Resume de l'actualite a 16H00 GMT (31/03)

GAZA - Des dizaines de jeunes Palestiniens se sont à nouveau réunis aujourd'hui près de la clôture séparant l'enclave de Gaza de l'Etat d'Israël, au lendemain de la mort de 15 manifestants tués par l'armée israélienne lors d'un grand rassemblement.

Dans le sud de la bande de Gaza, des soldats israéliens ont effectué des tirs de sommation en direction d'une foule de jeunes gens dont certains brûlaient des pneus, a-t-on appris auprès d'habitants.

Selon des responsables des services de secours, 13 personnes ont été blessées. Un porte-parole de l'armée israélienne a dit vérifier ces informations.

La manifestation d'hier marquait le début d'un vaste mouvement de protestation palestinien qui doit s'étaler sur six semaines, avec l'érection de villages de tentes en cinq emplacements le long de la frontière, et qui vise à obtenir le droit pour les réfugiés palestiniens de rentrer en Israël.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a annoncé que ce samedi serait un jour de deuil et a appelé à une journée de grève en Cisjordanie.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réclamé de son côté l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente sur les violences.

Le mouvement de protestation doit prendre fin le 15 mai, jour que les Palestiniens appellent la "Nakba" ou "catastrophe", marquant le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

---

AMMAN - Le commandement de l'armée syrienne a déclaré cet après-midi avoir repris la majeure partie des villes et villages de la Ghouta orientale et poursuivre ses opérations militaires dans les faubourgs de Douma, la principale ville de cette région proche de Damas contrôlée pendant des années par la rébellion.

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole de l'armée syrienne a déclaré que l'offensive militaire lancée en février contre la Ghouta par les troupes gouvernementales avait permis de ramener la sécurité dans la capitale syrienne et sur les principaux axes routiers reliant Damas au nord du pays et à l'est, vers la frontière irakienne.

Le commandement militaire a ajouté que les opérations sqe poursuivaient à la périphérie de Douma, toujours sous le contrôle du groupe rebelle Djaïch al Islam. La ville est la seule zone de la Ghouta encore tenue par les insurgés.

WEST PALM BEACH, Floride - Donald Trump souhaite un retrait rapide des troupes américaines déployées en Syrie, au risque de se confronter à nombre de hauts responsables de son administration.

Environ 2.000 soldats américains sont déployés en Syrie.

Dans ce contexte, le président a ordonné au département d'Etat de geler pour plus de 200 millions de dollars (160 millions d'euros) consacrés à la reconstruction de la Syrie.

Cette somme a été promise en février par le chef démissionnaire de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, lors d'une réunion de la coalition internationale contre l'Etat islamique au Koweït.

---

MOSCOU - Les autorités russes ont prévenu leurs homologues britanniques qu'elles devraient rapatrier "un peu plus de 50" diplomates en guise de rétorsion aux mesures d'expulsion annoncées par nombre de pays occidentaux et l'Ukraine en lien avec l'affaire Skripal.

Plus de 100 diplomates russes ont été expulsés, dont 23 de Grande-Bretagne, pour sanctionner Moscou que le gouvernement britannique accuse d'être responsable de l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

En réponse, 23 membres du personnel diplomatique britannique ont déjà été expulsés par Moscou. Mais l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Russie a une nouvelle fois été convoqué hier et informé que Londres disposerait d'un mois pour réduire encore sa présence sur le sol russe.

"Nous demandons la parité. Les Britanniques ont 50 diplomates de plus que les Russes", a expliqué Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

---

ISLAMABAD/MINGORA, Pakistan - De retour au Pakistan six ans avoir survécu à un attentat commis par les taliban en raison de son engagement en faveur de l'éducation des jeunes filles, Malala Yousafzai s'est rendue aujourd'hui dans sa ville natale de Mingora, dans la vallée de Swat, sous l'étroite protection des autorités.

La lauréate du prix Nobel de la paix 2014, qui était accompagnée par son frère et ses parents, a été acheminée à Mingora par un hélicoptère de l'armée. Les routes avaient été bloquées en prévision de sa visite.

Sa maison est aujourd'hui louée par un ami de la famille, Farid-ul-Haq Haqqani, qui a gardé la chambre de la jeune fille intacte, avec ses livres et ses récompenses scolaires.

La jeune femme, qui vit aujourd'hui en Grande-Bretagne, lui a confié qu'elle espérait retourner vivre au Pakistan lorsqu'elle aurait achevé son cursus à l'université d'Oxford, où elle étudie la politique, la philosophie et l'économie.

---

ROME - Le ministère italien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France à Rome au lendemain d'un contrôle des douanes françaises en gare de Bardonecchia, en Italie, qui a suscité des réactions outrées dans la péninsule.

Des douaniers français sont accusés d'être entrés sans autorisation dans un local de la gare géré par une ONG d'aide aux migrants (Rainbow for Africa) pour exiger qu'un test urinaire soit effectué sur un ressortissant nigérian qu'ils avaient intercepté dans le TGV Paris-Milan et qu'ils soupçonnaient de transporter de la drogue.

L'incident a sucité la colère de nombreux responsables politiques en Italie, qui ont dénoncé une violation de souveraineté.

---

PARIS - Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, a mis en garde les voyageurs du week-end de Pâques contre le premier épisode de la grève des cheminots, qui s'annonce suivie dès lundi soir.

Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF se sont mises d'accord sur un calendrier de deux jours de grève sur cinq à compter de mardi et mercredi et allant potentiellement jusqu'au 28 juin. Le mouvement de grève prend effet à compter de la veille, 19h.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a dévoilé hier les modalités de l'ouverture à la concurrence, avec un calendrier conforme aux projets de départ à l'exception du cas particulier de l'Île-de-France.

Ces annonces ne lèvent pas le principal sujet de crispation, à savoir l'extinction programmée du statut des cheminots à laquelle s'opposent les quatre syndicats représentatifs.

---

PARIS - Les employés de Carrefour ont entamé aujourd'hui un mouvement de grève, très suivi selon leurs syndicats, pour dénoncer la restructuration de leur entreprise qui prévoit notamment le départ volontaire de 2.400 salariés en France.

Selon Force ouvrière (FO), syndicat majoritaire dans l'entreprise, une grande partie des 220 hypermarchés du groupe étaient fermés samedi et le mouvement était "très suivi" dans les magasins parisiens.

"C'est un mouvement suivi à 70-80% dans tous les magasins. Les fleurons du groupe sont complètement à l'arrêt", a déclaré à Reuters Dejan Terglav, secrétaire général FO de Carrefour.

---

CAMBRIDGE, Angleterre - Les funérailles de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, décédé le 14 mars dernier à l'âge de 76 ans, ont eu lieu aujourd'hui à Cambridge, où il vivait et enseigna pendant trente ans.

Une foule imposante rassemblée devant l'église Sainte-Marie la grande a applaudi au passage du cercueil orné de fleurs de lys "Univers" et de roses blanches "Polar Star" (étoile polaire) transportant la dépouille du célèbre scientifique.

Les enfants de Stephen Hawking étaient entourés de nombreuses personnalités du milieu artistique et scientifique britannique, comme l'astronome Martin Rees ou le dramaturge Alan Bennett. L'homme d'affaires américain Elon Musk, patron de l'entreprise spatiale SpaceX, était également présent.