hui dans le sud de la Gironde après avoir détruit 170 hectares de pinède. Le feu s'était déclaré hier en fin d'après-midi dans la commune de Saint-Michel-de-Castelnau, à 90 km au sud-est de Bordeaux, et il s'est rapidement propagé en raison du vent.