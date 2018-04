Resume de l'actualite a 16H02 GMT (22/04)

KABOUL - Cinquante-sept personnes au moins ont été tuées et 119 autres blessées aujourd'hui lors d'un attentat-suicide dans un centre d'enregistrement électoral à Kaboul, a indiqué un porte-parole du ministère afghan de la Santé publique.

L'organisation Etat islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de cette attaque, commise à Dasht-e Barchi, un quartier de l'ouest de Kaboul où vivent des membres de la minorité chiite Hazara, visés à plusieurs reprises par l'EI.

Le kamikaze s'est approché à pied du centre où des Afghans s'inscrivaient sur les listes électorales pour les scrutins législatifs et locaux d'octobre prochain, a précisé un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danesh.

---

BAMAKO - Plusieurs violentes explosions ont été entendues cet après-midi à Tombouctou, dans le nord du Mali, non loin de bases de casques bleus et de militaires français qui ont été attaquées le week-end dernier, ont rapporté des habitants et une source proche des Nations unies.

Un casque bleu avait été tué et plusieurs soldats français blessés le week-end dernier dans l'attaque menée par des islamistes au moyen d'une voiture piégée et de roquettes. Le Mali comme les pays voisins connaissent un regain de violence djihadiste depuis quelque temps.

---

BERLIN - Le Parti social-démocrate (SPD) a élu aujourd'hui à sa présidence Andrea Nahles, qui sera la toute première femme à diriger le plus ancien parti politique d'Allemagne.

Andrea Nahles faisait figure de favorite, étant opposée à une autre femme moins connue, Simone Lange, âgée de 41 ans, qui est maire de Flensburg dans l'extrême nord de l'Allemagne.

Le SPD, dont la fondation remonte à mai 1863 et qui gouverne actuellement en coalition avec le bloc conservateur au niveau fédéral, était, avant Andrea Nahles, dirigé par Martin Schulz, qui a démissionné de son poste après la pire défaite essuyée - le 24 septembre dernier - par le parti à des législatives depuis la dernière guerre.

---

WASHINGTON - A la veille de sa visite d'Etat à Washington, Emmanuel Macron réaffirme dans une interview à Fox News diffusée aujourd'hui ses lignes sur l'Iran et l'acier, deux pommes de discorde avec Donald Trump, et met en garde contre tout départ précipité des Etats-Unis de Syrie.

"Le jour où nous aurons terminé cette guerre contre l'Etat islamique, si nous partons, définitivement et complètement, même sur le plan politique, nous laisserons le terrain au régime iranien, Bachar al Assad et ses hommes et ils prépareront une nouvelle guerre", dit le chef de l'Etat français.

Emmanuel Macron espère également que Donald Trump décidera le 1er mai de maintenir l'exemption pour l'Union européenne des droits de douane de 25% qu'il a imposés sur les importations d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles d'aluminium. "On ne fait pas de guerre commerciale avec ses alliés", a-t-il souligné.

Le chef de l'Etat appelle également son homologue américain à rester dans le cadre de l'accord sur le programme nucléaire iranien, que Donald Trump menace de quitter en mai si l'Union européenne ne "durcit" pas le texte.

Sur le plan intérieur, il exclut de nouveau tout recul dans le train des réformes qu'il mène depuis près d'un an en France malgré la contestation sociale de ces dernières semaines.

"Mon programme de réformes vise à moderniser le pays (...) et nous poursuivrons ce programme de modernisation jusqu'à la fin", dit dans l'entretien accordé vendredi à l'Elysée. "Je veux que ce pays soit à la fois plus fort et complètement adapté aux nouveaux défis, comme l'économie digitale et verte".

A la question de savoir s'il y avait une possibilité qu'il recule sur ces réformes face aux récentes manifestations, Emmanuel Macron répond : "Aucune chance."

---

PARIS - Emmanuel Macron enraie la baisse de sa cote de popularité dans le baromètre mensuel de l'Ifop pour le Journal du dimanche (JDD) avec deux points gagnés au mois d'avril, à 44%, après avoir graduellement perdu 10 points au cours du premier trimestre, passant de 52% en décembre à 42% le mois dernier.

Une majorité de personnes interrogées (55%) se disent cependant mécontentes de son action, selon cette étude réalisée en ligne et par téléphone, du 12 au 21 avril, auprès d'un échantillon de 1.949 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La popularité du Premier ministre, Edouard Philippe, augmente également de deux points, à 45%, tandis que le taux de mécontents passe, le concernant, de 54% à 50%.

---

PARIS - Les députés ont adopté aujourd'hui un amendement au projet de loi asile et immigration limitant la possibilité de poursuites pénales pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, dit "délit de solidarité".

Le fait d'aider à la circulation, de transporter ces migrants ou de leur fournir une aide linguistique ou sociale a notamment été ajouté au nombre des exceptions prévues par la loi par le biais de cet amendement déposé par le gouvernement, mais aussi La République en Marche (LaRem) et le Modem.

---

PARIS - Le trafic SNCF sera en amélioration demain et mardi pour les deux nouvelles journées de grève à l'appel des syndicats du groupe contre la réforme ferroviaire, a assuré aujourd'hui son patron, Guillaume Pepy.

"Le trafic sera en amélioration. On aura 40% des TER et 40% des trains en région parisienne, les transiliens et les RER. Il y aura 30% d'intercités, c'est mieux que lors de la dernière grève et 35% des TGV", a-t-il dit lors du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro.

Dans un communiqué publié dans l'après-midi, la SNCF a confirmé ces chiffres pour l'essentiel, relevant seulement légèrement les prévisions pour les TGV avec deux trains sur cinq (40%) annoncés.

A propos du nombre de grévistes, Guillaume Pepy a indiqué que quatre employés de la SNCF sur cinq "sont au travail". "Ça veut dire que la grève s'érode (...) lentement (...) Les voyageurs, ils en ont tout simplement assez", a-t-il dit.

Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, près de six Français sur dix (57%) jugent que la grève n'est pas justifiée et 61% d'entre eux souhaitent que le gouvernement mène son projet à bien.

A l'inverse, 43% des personnes interrogées soutiennent le mouvement de grève intermittente, à raison de deux jours d'arrêt de travail par tranche de cinq jours, entamé le 3 avril.

---

PARIS - Air France prévoit d'assurer 75% de ses vols demain pour la nouvelle journée de grève de ses personnels, la dixième depuis le début du conflit en février, à l'appui de revendications salariales.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, la compagnie indique qu'elle devrait être en mesure d'assurer 65% de ses vols long-courriers, 65% des moyens-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle, 85% des courts courriers à Paris-Orly et en province).

---

PARIS - Le Mont-Saint-Michel (Manche), un des monuments les plus visités de France, devait rouvrir au public cet après-midi après avoir été évacué dans la matinée pour une opération de recherche d'un individu ayant proféré des menaces contre les forces de l'ordre, a annoncé la préfecture de la Manche.

"Fin de l'opération au #MontSaintMichel. Le site est dégagé de tout risque pour une ouverture sous une heure", a-t-elle indiqué dans un message sur son compte Twitter.

Le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabathé, a indiqué que les recherches n'avaient pas permis d'appréhender le suspect, "a priori un jeune homme entre 20 et 30 ans" qui a sans doute quitté les lieux.