Resume de l'actualite a 17H00 GMT (03/02)

BERLIN - Conservateurs et sociaux-démocrates allemands se sont retrouvés aujourd'hui pour, espèrent-ils, un ultime week-end de négociations afin d'aboutir à un accord de gouvernement sous la forme d'une "grande coalition" et sortir de quatre mois d'impasse politique.

Angela Merkel a reconnu vendredi qu'il y avait "encore toute une série de points sur lesquels nous ne nous accordons pas", mais que de "la bonne volonté" existait de part et d'autre.

Les négociateurs du bloc de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière et de son alliée bavaroire, l'Union chrétienne-sociale (CSU), et du Parti social-démocrate (SPD) sont parvenus ces derniers jours à des arrangements sur de nombreuses questions délicates.

Cela été le cas en particulier sur l'immigration, les retraites et le climat. Mais ils s'affrontent toujours sur d'autres dossiers, comme le droit du travail et la santé.

---

WASHINGTON - Donald Trump a autorisé la publication d'une note confidentielle rédigée par la majorité républicaine accusant le FBI et le ministère de la Justice de parti pris à son encontre dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016.

Malgré les mises en garde du FBI cette semaine, le président américain a décidé de rendre publique cette note de quatre pages dont les agences de sécurité estiment qu'elle jette le discrédit sur l'ensemble de leur travail et que l'opposition démocrate juge très incomplète et totalement biaisée.

Donald Trump, qui se débat depuis son arrivée à la Maison blanche dans les méandres de "l'affaire russe", entend s'appuyer sur ce document pour tenter de démontrer qu'il fait l'objet d'un acharnement de la part de la commission d'enquête présidée par Robert Mueller.

Le parti démocrate a dénoncé un usage sélectif d'informations classifiées visant uniquement, selon lui, à discréditer Robert Mueller et son supérieur hiérarchique, le secrétaire à la Justice adjoint, Rod Rosenstein. Un porte-parole de la Maison blanche a affirmé sur CNN que le départ de Rod Rosenstein n'était pas envisagé.

---

NATIONS UNIES - La Corée du Nord a exporté l'an dernier pour 200 millions de dollars (160 millions d'euros) de matières premières et autres produits en violation des sanctions votées par les Nations unies, selon un rapport confidentiel d'experts indépendants de l'Onu qui accuse aussi Pyongyang de fournir des armes à la Syrie et à la Birmanie.

Ce rapport remis à la commission des sanctions du Conseil de sécurité, que Reuters a pu consulter hier, indique que la Corée du Nord a expédié du charbon dans des ports situés en Russie, en Chine, en Corée du Sud, en Malaisie et au Vietnam en utilisant des documents falsifiés présentant la Russie ou la Chine comme pays d'origine.

Le charbon fait partie des matières premières visées par les sanctions des Nations unies en raison de la poursuite des essais nucléaires et balistiques nord-coréens.

---

AMMAN - Des civils fuyant une zone rebelle attaquée par les forces gouvernementales syriennes et leur alliés ont été la cible d'un bombardement aérien qui a fait au moins sept morts, ont rapporté samedi des secouristes et un témoin. Les faits se sont produits vendredi dans la province d'Idlib (nord-ouest) sur la grande route reliant Damas à Alep.

"Deux chasseurs bombardiers russes ont visé le convoi sur la route et on dénombre au moins sept morts et 12 blessés, en majorité des personnes âgées et des enfants", a déclaré Ahmar al Adnan, un secouriste de la ville de Saraqib.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des carcasses calcinées de véhicules et des secouristes tentant d'éteindre des incendies.

---

SAINT-LOUIS, Sénégal - La France va investir 15 millions d'euros pour lutter contre l'érosion côtière à Saint-Louis au Sénégal, a dit aujourd'hui Emmanuel Macron lors d'une visite dans la "Venise africaine" menacée par la montée des eaux.

"Ici à Saint-Louis (...), c'est dans l'une des zones les plus densément peuplées d'Afrique que se joue notre responsabilité collective, celle de gagner cette bataille contre les réchauffements et les dérèglements climatiques", a déclaré le président français dans un discours.

Relevant que le président sénégalais, Macky Sall, avait commencé "un programme ambitieux sur tout le nord de la Langue (Langue de Barbarie-NDLR)", il a annoncé que "l'Etat français investira 15 millions d'euros pour poursuivre ce programme".

---

ROME - Un homme a ouvert le feu sur des migrants d'origine africaine à Macerata, dans le centre de l'Italie, aujourd'hui, faisant au moins six blessés, rapporte la police.

L'auteur soupçonné des tirs perpétrés à partir d'une voiture, un Italien de 28 ans, a été arrêté par la police qui a diffusé une photo de lui, un drapeau tricolore italien sur les épaules. Un pistolet a été retrouvé dans son véhicule.

La fusillade, dans une ville située à 200 km à l'est de Rome, est survenue quelques jours après la découverte du corps mutilé d'une jeune Italienne de 18 ans dans deux valises. Un migrant nigérian, dont la demande d'asile a été rejetée l'an dernier mais qui est resté dans le pays, a été arrêté en relation avec cette mort. Il refuse de parler aux enquêteurs.

Cette affaire a replacé le thème de l'immigration, dont aime à se saisir l'extrême droite, sur le devant de la scène politique dans la perspective des élections du 4 mars.

---

AJACCIO - A trois jours de la visite en Corse du président de la République, plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues d'Ajaccio, répondant à l'appel du président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni.

Si la préfecture de région estime entre 5.600 et 6.000 le nombre de participants à ce rassemblement qui s'est déroulé dans le calme, les responsables nationalistes se félicitaient d'avoir mobilisé 22.000 à 25.000 personnes.

"Cette résolution solennelle entend demander à l'Etat un dialogue sans tabou pour aller vers cette révision constitutionnelle", a expliqué le patron de l'exécutif corse qui réclame une dérogation au droit commun en matière de foncier, de langue et de fiscalité, une réévaluation des ressources techniques et financières de la collectivité corse et enfin le rapprochement des prisonniers politiques.

---

PARIS - L'islamologue Tariq Ramadan a été mis en examen hier pour viols et incarcéré en attendant que la justice tranche un débat qu'il a sollicité sur son placement en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire.

Pendant sa garde à vue, l'universitaire controversé a été confronté durant environ trois heures et demie à l'une des deux femmes qui l'accusent de viol, une quadragénaire convertie à l'islam, qui a maintenu ses accusations.

La première femme à avoir porté plainte contre Tariq Ramadan, Henda Ayari, une ancienne salafiste, l'accuse de l'avoir agressée en marge d'un congrès de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF) en 2012.

Une accusation également rejetée par l'islamologue, petit-fils du fondateur égyptien des Frères musulmans Hassan el-Banna, qui a porté plainte pour "dénonciation calomnieuse".

---

MARSEILLE - Un homme d'une trentaine d'années a été abattu de deux balles dans la tête alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, hier peu avant minuit à Marseille.

Si la piste du règlement de comptes devait se confirmer, il s'agirait du quatrième mort dans des circonstances similaires depuis le début de l'année dans la deuxième ville de France.