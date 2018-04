Resume de l'actualite a 16H15 GMT (23/04)

PARIS/WASHINGTON - Le président français, Emmanuel Macron, est attendu aujourd'hui aux Etats-Unis pour une visite d'Etat qui s'étalera jusqu'à mercredi et qui sera le deuxième acte d'une lune de miel entamée l'année dernière avec son homologue américain, Donald Tump.

Les pommes de discorde - climat, Iran et commerce - seront certes abordées pendant cette visite d'Etat, notamment lors de l'entretien dans le bureau Ovale mardi, mais ne devraient donc pas être au centre du déplacement, selon l'entourage d'Emmanuel Macron

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine quelques heures avant son départ pour Washington, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de préserver l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran signé en juillet 2015 et ratifié par la suite par l'administration Obama.

Le 12 janvier, le chef de la Maison blanche a renouvelé la suspension des sanctions économiques dont bénéficie l'Iran aux termes de cet accord. Mais Trump a donné le même jour jusqu'au 12 mai, aux Etats-Unis et aux signataires européens pour corriger les "terribles défauts" dont souffre selon lui cet accord. Faute de quoi il refusera de prolonger l'assouplissement des sanctions américaines contre la république islamique.

---

EREVAN - Serge Sarkissian, nommé la semaine dernière Premier ministre de l'Arménie après dix années passées à la présidence, a annoncé sa démission à la suite de plusieurs jours de manifestations anti-gouvernementales.

L'annonce de la démission de Serge Sarkissian a été accueillie par de bruyantes manifestations de joie de l'opposition dans les rues d'Erevan.

Serge Sarkissian, 63 ans, a été président de 2008 à 2018. Il était accusé par ses opposants de vouloir s'accrocher au pouvoir après sa nomination à la tête du gouvernement.

A la suite d'une révision de la Constitution approuvée par référendum en 2015, la majeure partie des pouvoirs exécutifs ont été transférés du président au Premier ministre, le chef de l'Etat exerçant désormais un rôle essentiellement honorifique.

L'ancien Premier ministre Karen Karapetian, allié de Sarkissian et membre de son Parti républicain, proche de Moscou, a été désigné chef du gouvernement par intérim. Le Parlement a maintenant sept jours pour choisir un nouveau Premier ministre.

---

BRUXELLES - Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, a été condamné ce matin à une peine de 20 ans de réclusion par la justice belge pour son rôle dans une fusillade survenue en 2016 à Bruxelles.

Il a été reconnu coupable de tentative d'assassinat sur des policiers dans un contexte terroriste, à caractère terroriste sur des policiers, en lien avec la fusillade du 15 mars 2016.

Au moment de la fusillade dans le quartier bruxellois de Forest, le 15 mars 2016, Salah Abdeslam était en cavale depuis quatre mois. Les policiers qui venaient inspecter un appartement de Forest ont essuyé une grêle de balles et quatre d'entre eux ont été blessés. Au terme de trois heures de siège, durant lequel un autre homme a été tué, les policiers ont découvert une cache d'armes. L'ADN de Salah Abdeslam retrouvé sur les lieux l'a impliqué dans la fusillade et trois jours plus tard, il a été arrêté dans un autre quartier de Bruxelles, Molenbeek.

---

BEYROUTH - L'armée syrienne a bombardé lundi une enclave tenue par les djihadistes de l'Etat islamique (EI) au sud de Damas. Après la reconquête de la Ghouta orientale ce mois-ci, le président Bachar al Assad cherche à reprendre le contrôle de toutes les poches rebelles proches de la capitale.

Dans deux autres enclaves au nord-est de Damas, les insurgés ont accepté ces derniers jours de cesser le combat. Leur évacuation vers des zones rebelles du nord-ouest du pays, aux termes d'un accord conclu avec le gouvernement, se poursuit.

---

ROME - Le chef de l'Etat italien, Sergio Mattarella, a chargé Roberto Fico, président de la Chambre des députés, d'étudier la possibilité d'une coalition gouvernementale entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD), après les élections législatives du 4 mars qui n'ont dégagé aucune majorité. Il a jusqu'à jeudi pour mener sa mission.

La semaine dernière, la présidente du Sénat, Elisabetta Casellati, n'était pas parvenue à mettre d'accord sur la formation d'un gouvernement de coalition le M5S et la coalition de droite qui rassemble la Ligue, Forza Italia et Frères d'Italie.

---

LA HAYE - Le procès en appel de Radovan Karadzic s'est ouvert aujourd'hui à La Haye, deux ans après la condamnation de l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie à 40 ans de prison pour génocide.

L'ancien dirigeant, âgé de 72 ans, a été condamné en première instance en mars 2016 par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) pour le massacre de 8.000 Musulmans de Bosnie à Srebrenica et pour neuf autres chefs d'inculpation de crimes de guerre.

---

PARIS - Soixante heures de débats tendus, un hémicycle divisé, un député La République en marche (LaRem) qui votre contre et quitte le groupe : la loi sur l'immigration a engendré des convulsions au sein d'une majorité jusqu'ici plutôt docile.

Après avoir fait entendre leurs réticences face à un texte jugé trop répressif à l'égard des étrangers, 14 députés du camp présidentiel se sont abstenus lors du vote de dimanche soir.

Le député Jean-Michel Clément est allé plus loin et annoncé sa "mise en congé" du groupe La République en marche.

Cet avocat de formation issu du Parti socialiste a justifié son départ "au nom des principes éthiques qui ont toujours été les miens" dans une lettre au président du groupe LaRem à l'Assemblée, Richard Ferrand.

---

PARIS - L'intersyndicale de la SNCF, qui se réunit demain pour faire le point du mouvement social contre la réforme ferroviaire, pourrait décider d'une prolongation de la grève entamée le 3 avril pendant les vacances d'été.

Le cinquième acte de la grève à la SNCF s'est ouvert dimanche soir pour deux jours, avec un trafic toujours perturbé.

Selon la direction de l'entreprise publique, 17,45% des cheminots étaient en grève lundi à la mi-journée, contre 22,73% lors de la journée précédente. Le taux de grévistes reste toutefois élevé chez les conducteurs (62,6%). Il est de 48,7% chez les contrôleurs et de 24,4% chez les aiguilleurs.

---

PARIS - Air France prévoit d'assurer près de 75% de son programme de vols mardi, pour la onzième journée de grève de ses personnels à l'appui de revendications salariales.

Dans un communiqué, la direction de la compagnie aérienne précise que son programme de vols pour ce lundi "se déroule conformément aux prévisions", soit avec 75% des vols assurés.

Pour mardi, Air France devrait être en mesure d'assurer 70% de ses vols long-courriers, 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 80% de ses vols court-courriers à Paris-Orly et en province.

---

BRUXELLES - La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie afin de déterminer si un prêt-relais de 900 millions d'euros consenti par l'Italie à la compagnie aérienne en difficulté Alitalia constituait une aide d'État.

Alitalia, détenue à 49% par Etihad Airways, a été placée en mai 2017 sous tutelle conformément au droit italien des faillites. Afin d'assurer son fonctionnement pendant la durée de ce régime, le gouvernement lui avait octroyé à l'époque un prêt-relais de 600 millions d'euros, augmenté en octobre 2017 d'un montant supplémentaire de 300 millions, tout en engageant une procédure d'appel d'offres pour trouver un repreneur.

---

MAYENNE - Le Premier ministre Edouard Philippe a dévoilé les grandes lignes de la feuille de route gouvernementale visant à promouvoir une économie circulaire qui favorise la robustesse et le recyclage des produits de grande consommation.

D’ici 2020, les équipements électriques, électroniques et les meubles devront ainsi proposer au consommateur une information simple sur leur durée de vie et les possibilités de les réparer à travers un indice qui intégrera ces critères.

---

LONDRES - Kate, l'épouse du prince William d'Angleterre, a donné naissance à un garçon, troisième enfant et deuxième garçon du couple, ont annoncé les services du duc de Cambridge.

Le prince William était présent lors de la naissance du petit garçon, qui pèse 3,82 kg. Son prénom sera dévoilé ultérieurement.