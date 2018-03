Resume de l'actualite a 17H00 GMT (03/03)

BERLIN - L'issue de la consultation des quelque 464.000 adhérents du Parti social-démocrate allemand (SPD) sur l'accord de coalition avec les conservateurs d'Angela Merkel sera annoncée demain matin au siège berlinois du parti.

Au terme d'une campagne intense sur fond de déclin électoral de la social-démocratie, le suspense demeure, même si des dirigeants du SPD ont exprimé leur optimisme sur une victoire du "oui" à l'accord conclu début février avec le bloc CDU-CSU.

"Nous savons déjà qu'il y aura une très, très forte participation", a annoncé Olaf Scholz, qui dirige le SPD par intérim, à son arrivée à la mi-journée au siège du parti où des volontaires vont dépouiller jusque dans la nuit les bulletins de vote envoyés par les adhérents.

Une victoire du "oui" ouvrirait la voie à une nouvelle "große Koalition" (grande coalition) avec les conservateurs, formule déjà éprouvée en 2005-2009 puis 2013-2017 après une première expérience dans les années 1960.

A l'inverse, une victoire du "non", plus de cinq mois après les élections fédérales du 24 septembre, pourrait renvoyer la première puissance économique européenne à la case départ, à moins que Merkel, au pouvoir depuis douze ans, n'opte pour un gouvernement minoritaire.

---

ROME - Les Italiens se rendent aux urnes demain pour des élections parlementaires à l'issue particulièrement indécise.

Les derniers sondages autorisés, publiés le 16 février, font du Mouvement contestataire 5 Etoiles (M5S) le premier parti italien dans les intentions de vote, avec un score autour de 28%. Mais le nouveau système électoral, qui combine représentation proportionnelle et scrutin majoritaire à un tour, rend improbable qu'il puisse, de même qu'aucun autre parti, être en mesure de gouverner seul au soir du scrutin.

Les bureaux de vote seront ouverts de 07h00 à 23h00 (06h00 GMT-22h00 GMT). Des sondages sortie des urnes seront diffusés dès la fermeture mais il faudra probablement plusieurs heures pour avoir une idée claire du résultat.

---

OUAGADOUGOU - Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a appelé cet après-midi ses compatriotes à coopérer plus étroitement avec les forces de sécurité au lendemain de la double attaque contre le siège de l'état-major des forces armées et l'ambassade de France à Ouagadougou, qui ont fait au moins 16 morts, dont huit assaillants, et 80 blessés.

"En ces moments d'épreuves, je voudrais réaffirmer à l'Afrique et au monde entier ma foi inébranlable en la capacité du peuple burkinabé à préserver sa dignité et à opposer une résistance farouche à ses ennemis tant intérieurs qu'extérieurs", a-t-il dit dans un discours retransmis à la télévision.

"Je voudrais encourager la population à renforcer les collaborations avec nos forces de défense et de sécurité dans notre combat commun contre le terrorisme", a-t-il poursuivi.

Aucun groupe ne s'est encore attribué la responsabilité de cette opération armée, la troisième attaque majeure lancée contre Ouagadougou depuis janvier 2016.

---

BEYROUTH - Les forces gouvernementales syriennes ont pris aujourd'hui le contrôle quasi-total de la localité de Chifouniyé, dans la région de la Ghouta orientale, à l'est de Damas, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Un commandant de l'alliance militaire soutenant le président syrien Bachar al Assad a annoncé pour sa part que des combats étaient en cours dans Chifouniyé sans fournir de détails.

---

SEOUL - La Corée du Nord a brandi aujourd'hui la menace de "contrer les Etats-Unis" si l'armée américaine procède à des exercices militaires communs avec la Corée du Sud.

Ces manoeuvres communes doivent commencer début avril, selon un conseiller à la sécurité de la présidence sud-coréenne cité cette semaine par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Ces manoeuvres, poursuit l'agence de presse nord-coréenne KCNA, iraient à l'encontre des efforts de réconciliation et d'apaisement en cours dans la péninsule de Corée, qu'ont en particulier favorisés la tenue des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang.

---

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a déclaré hier que les guerres commerciales étaient saines et pouvaient être remportées après le tollé et les turbulences boursières provoqués par son projet d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis.

L'Union européenne a évoqué de possibles contre-mesures. Elle envisage d'appliquer des tarifs douaniers de 25% sur environ 3,5 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) d'importations en provenance des Etats-Unis.

Paris a dit que les droits de douane étaient inacceptables, Pékin a appelé le président américain à la modération tandis que le Canada, principal fournisseur d'acier et d'aluminium des Etats-Unis, s'est dit prêt à des représailles si les mesures annoncées devaient l'affecter.

---

PRAGUE - Les autorités slovaques ont remis en liberté sept personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak, a déclaré ce matin une porte-parole de la police.

Les corps de Jan Kuciak, qui était âgé de 27 ans, et de sa compagne, Martina Kusnirova, ont été découverts le week-end dernier à leur domicile de Velka Maca, à 65 km à l'est de la capitale Bratislava.

L'ultime enquête du journaliste, publiée après sa mort, se penchait sur d'éventuels liens entre des hommes d'affaires italiens et la mafia dans l'est de la Slovaquie.

---

PARIS - Emmanuel Macron a rendu visite hier au centre pénitentiaire surpeuplé de Fresnes (Val-de-Marne), dont les mauvaises conditions de détention illustrent la crise des prisons françaises. Accompagné de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et sans journaliste, le président devait s'entretenir avec les personnels et des magistrats.

Le chef de l'Etat s'exprimera mardi à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire d'Agen (Lot-et-Garonne) sur "le sens de la peine", un pan de la réforme que présentera la ministre de la Justice le 11 avril au conseil des ministres.

L'Etat est régulièrement critiqué et attaqué en justice pour les mauvaises conditions d'incarcération, notamment à Fresnes, dont le quartier maison d'arrêt comptait 2.630 détenus au 1er février pour une capacité de 1.320, soit une densité de 199%.

---

PARIS - Le film "120 battements par minute", de Robin Campillo, sur le combat de l'association de lutte contre le sida Act Up, a été sacré hier soir meilleur film lors de la 43e cérémonie de remise des Césars du cinéma français.

Cette soirée de récompense du septième art a également sacré Jeanne Balibar meilleure actrice dans "Barbara", de Mathieu Amalric, et Swan Arlaud, meilleur acteur dans "Petit Paysan".

"Au revoir là-haut", inspiré du roman de Pierre Lemaitre lauréat du prix Goncourt 2013 sur le destin de deux hommes pendant et après la Première Guerre mondiale a notamment reçu le César de la meilleure adaptation et celui du meilleur réalisateur pour Albert Dupontel.