Resume de l'actualite a 16H15 GMT (30/04)

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu va faire une déclaration télévisée ce soir à 19h00 (17h00 GMT) qui portera sur ce que ses services présentent comme un "développement important à propos de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran".

L'annonce sera faite du quartier général de l'armée israélienne à Tel Aviv.

Netanyahu a reçu hier le nouveau secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, qui a plaidé par le passé pour la manière forte contre l'Iran. Il s'est aussi entretenu par téléphone avec Donald Trump, qui doit décider d'ici au 12 mai d'un éventuel retrait des Etats-Unis de l'accord conclu en juillet 2015 entre l'Iran et les puissances du P5+1 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, Etats-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne, + l'Allemagne).

Les puissances européennes, France et Allemagne en tête, ont plaidé ces derniers jours auprès de Trump pour qu'il reste dans le cadre de l'accord de Vienne, sans succès apparent.

PARIS - Emmanuel Macron a dit aujourd'hui à Vladimir Poutine sa volonté que des discussions s'ouvrent sur le contrôle de l'activité nucléaire iranienne après 2025, le programme balistique iranien et la situation en Syrie et au Yémen, rapporte la présidence française.

Lors d'un entretien téléphonique, "les deux présidents sont convenus de travailler dans cette direction ensemble dans les prochains jours et prochaines semaines", ajoute l'Elysée.

Lors d'un entretien la veille avec son homologue iranien, Hassan Rohani, le président français avait "fait part de son souhait que les acquis de la négociation de 2015 soient préservés et que les discussions puissent s'ouvrir sur les trois sujets additionnels indispensables que sont le contrôle de l'activité nucléaire après 2025, le programme balistique de l'Iran et les principales crises régionales", selon l'Elysée.

---

KABOUL - Deux attentats coordonnés ont touché la capitale afghane, Kaboul, ce matin à l'heure de pointe, faisant 26 morts dont neuf journalistes venus couvrir la première explosion.

Le double attentat, qui a fait également une soixantaine de blessés, a été revendiqué par l'Etat islamique.

Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier pour les médias de l'histoire de l'Afghanistan, où plus de 80 journalistes et employés de médias ont été tués depuis 2001, dont 20 rien que l'an dernier.

Les journalistes tués, tous de nationalité afghane, ont été victimes de la seconde explosion alors qu'ils attendaient près d'un cordon de sécurité établi après la première déflagration.

Un journaliste travaillant pour le service en langue pachtoune de la BBC, également collaborateur de l'agence Reuters, a par ailleurs été abattu dans la ville de Khost, dans l'est de l'Afghanistan. Ahmad Shah a été tué par des inconnus alors qu'il regagnait en voiture son domicile.

Dans la province de Kandahar (sud), un kamikaze à bord d'un véhicule a attaqué des militaires étrangers, tuant 11 enfants scolarisés dans une école religieuse située à proximité.

---

LONDRES - Theresa May a nommé aujourd'hui Sajid Javid au poste de ministre de l'Intérieur en remplacement d'Amber Rudd, dans l'espoir de tirer un trait sur le scandale "Windrush" qui ébranle son autorité de Première ministre.

Fils d'immigrés pakistanais, Javid, 48 ans, qui a occupé un poste de direction à la Deutsche Bank, était auparavant ministre des Communautés, du gouvernement local et du Logement.

Amber Rudd, 54 ans, a démissionné hier, emportée par cette affaire Windrush qui touche à la mauvaise gestion par le gouvernement des dossiers de milliers de travailleurs venus des Antilles entre 1948 et 1971 et qualifiés à tort d'immigrants illégaux.

Son départ est un revers pour May, qui perd une de ses plus proches alliées en pleines négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars 2019.

---

ROME - L'organisation de nouvelles élections législatives dès le mois de juin est la seule solution pour sortir de l'impasse politique en Italie, a déclaré aujourd'hui le dirigeant du Mouvement 5 Etoiles (M5S), Luigi Di Maio.

"J'avais proposé un contrat aux autres forces politiques, je savais que ce ne serait pas facile mais je n'imaginais pas que c'était tout simplement impossible", a affirmé sur Facebook Di Maio, dont le parti est le premier du pays.

"C'est une honte de voir que tous les partis ne pensent qu'à leurs petites affaires, à leurs propres intérêts", a-t-il ajouté, demandant au numéro un de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini, d'appuyer cette demande.

Les élections du 4 mars n'ont dégagé aucune majorité.

---

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a estimé aujourd'hui dans un tweet que le village frontalier de Panmunjom était sans doute le lieu le plus adapté pour accueillir sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

"De nombreux pays sont envisagés pour la RENCONTRE, mais est-ce que la Maison de la paix et de la liberté, à la frontière des Corées du Nord et du Sud, n'est pas plus représentative, importante et durable qu'un pays tiers ? Je pose simplement la question !", a-t-il tweeté.

Dans la péninsule, la Corée du Sud a annoncé aujourd'hui qu'elle retirait ses haut-parleurs qui diffusent de la propagande vers le Nord, tandis que Pyongyang confirmait son intention de modifier son fuseau horaire pour s'aligner sur son voisin du sud.

---

EREVAN - Le parti au pouvoir en Arménie a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à l'élection de l'opposant Nikol Pachinian comme Premier ministre par intérim prévue demain à l'Assemblée nationale si tous les groupes d'opposition soutiennent sa candidature.

Onze jours de manifestations antigouvernementales dans l'ancienne république soviétique ont poussé Serge Sarkissian, président de 2008 à 2018, à démissionner le 23 avril dernier de son poste de Premier ministre qu'il venait d'obtenir avec des pouvoirs renforcés.

---

PARIS - Divisées sur la ligne de conduite à adopter face à un gouvernement qui met à l'épreuve la notion du paritarisme, les organisations syndicales se mobiliseront chacune de leur côté demain pour le 1er Mai, journée internationale du travail.

L'ensemble des organisations représentatives des salariés ont toutes donné une fin de non-recevoir à la CGT qui avait appelé à une union syndicale pour soutenir les multiples foyers de contestation, que ce soit chez les fonctionnaires, les cheminots, les retraités ou encore dans le privé chez Carrefour ou Air France.

La CFDT a fait savoir qu'elle organisait un rassemblement "revendicatif et culturel" avec la CFTC et l'Unsa, deux autres syndicats dits réformistes. Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, ne défilera pas non plus aux côtés de la CGT.

---

LONDRES - Sainsbury's et Asda, filiale britannique de l'américain Walmart, ont conclu un accord de fusion de 13,3 milliards de livres (10,9 milliards d'euros) en vue de créer la première chaîne de supermarchés britannique par la part de marché, dépassant le concurrent Tesco.

La nouvelle structure sera en mesure de rivaliser avec les distributeurs allemands Aldi et Lidl, deux "discounters" qui gagnent rapidement des parts de marché en Grande-Bretagne.

---

PARIS - AccorHotels a annoncé aujourd'hui le rachat du groupe hôtelier Mövenpick pour 560 millions de francs suisses (482 millions d'euros), accélérant son développement dans le segment haut de gamme. Fondé en 1973 en Suisse, Mövenpick est présent dans 27 pays avec 84 hôtels et plus de 20.000 chambres, avec une implantation particulièrement forte en Europe et au Moyen-Orient.