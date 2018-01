Resume de l'actualite a 17H00 GMT (01/01)

DUBAI - Dix personnes ont été tuées dans les manifestations qui ont eu lieu la nuit dernière en Iran, où des protestataires armés ont tenté de s'emparer de commissariats de police et de bases militaires mais ont été repoussés par les forces de sécurité, rapporte la télévision publique iranienne.

Le mouvement de contestation, sans précédent depuis la vague de manifestations contre la réélection de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009, a fait descendre des dizaines de milliers d'Iraniens dans les rues.

D'autres appels à manifester ont été diffusés sur les réseaux sociaux pour aujourd'hui à Téhéran et dans une cinquantaine d'autres centres urbains, malgré un appel au calme lancé hier soir par le président Hassan Rohani.

"Certains protestataires armés ont tenté de prendre le contrôle de plusieurs commissariats de police et bases militaires mais ils se sont heurtés à une forte résistance des forces de sécurité", a déclaré la télévision publique, qui a également annoncé le décès de dix personnes dans plusieurs villes au cours de la nuit.

En ISRAEL, le ministre des Transports et des Renseignements a souhaité le succès des manifestations.

Israël a souvent fait part de ses craintes pour sa sécurité à propos du programme nucléaire de l'Iran et de son soutien à certains courants islamistes au Liban et dans les territoires palestiniens.

---

SEOUL - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a prévenu les Etats-Unis qu'il disposait d'un "bouton nucléaire" prêt à être utilisé en cas de menace contre son pays, mais il a aussi tendu la main à la Corée du Sud avec laquelle il s'est dit prêt à dialoguer.

Après une année diplomatique très tendue, Kim Jong-un a profité de la présentation de ses voeux pour le Nouvel an pour déclarer que son pays était "une puissance nucléaire pacifique et responsable". Il a appelé à une baisse de la tension militaire dans la péninsule coréenne et à une amélioration des relations avec la Corée du Sud.

Kim Jong-un a ajouté envisager l'envoi en février prochain d'une délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud.

---

KINSHASA - Les forces de sécurité de la République démocratique du Congo ont tué au moins sept personnes hier lors de manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, rapportent les Nations unies.

Trois personnes ont perdu la vie dans la capitale, Kinshasa, a déclaré le porte-parole de la police nationale, Pierrot Mwanamputu. Un quatrième décès a été signalé dans la ville de Kananga par des associations de défense des droits de l'homme.

Mais selon la porte-parole de la mission de maintien de la paix de l'Onu, Florence Marchal, les forces de l'ordre ont tué au total sept personnes à Kinshasa.

D'après les informations recueillies par l'Onu, 123 personnes ont en outre été arrêtées à Kinshasa et dans le reste du pays, parmi lesquelles plusieurs prêtres. Il y a également eu des dizaines de blessés, dont certains gravement atteints.

Cette journée de mobilisation était organisée par des organisations catholiques. En RDC, 40% de la population est catholique et l'Eglise jouit d'une forte crédibilité. La hiérarchie ne soutient toutefois pas officiellement l'appel à manifester, lancé par des mouvements laïcs.

---

WASHINGTON - Donald Trump a regretté que les Etats-Unis aient "bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au Pakistan au cours des quinze dernières années" sans rien obtenir en échange. Il a promis de mettre un terme à cette aide.

"Ils ont offert un abri sûr aux terroristes que nous pourchassons en Afghanistan, en nous aidant à peine. Plus jamais !" a tweeté le président américain. "Ils ne nous ont rien donné à part des mensonges, en prenant nos dirigeants pour des imbéciles."

Donald Trump se plaint depuis longtemps du manque de coopération d'Islamabad dans la traque des islamistes. Le New York Times a rapporté vendredi que l'administration Trump examinait l'idée de suspendre une aide de 255 millions de dollars au Pakistan.

---

BERLIN - La chancelière allemande Angela Merkel, fragilisée par son incapacité à former un nouveau gouvernement trois mois après les législatives du 24 septembre, s'est engagée hier à s'attaquer aux divisions croissantes de la société allemande.

Dans ses voeux du nouvel an, la dirigeante conservatrice au pouvoir depuis 2005 a promis de renforcer les investissements dans la sécurité et la défense, d'améliorer la santé et l'éducation et de surmonter les disparités entre les villes et les campagnes.

"Le monde ne nous attendra pas", a-t-elle dit. "Nous devons créer maintenant les conditions qui permettront à l'Allemagne de continuer à prospérer dans dix ou quinze ans. Et l'Allemagne ne prospérera que si son succès est au service de tous et s'il améliore et enrichit nos existences."

---

PARIS - Emmanuel Macron a invité hier soir les Français à la concorde lors d'une année 2018 qu'il souhaite riche en réformes et les Européens à s'engager pour transformer l'Europe.

Depuis son élection en mai, "ces transformations profondes ont commencé et se poursuivront avec la même force, le même rythme, la même intensité pour l'année 2018", a dit le président français lors de ses voeux du Nouvel An depuis l'Elysée.

Après une réforme du droit du travail en 2017, le chef de l'Etat et son gouvernement veulent en particulier réformer en 2018 l'assurance chômage et la formation professionnelle.

A travers ces réformes, "nous construisons une bonne part de notre avenir", a dit Emmanuel Macron. "Je n'arrêterai pas d'agir", a-t-il assuré.

---

PARIS - Deux policiers ont été blessés hier soir à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne, lors d'échauffourées qui ont éclaté en marge d'une soirée de réveillon du nouvel an, a-t-on appris de source policière.

Les forces de l'ordre ont été appelées par les organisateurs de cette soirée privée à laquelle "une vingtaine de jeunes ont voulu s'incruster", précise-t-on de même source.

Deux agents, un homme et une femme, arrivés sur place ont été immédiatement pris à partie. L'un d'eux souffre d'une fracture du nez et l'autre de nombreuses ecchymoses au visage, dit-on encore de source policière.

Deux personnes ont été placées en garde à vue après l'intervention de policiers venus en renfort.

---

PARIS - Quelque 65.000 foyers étaient privés d'électricité aujourd'hui dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine à la suite du passage de la tempête Carmen, selon un décompte du réseau de distribution Enedis (ex-ERDF).

Quarante départements couvrant tout l'ouest du pays et la Corse ont été placés en "vigilance orange" par Météo-France, qui a relevé des vents soufflant à plus de 100 km/h dans les terres et à 150 km/h sur le littoral de Charente-Maritime et des Landes. En Bretagne, le courant a été rétabli pour 30.000 foyers mais 10.000 autres en étaient toujours privés dans l'après-midi.

---

LOS ANGELES - La Californie est devenue aujourd'hui le premier marché mondial régulé du cannabis à usage récréatif.

L'Etat le plus peuplé des Etats-Unis, avec ses 39,5 millions d'habitants, est le sixième Etat américain, après l'Alaska, le Colorado, le Nevada, l'Oregon et l'Etat de Washington, à autoriser la vente de produits à base de cannabis aux personnes âgées de plus de 21 ans. Deux autres Etats, Maine et Massachusetts, se préparent à les rejoindre cette année.

Plus d'un Américain sur cinq vit donc désormais dans un Etat où la vente de marijuana à usage récréatif est légale, même si le cannabis reste un narcotique illégal aux yeux de la loi américaine.