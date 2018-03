Resume de l'actualite a 16H00 GMT (30/03)

GAZA - Au moins douze Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés aujourd'hui par l'armée israélienne le long de la frontière avec la bande de Gaza, rapportent les services médicaux de l'enclave palestinienne.

La tension est vive à la frontière en ce vendredi de Pâques, qui marque le début d'une grande manifestation palestinienne qui doit s'étaler sur six semaines.

Ce mouvement de protestation, avec l'érection de villages de tentes en cinq emplacements le long de la frontière, vise à obtenir le droit pour les réfugiés palestiniens de rentrer en Israël. Il a notamment le soutien du Hamas.

Selon les autorités de Gaza, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont mobilisés. L'armée israélienne parle de 30.000 personnes.

---

ISTANBUL - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est dit attristé par l'appui apporté par la France aux miliciens kurdes opérant en Syrie, y voyant une approche "complètement erronée". Il a dit en outre espérer que la France ne sollicite pas l'aide de la Turquie le jour où des "terroristes" se répandront dans le pays en réaction à la politique de la France.

Le président Emmanuel Macron a assuré jeudi les forces démocratiques syriennes (FDS) du soutien de la France dans le nord-est de la Syrie, un appui qui pourrait se traduire par l'envoi de troupes françaises dans la région, selon le représentant des kurdes syriens en France.

A l'Elysée, on souligne vendredi que la France n'exclut pas de "reproportionner" son intervention militaire en Syrie pour atteindre ses objectifs contre l'Etat islamique mais uniquement dans le cadre de la coalition internationale, excluant toute nouvelle opération ou envoi d'hommes à ce stade.

Ankara considère les milices kurdes YPG (Unités de protection du peuple), la plus forte composante des FDS, comme une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le PKK est considéré par la Turquie, les Etats-Unis et l'Union européenne comme une organisation terroriste.

---

MOSCOU - Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué les représentants de 23 pays pour leur annoncer les mesures de représailles prises par Moscou après l'expulsion de dizaines de ses diplomates à travers le monde dans le cadre de l'affaire Skripal.

Ces mesures de rétorsion russes sont basées sur la réciprocité.

Moscou a ainsi donné un mois aux Britanniques pour réduire leur mission diplomatique en Russie au niveau de celle de la Russie au Royaume-Uni. Londres a jugé cette décision "regrettable".

---

TOULOUSE - Rahim Namazov, un opposant politique azéri en exil en France, a été grièvement blessé par balles ce matin avec son épouse, qui est ensuite décédée de ses blessures, a déclaré le procureur de la République de Toulouse.

Le couple, qui se trouvait dans sa voiture à Colomiers, près de Toulouse, a été atteint de plusieurs balles par "un individu accompagné d'un complice, en position d'attente dans une voiture stationnée non loin", a dit Pierre-Yves Couilleau dans un communiqué.

Rahim Namazov, qui a été atteint dans le dos, a pu conduire sa femme à l'hôpital de Toulouse où elle est décédée.

---

PARIS - Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, a mis en garde aujourd'hui les voyageurs du week-end de Pâques contre le premier épisode de la grève échelonnée des cheminots, qui s'annonce très suivie dès lundi soir.

Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF se sont mises d'accord sur un calendrier de deux jours de grève sur cinq à compter de mardi et mercredi et allant potentiellement jusqu'au 28 juin. Le mouvement de grève prend effet à compter de la veille, 19h.

Les conducteurs et aiguilleurs peuvent se déclarer grévistes jusqu'à samedi 19 h, un délai qui devrait permettre à la direction de la SNCF de publier dimanche matin la liste des trains qui circuleront lundi soir. Par la suite, une liste des trains en circulation sera publiée chaque jour à 17h00 la veille pour le lendemain.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a dévoilé dans la journée les modalités de l'ouverture à la concurrence, avec un calendrier conforme aux projets de départ à l'exception du cas particulier de l'Île-de-France.

Ces annonces ne lèvent pas le principal sujet de crispation, à savoir l'extinction programmée du statut des cheminots à laquelle s'opposent les quatre syndicats représentatifs.

---

NANTERRE, Hauts-de-Seine - Plusieurs dizaines d’avocats, magistrats, greffiers ont manifesté au tribunal de grande instance de Nanterre, où se tenait l'audience en référé sur la succession Hallyday, dans le cadre d'une nouvelle journée de protestation contre le projet de réforme de la justice.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ont présenté le 9 mars les grands axes de cette réforme, qui s'inscrira dans une loi de programmation présentée en conseil des ministres le 18 avril.

Les syndicats, qui déplorent un "simulacre de consultation" avec le gouvernement, dénoncent notamment la suppression des tribunaux d'instance, une nouvelle organisation "illisible et éloignée du citoyen" et une "régression des droits de la défense".

---

PARIS - Les blocages d'universités contre la loi "orientation et réussite des étudiants" (ORE) se multiplient en France et élargissent leurs revendications sur fond de "convergence des luttes" au léger parfum de Mai-68, de Bordeaux à Paris.

Des blocages ponctuels touchent depuis le début d'année Montpellier et Toulouse pour protester contre cette loi adoptée mi-février qui fixe des pré-requis pour choisir les étudiants et la nouvelle plate-forme d'inscription aux études Parcoursup dénoncée comme un "outil de tri social".

---

PARIS - Edouard Philippe présentera la semaine prochaine les trois textes de la réforme des institutions, a annoncé vendredi l'Elysée, assurant qu'ils "respecteraient" les engagements d'Emmanuel Macron sur le non-cumul des mandats, l'introduction de la proportionnelle et la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires.

Une réunion s'est tenue dans la matinée entre le chef de l'Etat, le Premier ministre et les présidents du Sénat Gérard Larcher et de l'Assemblée nationale François de Rugy à l'issue de laquelle ce dernier a indiqué qu'ils avaient "bien travaillé" sans donner plus de détails.