Resume de l'actualite a 16H10 GMT (08/05)

WASHINGTON - Donald Trump a prévenu aujourd'hui son homologue français, Emmanuel Macron, qu'il allait faire sortir les Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, croit savoir le New York Times.

Selon le quotidien, Donald Trump s'apprêterait en outre à rétablir contre l'Iran toutes les sanctions qui ont été levées après la conclusion de cet accord, et imposer de nouvelles sanctions financières.

Le pessimisme régnait en Europe avant l'annonce officielle ce soir à 18h00 GMT par le président américain Donald de sa décision sur l'accord de Vienne, dont il n'a cessé de dénoncer les "lacunes".

Trump menaçait de longue date de se retirer de cet accord parce que celui-ci ne tient pas compte du programme de missiles balistiques de Téhéran ni de l'implication de l'Iran dans les guerres en Syrie et au Yémen, et qu'il n'empêche pas de manière définitive Téhéran de se doter de l'arme atomique.

Selon une source européenne haut placée, des responsables américains ont indiqué lundi soir que Trump allait bien annoncer le retrait de son pays de l'accord.

D'après un diplomate occidental, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait déjà fait savoir que "c'était fini" lors d'une conversation téléphonique la semaine dernière avec des responsables européens, a révélé ce diplomate.

LONDRES - La République islamique d'Iran commettrait une "grave erreur" si elle ne dénonçait pas l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien en cas de retrait américain, a estimé aujourd'hui un haut responsable iranien, Mohammad Javad Larijani, partisan d'une ligne dure face à Washington.

"Si les Etats-Unis abandonnent le PAGC (ndlr-Plan d'action global conjoint), ils doivent savoir que ce sera la fin de cet accord", a déclaré à l'agence de presse Tasnim Mohammad Javad Larijani, qui dirige le Haut Conseil iranien des droits de l'homme. Hier, le président Hassan Rohani a déclaré que même en cas de retrait américain Téhéran pourrait continuer à respecter l'accord avec les autres signataires.

PARIS - Fragiliser l'accord de Vienne de 2015 sur la nucléaire iranien serait "un facteur d'aggravation" dans une région "très éruptive", a estimé ce matin la ministre française des Armées, à quelques heures de l'annonce d'une décision de Donald Trump sur ce texte.

---

PARIS - La ministre française du Travail, Muriel Pénicaud, est convoquée par des juges le 22 mai prochain en tant que témoin assisté dans l'affaire Business France, a-t-on appris aujourd'hui dans son entourage, qui confirme une information du Canard enchaîné. La justice enquête sur l'organisation d'une coûteuse soirée autour d'Emmanuel Macron en 2016 à Las Vegas.

Le président, alors ministre de l'Economie, avait été l'invité vedette de cet événement de promotion de la "French Tech" sur laquelle le parquet de Paris a ouvert en juillet une information judiciaire pour favoritisme et recel de favoritisme.

L'affaire a été confiée aux juges d'instruction Renaud Van Ruymbeke, Dominique Blanc et Charlotte Bilger, qui avaient entendu en septembre dernier une ex-collaboratrice de Muriel Pénicaud, Fabienne Bothy-Chesneau, ex-directrice de la communication de Business France.

---

PARIS/AMSTERDAM - L'intersyndicale d'Air France a écrit aujourd'hui à la direction de la compagnie pour lui demander une nouvelle fois "de revenir à la table des négociations", quatre jours après le choc de la démission du PDG.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, s'est déclarée quant à elle "préoccupée pour l'avenir" de la compagnie aérienne, dans la tourmente depuis l'annonce du départ de Jean-Marc Janaillac, consécutive au rejet d'un plan salarial par les employés d'Air France, consultés par référendum.

---

PARIS - Le trafic ferroviaire sera encore perturbé demain en raison d'une nouvelle journée de grève à la SNCF avec environ un train sur deux annoncé qu'il s'agisse des TGV, des Transilien ou des TER, selon les prévisions diffusées mardi.

La direction de la SNCF annonce en outre un train Intercités sur trois.

En région parisienne, le trafic devrait être normal sur le RER A, tandis qu'on comptera un train sur deux pour le RER B et un train sur trois pour le RER C. À l'international, un train sur deux est annoncé en moyenne, avec un trafic "quasi normal" pour les Eurostar et Thalys.

Le mouvement, qui a débuté lundi soir, se prolongera jusqu'à jeudi matin 08h00.

---

EREVAN - Le chef de l'opposition arménienne Nikol Pachinian a été élu aujourd'hui par le Parlement au poste de Premier ministre, à l'issue d'une révolution pacifique marquée par des manifestations de masse contre la corruption, le népotisme et les difficultés économiques.

La Russie, qui a conservé une base militaire dans cette ex-république soviétique située stratégiquement entre l'Iran, la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, pouvait craindre un scénario à l'ukrainienne, profondément anti-russe, mais Nikol Pachinian a affirmé qu'il n'avait aucune intention de rompre avec le Kremlin.

Ancien journaliste âgé de 42 ans, Nikol Pachinian a dirigé le mouvement de protestation qui a forcé le mois dernier l'ancien président Serge Sarkissian à renoncer à son nouveau poste de Premier ministre et a fini par convaincre le Parti républicain au pouvoir, majoritaire au Parlement, de soutenir, à la deuxième tentative, son élection à la tête du gouvernement.

---

PÉKIN - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu cette semaine en Chine où il a rencontré le président chinois Xi Jinping, ont rapporté aujourd'hui les médias officiels des deux pays. Cette rencontre, la deuxième entre les deux hommes en l'espace de deux mois, s'est déroulée à Dalian, une ville côtière du nord-est de la Chine.

Elle se produit alors que les tensions entre le Nord et le Sud semblent s'atténuer et que le numéro un nord-coréen doit rencontrer le président américain, Donald Trump, à la fin du mois de mai ou début juin.

La Chine, allié historique de la Corée du Nord, refuse d'être marginalisée et cherche à protéger ses intérêts stratégiques dans la région.

---

PARIS - Un an après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a présidé aujourd'hui sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris les cérémonies du 8-Mai marquant le 73e anniversaire de la victoire alliée sur l'Allemagne nazie en 1945. L'an dernier, au lendemain de sa victoire du dimanche 7 mai, il avait effectué ses premiers pas de président élu à cette occasion, accompagné par son prédécesseur François Hollande. Ce dernier était absent mardi de la cérémonie, à laquelle assistait en revanche l'ancien président Nicolas Sarkozy (2007-2012).

---

PARIS - Dix mois après les propositions d'Emmanuel Macron au Congrès de Versailles, le premier des trois projets de loi organisant la réforme des institutions françaises, relatif au volet constitutionnel, sera examiné demain (mercredi) en conseil des ministres.

Actuellement examinées par le Conseil d'Etat, les lois organique et ordinaire seront examinées un peu plus tard, sans doute le 23 mai, lançant le processus appelé à aboutir à une adoption définitive en 2019.

Fort d'un avis favorable du Conseil d'Etat, aux dires d'une source proche de l'exécutif, le texte mis sur la table ce mercredi rassemble les points nécessitant une modification de la Constitution de la Ve République.

Sont concernées la suppression de la Cour de justice de la République, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la disparition du statut de membre de droit du Conseil constitutionnel pour les anciens chefs de l'Etat, une réforme du Conseil économique, social et environnemental (CESE), la mention de la spécificité de la Corse et celle de l'impératif de la lutte contre le changement climatique à l'article 34.

---

PARIS - La chanteuse belge Maurane est morte à l'âge de 57 ans, a annoncé tôt ce matin la chaîne de télévision publique belge RTBF, qui précise qu'elle a été retrouvée sans vie à son domicile de Schaerbeek, en périphérie de Bruxelles, hier soir.

Maurane, qui avait interrompu sa carrière en 2016 à cause de problèmes aux cordes vocales, préparait la sortie d'un album en hommage à Jacques Brel. Elle avait sorti son premier disque, "Danser", en 1986. Son dernier album, "Ouvre", est paru 2014.