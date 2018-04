Resume de l'actualite a 16H15 GMT (08/04)

BEYROUTH - Donald Trump a promis de faire payer "le prix fort" pour le bombardement chimique qui a fait plusieurs dizaines de morts à Douma, ville de la Ghouta orientale tenue par les rebelles et assiégée par les forces syriennes, selon des ONG et des secouristes.

L'Union européenne évoque pour sa part des preuves témoignant d'une nouvelle attaque chimique de la part du régime syrien et prône une réaction internationale.

A Paris, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué que la France assumerait toutes ses responsabilités au titre de la lutte contre la prolifération chimique et a réclamé une réunion dans les meilleurs délais du Conseil de sécurité des Nations unies.

Damas nie tout recours à des armes chimiques de la part de ses forces et la Russie parle d'informations fabriquées de toutes pièces.

Pour la presse syrienne, les rebelles cherchent avec ces accusations à retarder la reconquête inéluctable de Douma.

Dans un communiqué conjoint, la Syrian American Medical Society (SAMS), une organisation médicale, et la Protection civile syrienne, active dans les zones tenues par les insurgés, font état de 49 morts dans le bombardement survenu hier soir. D'autres sources avancent un bilan beaucoup plus lourd.

Aucune option n'est exclue, a précisé un des principaux conseillers de la Maison blanche à la sécurité intérieure.

Il y a un an, trois jours après le bombardement au gaz sarin du 4 avril 2017 imputé aux forces gouvernementales à Khan Cheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie, l'armée américaine avait tiré une salve de missiles de croisière en direction d'une base aérienne de Syrie .

---

MÜNSTER, Allemagne - Le conducteur du camping car qui a fauché des clients hier après-midi à la terrasse d'un restaurant de Münster, dans le nord-ouest de l'Allemagne, causant la mort de deux personnes avant de se suicider, a agi seul et souffrait probablement de troubles psychiques, a annoncé le ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie.

"Beaucoup de choses indiquent que la personne en question souffrait de troubles (psychologiques). Ce doit être soigneusement étudié", a poursuivi Herbert Reul lors d'une conférence de presse.

Le conducteur de Münster, que la presse appelle Jens R., était connu des services de police pour des menaces, des dégradations de biens et un délit de fuite après un accident de la route, a précisé la procureure de la ville.

La chaîne publique ZDF avait indiqué hier soir que le conducteur était en contact avec des militants d'extrême droite sans pouvoir dire pour autant que lui-même était un militant.

BERLIN - Quatre suspects, dont l'un préparait une attaque au couteau à l'occasion du semi-marathon de Berlin qui s'est couru ce matin, ont été arrêtés par la police allemande, rapporte le quotidien Die Welt sur son site internet.

Ils entretenaient des liens avec le Tunisien Anis Amri, auteur de l'attentat au camion-bélier qui a fait 12 morts le 19 décembre 2016 sur un marché de Noël de la capitale allemande.

---

BUDAPEST - Viktor Orban, tenant en Europe d'une ligne dure envers l'immigration, devrait remporter ce dimanche un troisième mandat consécutif de quatre ans à la tête du gouvernement hongrois, au terme d'une campagne où il s'est posé en garant des valeurs chrétiennes de son pays face à l'afflux de musulmans.

Les bureaux de vote ferment à 19h00 (17h00 GMT).

A 17h00, la participation s'élevait à 63,2% des votants, très au-dessus du chiffre mesuré à la même heure en 2014 (56,8%).

Le parti d'Orban, le Fidesz, est en tête de tous les sondages mais les instituts ne prévoient pas le même raz-de-marée qu'aux législatives de 2010 et de 2014.

Les législatives sont disputées à un seul tour. Sur les 199 députés, 106 sont élus au scrutin uninominal à un tour. Les 93 autres le sont sur la base de listes de partis ou de minorités ethniques.

---

SAO BERNARDO DO CAMPO, Brésil - L'ancien président brésilien Luiz Inacio "Lula" da Silva s'est finalement livré hier à la police après avoir refusé de le faire la veille malgré le mandat de dépôt le visant pour sa condamnation à 12 ans de prison dans une affaire de corruption.

Lula, 72 ans, a aussitôt été transféré par avion à Curitiba, ville du sud du pays où il a été jugé et condamné l'an dernier, puis acheminé au siège local de la police fédérale pour entamer sa période de détention.

Avant de se livrer aux forces de l'ordre, Lula a de nouveau clamé son innocence et dénoncé un "crime politique".

---

PARIS - Le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salman, entame une visite officielle en France où les autorités espèrent tirer parti du réformisme affiché par le nouvel homme fort du royaume et de sa quête d'investisseurs, mais leur marge de manoeuvre s'annonce étroite face à la concurrence américaine.

Signe de la prudence prévalant côté français, l'Elysée a assuré qu'aucune annonce de "gros contrats" n'était attendue lors de cette visite qui devrait se résumer à la signature d'un nouveau "partenariat stratégique" entre Paris et Ryad.

L'Elysée, où il aura un entretien suivi d'un dîner mardi soir avec Emmanuel Macron, souligne que l'objectif de la visite est avant tout d'ouvrir "une nouvelle page" avec Ryad au moment où le royaume ultra-conservateur entame une profonde mutation de son modèle économique sous l'impulsion de "MBS" mais au moment aussi où la tension atteint des sommets entre l'Arabie saoudite et l'Iran.

Nommé prince héritier en juin 2017, ce dernier a lancé dès 2015 un vaste programme de réformes intitulé "Vision 2030" visant notamment à bâtir une économie moins dépendante du pétrole face à la chute des cours de l'or noir.

---

PARIS - La direction de la SNCF dit anticiper un taux de grévistes de 43% pour demain parmi ses agents "indispensables" pour faire circuler les trains sur son réseau.

La direction prévoit la circulation d'un TER et d'un Transilien sur trois, d'un Intercités sur six et d'un TGV sur cinq. Trois trains sur quatre devraient rouler sur les trajets internationaux (Eurostar et Thalys).

Le taux de déclaration de grévistes parmi les conducteurs est de 74%, celui des contrôleurs de 67% et celui des aiguilleurs de 30%, a précisé le directeur de Transilien, Alain Krakovitch lors d'une conférence de presse.

"Si on compare avec la dernière journée comparable, c'est-à-dire le mercredi 4 avril, (...) on a des chiffres qui sont relativement équivalents, en particulier pour les conducteurs", a-t-il ajouté.

Avant la première phase de la grève intermittente des cheminots, mardi et mercredi derniers, la compagnie avait anticipé un taux de 48%.

Dans une interview au Parisien, le Premier ministre, Edouard Philippe, réaffirme aujourd'hui la détermination de l'exécutif à aller jusqu'au bout de la réforme SNCF et plus globalement à continuer de gouverner selon la même "méthode".

"J'entends la détermination de certaines organisations syndicales mais qu'ils entendent bien la mienne aussi. Le statu quo n'est pas viable", souligne-t-il.

---

PARIS - Olivier Faure, nouveau premier secrétaire du Parti socialiste, a engagé aujourd'hui à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) le 78e congrès du PS sur le chemin de la "renaissance" d'une famille politique en lambeaux depuis ses défaites électorales du printemps 2017.

S'appuyant sur l'exemple du congrès d'Epinay de 1971, qui mena François Mitterrand à la victoire dix ans plus tard, il a appelé au rassemblement derrière l'idée d'une "opposition aussi résolue que responsable" à la politique "et de droite et de droite" d'Emmanuel Macron.

"C'était il y a 47 ans. Déjà on nous voyait plus morts que vifs, c'était à Epinay. Ce fut le point de départ d'une renaissance", a-t-il dit, repoussant la perspective d'un parti "promis à une extinction lente mais assurée".

---

PARIS - L'Etat céderait environ 50% des parts de la Française des Jeux (FDJ) sur les 72% qu'il détient en les mettant en Bourse, révèle le Journal du Dimanche. Il garderait une "minorité de blocage" proche de 25%, selon une source haut placée qui s'est confiée à l'hebdomadaire.