Resume de l'actualite a 16H15 GMT (06/04)

BRASILIA - L'ancien président brésilien Luis Inacio "Lula" da Silva, condamné à 12 ans de prison pour corruption, a jusqu'à 17h00 (20h00 GMT) ce vendredi pour se présenter à la police et commencer à purger sa peine.

Mais, selon une source proche de son Parti des travailleurs (PT), l'ex-président n'a pas l'intention de se soumettre à cette injonction délivrée hier par le juge Sergio Moro, contre laquelle il a fait appel.

Lula a passé la nuit au milieu de ses partisans au siège du syndicat des métallurgistes de Sao Paulo, berceau de sa carrière politique.

Le Tribunal suprême brésilien a refusé jeudi par six voix contre cinq que l'ancien président soit maintenu en liberté tant que tous ses recours n'auraient pas été examinés. Cette décision devrait enterrer ses derniers espoirs de revenir au pouvoir à la faveur de l'élection présidentielle d'octobre.

---

A LA CLÔTURE DE GAZA - Deux manifestants palestiniens ont été tués et au moins 150 autres ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne aujourd'hui dans la bande de Gaza, près de la frontière avec Israël, lors d'une nouvelle journée de manifestation visant à réclamer le droit au retour des réfugiés.

Le bilan du mouvement, qui entre dans sa deuxième semaine, s'élève à 22 morts, rapportent les autorités de santé de l'enclave palestinienne.

A Genève, le bureau des droits de l'homme des Nations unies a déclaré que les tirs à balles réelles ne devaient être employés qu'en dernier ressort et que dans le cas contraire, leur utilisation injustifiée équivaudrait à une violation de la IVe convention de Genève.

---

BEYROUTH - Des frappes aériennes ont été menées dans la journée sur la ville de Douma, dernier bastion tenu par les rebelles syriens dans la Ghouta orientale, ont rapporté la télévision publique syrienne et l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), alors que les négociations de paix semblent avoir échoué.

Les rebelles du mouvement Djaïch al Islam, retranchés à Douma, n'ont pas confirmé l'information. Les bombardements semblent avoir été effectués par des avions ruses, a précisé l'OSDH, qui a fait état en fin d'après-midi d'un bilan de 27 morts dont cinq enfants.

Environ 70.000 civils vivent assiégés dans la ville.

---

PARIS - Le Liban a engrangé aujourd'hui lors d'une conférence de donateurs à Paris plus de 11 milliards de dollars - essentiellement des promesses de prêts - qui doivent lui permettre de relancer une économie moribonde, paralysée ces dernières années par le conflit syrien et des divisions entre communautés.

Ce partenariat avec la communauté internationale va permettre de "sauvegarder la stabilité du Liban" et de "protéger son modèle de paix et de coexistence dans une région en proie au conflits", s'est réjoui le Premier ministre libanais Saad Hariri en clôture de la Conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises (Cedre).

La situation de l'économie libanaise, sortie meurtrie de 15 ans de guerre civile, est source d'inquiétudes pour ses partenaires régionaux et internationaux qui redoutent un nouvel embrasement dans ce pays aux équilibres politiques fragiles.

---

BERLIN - Carles Puigdemont a été libéré sous caution aujourd'hui en Allemagne, où il était détenu depuis le 25 mars en vertu d'un mandat d'arrêt espagnol.

L'ancien président catalan a aussitôt demandé la levée par l'Espagne des poursuites engagées contre tous les dirigeants séparatistes et exhorté Madrid à entamer un dialogue.

---

LONDRES - L'ex-agent double russe Sergueï Skripal, victime d'une attaque à un agent innervant le 4 mars dernier, est sorti de l'état critique dans lequel il se trouvait depuis lors, a annoncé aujourd'hui l'hôpital de Salisbury.

"Il répond bien au traitement, son état s'améliore rapidement et il n'est plus dans un état critique", a expliqué Christine Blanshard, directrice médicale de l'hôpital.

Sa fille, Ioulia, qui s'est exprimée publiquement hier pour la première fois, est sortie quant à elle depuis un certain temps de son état critique.

Le Royaume-Uni a par ailleurs refusé d'accorder un visa à Viktoria Skripal, la nièce de l'ex-agent double.

Sergueï et Ioulia Skripal ont été retrouvés inconscients sur un banc public de Salisbury (sud de l'Angleterre) le 4 mars. Le gouvernement britannique juge fortement probable que l'ex-agent russe ait été empoisonné par la Russie, ce que Moscou dément.

---

SEOUL - L'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été reconnue coupable de corruption pour son implication dans un vaste scandale de trafic d'influence qui a secoué l'économie et l'élite politique du pays et condamnée à une peine de 24 ans de prison et à une amende qui équivaut à 14 millions d'euros.

La cour a jugé ce matin que l'ancienne dirigeante, âgée de 66 ans, s'était entendue avec sa confidente Choi Soon-sil pour percevoir des commissions occultes auprès de conglomérats sud-coréens, dont les groupes Samsung et Lotte.

---

PARIS - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a appelé aujourd'hui à un "sursaut national" pour l'autisme afin de rattraper les retards dans le repérage, la scolarisation et l'insertion professionnelle, en présentant une stratégie 2018-2022 dotée de 344 millions d'euros.

L'objectif est de scolariser en maternelle tous les enfants autistes à trois ans, d'offrir un parcours adapté de la primaire au lycée et de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur.

Pour mieux dépister et diagnostiquer l'autisme chez les enfants, le plan prévoit notamment une sensibilisation des médecins généralistes et des pédiatres et la formation "massive" des professionnels de la petite enfance et de l'école.

L'Institut Pasteur estime à 700.000 le nombre de personnes atteintes d'autisme en France, dont 100.000 enfants. Sur ces 600.000 adultes estimés, seuls 75.000 ont été diagnostiqués.

---

PARIS - La ministre du Travail , Muriel Pénicaud, a présenté ce matin son projet de loi pour réformer la formation professionnelle, l'assurance chômage et l'apprentissage, second chantier social du quinquennat d'Emmanuel Macron qui met à l'épreuve la notion de paritarisme.

Le projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" sera présenté en conseil des ministres le 27 avril pour une adoption par le Parlement durant l'été. Les mesures entreront progressivement en vigueur à partir de septembre prochain jusqu'à janvier 2020.

Sur son volant chômage, il ouvre l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants sous certaines conditions, et laisse planer la menace d'un dispositif de bonus-malus pour les entreprises qui feraient trop usage des contrats courts.

---

PARIS - L'ultime logeur de djihadistes du 13 novembre 2015, Jawad Bendaoud, relaxé en première instance, sera rejugé en appel avec ses deux co-accusés en novembre prochain, a annoncé aujourd'hui le parquet général de la cour d'appel de Paris.

Le tribunal correctionnel de Paris l'avait relaxé le 14 février dernier faute de preuve qu'il ait fourni en connaissance de cause un hébergement à Abdelhamid Abaaoud, organisateur présumé des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, et à un de ses complices.

---

PARIS - Jacques Higelin est mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Touche-à-tout prolifique, tour à tour compositeur, interprète, comédien, écrivain, poète, cet admirateur de Charles Trénet avait enregistré ses premières chansons en 1966.

Sa fougue sur scène, ses ballades poétiques, son engagement font de lui l'un des chanteurs les plus populaires de la scène rock des années 80. "Tombé du ciel", en 1988, lui vaut une notoriété sans précédent.

Malade depuis quelques années, il avait publié en 2015 un livre d'entretiens autobiographique intitulé "Je vis pas ma vie, je la chante". "La mort est le berceau de la vie. Ça ne me fait pas peur", disait-il.