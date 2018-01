Resume de l'actualite a 17H00 GMT (03/01)

LONDRES - Les gardiens de la Révolution, troupe d'élite des forces armées iraniennes, ont été déployés dans trois provinces pour tenter de mettre fin aux manifestations antigouvernementales qui ont fait 21 morts en six jours.

Les "pasdaran" ont été envoyés dans les provinces d'Ispahan, de Lorestan et d'Hamadan, a précisé leur commandant en chef, le général Mohammad Ali Jafari.

Des milliers de partisans du gouvernement ont par ailleurs manifesté dans plusieurs villes du pays pour marquer leur attachement au régime et dénoncer les "ennemis" et "mercenaires" étrangers accusés de fomenter les troubles.

La télévision iranienne a diffusé des images des rassemblements pro-gouvernementaux à Kermanshah, à Ilam et à Gorgan, dans le nord du pays, où des manifestants ont défilé en brandissant des drapeaux iraniens et des portraits du guide de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei.

Dans la ville sainte de Qom, la foule a défilé en criant "Mort aux mercenaires américains !". Il y a également eu des rassemblements à Ispahan, la troisième ville du pays, à Abadan et à Khorramshahr, dans le sud-ouest du pays.

---

WASHINGTON - Donald Trump a affirmé disposer d'un "plus gros et plus puissant" bouton nucléaire que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a ordonné aujourd'hui le rétablissement de la ligne téléphonique d'urgence reliant son pays à la Corée du Sud afin de discuter des modalités d'un dialogue intercoréen.

Cette liaison avait été interrompue en février 2016 en représailles à la fermeture de Kaesong, ville frontalière commerciale administrée par les deux pays.

Cette annonce du régime de Pyongyang, faite dans un communiqué lu à la télévision nationale, intervient au lendemain de la proposition des autorités sud-coréennes de discussions à un haut niveau afin d'apaiser les tensions nées des programmes balistique et nucléaire menés par la Corée du Nord.

Cette initiative nord-coréenne fait suite au discours du Nouvel An prononcé par Kim Jong-un annonçant être ouvert à des entretiens avec Séoul et proposant d'envoyer une délégation aux Jeux olympiques d'hiver qui doivent avoir lieu en février à Pyeongchang.

Un responsable américain a fait savoir que les Etats-Unis ne prendraient aucune discussion au sérieux entre les deux Corées si elle ne conduit pas à une dénucléarisation du Nord. La Corée du Nord tente "d'enfoncer un coin", a estimé un porte-parole du département d'Etat américain.

---

WASHINGTON - Donald Trump a menacé cette nuit sur Twitter de suspendre le versement de "centaines de millions de dollars par an" à l'Autorité palestinienne qui, selon lui, ne veut "plus parler de paix".

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a annoncé le mois dernier que les Palestiniens n'accepteraient plus aucun plan de paix américain après la décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem en tant que capitale d'Israël.

En agissant de la sorte, en violation des résolutions des Nations unies, le président américain a fait perdre à son pays son statut de "médiateur honnête dans le processus de paix", a justifié Mahmoud Abbas lors d'une visite à Paris.

Les propos du président des Etats-Unis font écho au projet dévoilé plus tôt dans la journée par l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, de suspendre les versements de Washington à l'agence de l'Onu qui fournit l'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens (UNRWA).

Les Etats-Unis sont le principal contributeur de l'UNRWA, avec 370 millions de dollars versés en 2016, selon les chiffres disponibles sur le site internet de l'agence onusienne.

---

AMMAN - L'armée syrienne appuyée par l'aviation russe a intensifié ses bombardements dans la Ghouta, dernière région contrôlée par les rebelles à l'est de Damas, avant de lancer une offensive pour briser le siège d'une de base encerclée par les insurgés, a-t-on appris auprès de témoins.

Selon eux, des troupes d'élite de l'armée de Bachar al Assad se sont massées aux abords de la Ghouta pour venir en aide aux quelque 200 soldats assiégés depuis trois mois dans la base à Harasta.

Des rebelles appartenant pour la plupart au groupe islamiste Ahrar al Cham se sont emparés ce week-end d'une partie de la base à la faveur d'une offensive destinée à alléger la pression des forces gouvernementales sur la Ghouta.

L'armée syrienne a répondu par des bombardements intensifs qui ont fait 38 morts et 147 blessés parmi la population civile en quatre jours, selon des sources au sein de la Défense civile, qui assure les premiers secours en zone insurgée.

---

BERLIN - Le nombre de crimes violents a augmenté d'environ 10% en 2015 et en 2016 en Allemagne, selon une étude qui attribue plus de 90% de cette hausse à de jeunes migrants.

Ce rapport, commandé par le gouvernement à un groupe d'experts, devrait relancer les polémiques sur l'arrivée massive de migrants en Allemagne - plus d'un million depuis la mi-2015 - alors que la chancelière Angela Merkel cherche toujours à constituer un gouvernement après les élections législatives de septembre dernier.

Les réfugiés qui ont fui des zones de guerre comme la Syrie sont moins susceptibles de commettre des crimes violents que les autres migrants ayant moins de chances de se voir accorder l'asile, note le document.

---

PARIS - Une personne a été tuée et au moins quinze autres ont été blessées, dont quatre gravement, par le passage de la tempête Eleanor sur le nord et l'est de la France.

Météo-France, qui a enregistré des rafales à plus de 120 km/h, a placé dans l'après-midi 36 départements en "vigilance orange" aux avalanches, aux risques de fortes marées ou aux vents violents, particulièrement dans les régions allant de la Normandie à la Corse. Environ 225.000 foyers étaient par ailleurs privés d'électricité mercredi, dont 70.000 en Alsace et Franche-Comté et 40.000 en Lorraine, selon un décompte d'Enedis, filiale d'EDF chargée de la gestion du réseau.

---

PARIS - Edouard Philippe a présenté un agenda de réformes chargé pour les six prochains mois, dans lequel figurent les difficiles sujets de l'assurance chômage et des retraites.

Après un séminaire gouvernemental à l'Elysée, le Premier ministre a dit sa volonté et celle d'Emmanuel Macron de poursuivre l'élan de "transformation" du pays engagé depuis l'élection présidentielle en mai.

"Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de réformes et de transformations à concevoir, à mettre en oeuvre, à expliquer", a dit le chef du gouvernement.

"Le président de la République nous a demandé non seulement de garder le même niveau d’ambition, de mobilisation et d’innovation, mais aussi de garder le rythme des réformes au cours du semestre à venir."

---

PARIS - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a prôné ce matin une "sévérité sans faille" à l'égard des agresseurs de policiers après les violents incidents survenus ces derniers jours en région parisienne.

Le chef du gouvernement s'est cependant dit opposé au rétablissement des "peines planchers" réclamé par l'opposition de droite pour les auteurs d'agressions à l'égard des représentants des forces de l'ordre. Ces peines avaient été instaurées durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy et supprimées sous François Hollande.

A ses yeux, "il est beaucoup plus utile de se battre pour qu’il y ait plus de policiers dans la rue, beaucoup plus de policiers sur le terrain, c’est ce à quoi nous nous sommes engagés", a-t-il dit, évoquant aussi l'installation de la police de sécurité du quotidien et l'accélération des procédures prônées par son gouvernement.

---

PARIS - Les Français sont majoritairement favorables au recours à la gestation pour autrui (GPA), un feu vert conditionné pour une grande partie d'entre eux à des raisons médicales, révèle un sondage Ifop publié dans La Croix.

Selon cette enquête également réalisée pour le Forum européen de bioéthique, 64% des 1010 personnes interrogées du 8 au 11 décembre dernier sont pour l'autorisation du recours à une mère porteuse. Parmi ces derniers, 46% se disent favorables "pour des raisons médicales seulement".

Dix-huit pour cent sont favorables "dans tous les cas" et 36% sont contre.

En ce qui concerne l'élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA), 60% des sondés sont pour, en ce qui concerne les couples de femmes homosexuelles. La proportion est de 57% au bénéfice de femmes célibataires.