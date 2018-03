Resume de l'actualite a 16H00 GMT (28/03)

PARIS - Passage devant le Panthéon, éloge funèbre aux Invalides et décoration posthume: la France a rendu aujourd'hui un hommage national au gendarme Arnaud Beltrame, "héros" dans la lignée des plus "grands résistants français" face à la "barbarie" des attaques de vendredi dernier revendiquées par l'Etat islamique.

Une minute de silence a été observée à 10h00 dans toutes les gendarmeries, commissariats et préfectures, les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments et édifices publics et un "moment de recueillement" était prévu dans les établissements scolaires.

Point d'orgue de cet hommage, l'éloge funèbre prononcé par Emmanuel Macron dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, au cours duquel il a salué la mémoire de l'officier de 44 ans, tué après s'être substitué à une otage dans un supermarché à Trèbes.

PARIS - L'auteur des attaques de Carcassonne et Trèbes (Aude), fiché "S" depuis 2014, allait être "mis en veille" par les autorités qui ne pensaient pas à "une attaque précoce", a déclaré ce matin le ministre de l'Intérieur.

Radouane Lakdim, né au Maroc le 11 avril 1992 et naturalisé français en 2004, connu de la justice pour des faits de droit commun, a tué vendredi dernier quatre personnes et en a blessé 15 autres avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Ces attaques ont été revendiquées par l'organisation Etat islamique.

Sa compagne, Marine P., 18 ans, a été mise en examen hier soir pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des "crimes d'atteintes aux personnes".

La garde à vue du mineur de 17 ans, ami présumé de Radouane Lakdim, également interpellé vendredi, a en revanche été levée "en l'absence d'éléments l'incriminant à ce stade".

Marine P., née en novembre 1999 à Carcassonne et convertie à l'islam à 16 ans, objet d'une fiche "S" mais sans antécédents judiciaires, présente "tous les signes d'une radicalisation", a déclaré lundi le procureur de la République François Molins.

---

PARIS - Le Front national et La France insoumise, décrétés personae non gratae par le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) à la marche blanche organisée aujourd'hui à Paris en mémoire de Mireille Knoll, une octogénaire juive tuée vendredi dernier, ont annoncé qu'ils maintenaient leur présence, invoquant le désir de la famille d'un hommage "ouvert à tous".

La manifestation, organisée à l'appel du CRIF, partira à 18h30 de la place de la Nation jusqu'au domicile de la victime, dans le 11e arrondissement, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Des rassemblements sont également prévus en province, notamment à Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg, et Toulouse.

La marche parisienne a donné lieu à une controverse après les propos du président du CRIF, Francis Kalifat qui a estimé hier soir que ni Marine Le Pen, présidente du FN, ni Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis n'étaient les bienvenus.

PARIS - Le principal suspect dans le meurtre de Mireille Knoll, l'octogénaire juive tuée vendredi dernier à Paris, n'était "pas du tout" radicalisé, a annoncé ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

Yacine M., né en 1989, a été mis en examen dans la nuit de lundi à mardi pour "homicide volontaire à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion". Il était l'un des voisins de la victime.

Son complice présumé, un SDF né en 1996 mis en examen du même chef, a dit aux enquêteurs avoir entendu Yacine M. crier "Allah Akbar" en commettant les faits. Leurs versions seraient cependant contradictoires.

"Ils sont allés attaquer parce qu'ils pensaient que cette dame - qui ne pouvait plus se déplacer donc qui était une proie facile - avait de l'argent qu'on pouvait prendre facilement", a déclaré Gérard Collomb sur France Inter. "C'est une juive, elle doit avoir de l'argent", a dit l'un des meurtriers présumés à l'autre, a confirmé le ministre.

---

WASHINGTON/PEKIN/SEOUL - Donald Trump a dit aujourd'hui avoir été informé par le président chinois Xi Jinping que Kim Jong-un était impatient de le rencontrer, signe que le sommet historique entre les deux hommes pourrait bien avoir lieu.

Après deux jours de rumeurs, Pékin a annoncé mercredi que le dirigeant nord-coréen s'était bien rendu dans la capitale chinoise et qu'il avait rencontré le chef de l'Etat chinois. Il s'agissait du premier déplacement connu de Kim Jong-un à l'étranger depuis son accession au pouvoir en 2011.

Le numéro un nord-coréen a promis au président chinois d'oeuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a rapporté l'agence de presse officielle chinoise Chine nouvelle.

Cette visite est considérée comme une manière pour le dirigeant nord-coréen de préparer les sommets prévus avec la Corée du Sud et les Etats-Unis, qui pourraient avoir lieu en mai.

---

BEYROUTH/AMMAN - L'armée syrienne s'apprête à lancer une "très grosse" opération contre Douma, la dernière ville tenue par les insurgés dans l'enclave de la Ghouta orientale, à moins que le groupe rebelle Djaïch al Islam n'évacue les lieux, écrivait ce matin la presse officielle syrienne.

"Les forces déployées dans la Ghouta se préparent à une très grosse opération militaire à Douma, si les terroristes de Djaïch al Islam n'acceptent pas de restituer la ville et d'évacuer les lieux", écrit le journal pro-gouvernemental Al Watan.

Le groupe Djaïch al Islam assure qu'il a l'intention de rester dans Douma, où vivent assiégés environ 70.000 civils. De sources rebelles, on nuance toutefois cette position et on n'exclut pas un départ des combattants.

"Les deux jours qui viennent vont être décisifs", a déclaré à Reuters un responsable syrien, sous le sceau de l'anonymat.

La Ghouta orientale, à la périphérie de la capitale Damas, est la cible d'une vaste offensive depuis le 18 février, qui a permis à l'armée syrienne de reprendre la majeure partie de cette poche que tenaient les rebelles depuis des années.

---

PARIS - Les signataires de l'accord de Nouméa sont parvenus la nuit dernièreà un compromis sur la formulation de la question qui sera posée lors du référendum du 4 novembre sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, étape majeure du processus de décolonisation de cet archipel du Pacifique sud.

Les électeurs auront à répondre oui ou non à la question suivante: "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante?".

Cette formulation, proposée par le Premier ministre Edouard Philippe, a fait l'objet de vives discussions, pendant plus de 16 heures, entre les indépendantistes du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) et les anti-indépendantistes du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), réunis à Matignon.

---

PARIS - La confiance des ménages est restée stable en France en mars, se maintenant au niveau de sa moyenne de long terme après avoir plongé de quatre points en février, selon les données publiées ce matin par l'Insee.

L'enquête fait apparaître une nette amélioration des anticipations des ménages sur l'évolution de leur situation financière, qui bondit de six points après un recul en février.

---

RENNES, Ille-et-Villaine - Le groupe volailler français LDC a officiellement déposé une offre de reprise du groupe Doux, en difficulté financière depuis plusieurs mois, a-t-on appris aujouhrd'ui auprès du groupe qui n'a pas souhaité donner de précisions.

Des discussions étaient menées depuis quelque temps sous l'égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) avec LDC, un des leaders français de la volaille, tandis que le géant ukrainien MHP s'est également mis sur les rangs depuis plusieurs semaines pour une reprise partielle du groupe Doux.

---

PARIS - Le gouvernement a nommé mercredi un nouveau préfet dans le département de Mayotte, en proie à une crise sociale majeure depuis plusieurs semaines, pour mettre en oeuvre les mesures prévues, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre Edouard Philippe.

Depuis plus d'un mois, le département français est sous tension, notamment à cause de la montée de l'insécurité attribuée en grande partie aux Comoriens en situation illégale, et d'un sentiment d'abandon par la France.

L'activité économique est quasiment à l'arrêt en raison de nombreux barrages routiers, les enfants ne vont pas à l'école et les magasins ne sont plus approvisionnés.