Resume de l'actualite a 16H00 GMT (26/03)

PARIS - Européens et Nord-Américains ont annoncé une série d'expulsions de diplomates russes après la tentative d'assassinat imputée à la Russie d'un agent double russe au Royaume-Uni début mars.

Selon le gouvernement britannique, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, hospitalisés dans un état critique, ont été victimes d'un agent neurotoxique militaire datant de l'époque soviétique, le Novitchok, à Salisbury, dans le sud de la Grande-Bretagne. La Russie dément toute implication.

Des sources gouvernementales américaines ont indiqué lundi que Donald Trump avait ordonné l'expulsion de 60 Russes et la fermeture du consulat de Russie à Seattle après l'empoisonnement tandis que le président du Conseil européen, Donald Tusk annonçait que 14 pays de l'UE avaient pris des mesures semblables, en expulsant au total 30 diplomates russes.

A Paris, le Quai d'Orsay a annoncé l'expulsion de quatre diplomates russes, comme l'Allemagne et la Pologne.

---

MADRID/BERLIN - L'ancien dirigeant catalan Carles Puigdemont doit comparaître ce lundi devant une juridiction du Schleswig-Holstein en Allemagne, où il a été interpellé hier matin dans le cadre du mandat d'arrêt européen émis par la justice espagnole.

L'ancien président de la région de Catalogne encourt en Espagne une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison pour avoir organisé un référendum illégal aux yeux de Madrid.

Un magistrat devra se prononcer sur son maintien en détention dans l'attente de l'examen de la demande formulée par l'Espagne.

---

LE CAIRE - Les Egyptiens ont commencé à voter aujourd'hui pour une élection présidentielle qui devrait voir la réélection dans un fauteuil du sortant, Abdel Fattah al Sissi, pour un second mandat de quatre ans.

Le taux de participation est l'enjeu essentiel du scrutin, les principaux candidats de l'opposition s'étant retirés en janvier en parlant de manoeuvres d'intimidation. Le grand rival de Sissi, Sami Hafez Anan, ancien chef d'état-major des armées, a été arrêté et emprisonné. Le scrutin dure sur trois jours.

---

ROME - Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue, parti eurosceptique et anti-immigration, se dit prêt à mener des négociations avec le Mouvement 5 Etoiles (M5S) en vue de former un nouveau gouvernement en Italie, trois semaines après des élections législatives qui n'ont dégagé aucune majorité.

Le M5S anti-système et la coalition de droite qui rassemble notamment la Ligue et Forza Italia de Silvio Berlusconi se sont accordés samedi dernier lors de l'élection des présidents des deux chambres du Parlement.

---

BEYROUTH - Le dernier groupe rebelle affrontant encore l'armée syrienne dans la Ghouta orientale, près de Damas, fait savoir qu'il tente à son tour de négocier un arrêt des combats.

Lundi matin, un officier russe a affirmé que Djaïch al Islam, qui contrôle notamment la ville de Douma, la plus peuplée de la Ghouta, était prêt à déposer les armes et à évacuer la région.

---

PEKIN - Le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est prononcé en faveur de négociations avec les Etats-Unis et a réitéré la promesse d'un accès facilité au marché chinois pour les entreprises américaines, s'efforçant ainsi d'éviter une guerre commerciale entre les deux superpuissances.

Lors d'une conférence à Pékin à laquelle participaient plusieurs dirigeants de grandes entreprises mondiales, Li Keqiang a expliqué que la Chine traiterait à égalité les firmes chinoises et étrangères, n'obligerait pas ces dernières à transférer des technologies et renforcerait la protection de la propriété intellectuelle, réitérant des promesses qui à ce jour n'ont pas convaincu Washington.

---

PARIS - Le déficit public français a atteint l'équivalent de 2,6% du produit intérieur brut en 2017, une baisse de 0,8 point par rapport à 2016 qui permet à la France de revenir dans la norme du pacte de stabilité européen pour la première fois depuis dix ans, a annoncé aujourd'hui l'Insee.

L'institut, qui publie les premiers résultats des comptes nationaux des administrations publiques pour 2017, fait état dans le même temps d'une hausse de 65,9 milliards d'euros de la dette publique de la France l'an passé, supérieure à celle de 2016 (+51,3 milliards).

Elle atteint 2.218,4 milliards d'euros, soit l'équivalent de 97,0% du PIB contre 96,6% un an plus tôt.

Le déficit 2017 est inférieur à l'objectif de 2,9% affiché par le gouvernement dans sa trajectoire des finances publiques actualisée à la fin de l'été dernier et s'inscrit à son plus faible niveau depuis 2007, juste avant la crise.

PARIS - L'économie française a bien enregistré une croissance de 2,0% sur l'ensemble de 2017, sa meilleure performance depuis six ans, a confirmé aujourd'hui l'Insee, qui relève dans le même temps la progression du quatrième trimestre.

Sur les trois mois à fin décembre, le produit intérieur brut a progressé de 0,7%, contre 0,6% annoncé précédemment, soit une accélération sensible par rapport à sa hausse de 0,5% au troisième trimestre. La croissance de 2017 marque un net changement de rythme après trois années poussives, où le PIB n'avait progressé que de 1,0% (2014 et 2015) puis de 1,1% (2016).

---

PARIS - Le gouvernement a présenté aujourd'hui une stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 censée permettre aux Français de vivre en bonne santé "quel que soit leur âge" et qui représente un investissement de 400 millions d’euros pour 5 ans.

Tous les ministres du Comité interministériel pour la santé publique, piloté par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, ont contribué à ce plan d'action.

Parmi les mesures phares, les risques liés à la consommation de tabac, qui tue chaque année plus de 73.000 personnes, a rappelé le Premier ministre.

"Désormais, votre médecin pourra vous prescrire un substitut nicotinique et vous pourrez en obtenir le remboursement comme n’importe quel médicament", a déclaré Edouard Philippe à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne.

---

PARIS - Laurent Wauquiez et Marine Le Pen ont tous deux accusé Emmanuel Macron de naïveté et d'inertie face au terrorisme islamiste, après les attentats de Trèbes et Carcassonne (Aude) qui ont fait quatre morts vendredi.

Des propos qui indignent des syndicats de police, également critiques à l'égard de l'ancien Premier ministre socialiste, Manuel Valls, favorable à la rétention administrative de personnes "fichées S" (S pour sûreté de l'Etat).

---

PARIS - La cérémonie d'hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué la semaine dernière dans l'attaque de Trèbes (Aude), aura lieu mercredi aux Invalides à partir de 11h30, a-t-on appris lundi auprès de l'Elysée.

Le chef de l'Etat prononcera l'éloge funèbre de ce gendarme érigé en héros pour avoir pris la place d'une otage vendredi.