Resume de l'actualite a 17H00 GMT (04/02)

BERLIN - Angela Merkel n'a pas voulu s'engager à fixer une date pour la conclusion des négociations entre conservateurs et sociaux-démocrates sur la formation d'une nouvelle "grande coalition" de gouvernement en Allemagne.

Certains dirigeants politiques parient sur un accord d'ici ce soir pour sortir d'une impasse politique longue de quatre mois. Mais d'autres n'excluent pas que les discussions n'aboutissent pas avant demain ou mardi.

Les négociateurs du bloc de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière et de son alliée bavaroire, l'Union chrétienne-sociale (CSU), et du Parti social-démocrate (SPD) sont parvenus ces derniers jours à des arrangements sur de nombreuses questions délicates.

---

ATHENES - Des centaines de milliers de Grecs ont manifesté aujourd'hui devant le siège du Parlement à Athènes pour rejeter l'utilisation du mot Macédoine par l'ancienne république yougoslave du même nom dans le cadre d'un compromis visant à mettre fin à des décennies de contentieux avec la Grèce.

La querelle empêche depuis plus de vingt ans l'ex-république yougoslave, dont l'indépendance a été reconnue en 1993 sous l'appellation provisoire d'Ancienne République Yougoslave de Macédoine, de rejoindre l'Otan ou l'Union européenne.

La Grèce refuse que le petit pays des Balkans adopte le nom de Macédoine, le même que celui de la région de Thessalonique et de l'ancien royaume d'Alexandre le Grand.

Les manifestants défilant à Athènes ont déployé un gigantesque drapeau national à l'aide d'une grue et des banderoles proclamant: "Pas touche à la Macédoine !" en scandant l'hymne national.

---

NICOSIE - Le président conservateur sortant, Nicos Anastasiades, a remporté le second tour de l'élection présidentielle aujourd'hui à Chypre face au candidat indépendant Stavros Malas, soutenu par un parti de gauche, selon un sondage de sortie des urnes de la télévision publique chypriote.

Anastasiades est crédité de 54,5 à 59,5% des suffrages. 'élection avait pour toile de fond le thème de la réunification, comme toujours sur l'île méditerranéenne.

Aucun des autres candidats éliminés dimanche dernier n'avait apporté son soutien à l'un des finalistes.

---

JERUSALEM - Les autorités israéliennes ont légalisé une colonie de Cisjordanie jusque-là dépourvue d'autorisation, en réponse au meurtre de l'un de ses résidents, le rabbin Raziel Shevah, le mois dernier dans une attaque palestinienne.

Par cette décision prise à l'unanimité, le gouvernement "autorise la poursuite d'une vie normale" dans l'avant-poste de Havat Gilad, a expliqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

ABOU NOUWAR, Cisjordanie - Les autorités israéliennes ont rasé deux salles de classe d'une école financée par l'Union européenne au bénéfice de communautés bédouines de Cisjordanie occupée, expliquant qu'elles avaient été contruites illégalement. C'est la cinquième fois que cette école est démolie depuis 2016, déclarent des responsables palestiniens.

Les habitants la reconstruisent à chaque fois avec l'aide d'ONG et de fonds européens.

---

DUBAI - L'Iran a condamné un individu à six années de prison pour avoir vendu des informations sur le programme nucléaire de la République islamique aux Etats-Unis et à un pays européen.

En décembre dernier, le même procureur avait annoncé la confirmation par la Cour suprême d'une condamnation à mort de l'universitaire iranien basé en Suède Ahmadreza Djalali, accusé d'avoir fourni à Israël des informations ayant permis l'assassinat de plusieurs scientifiques engagés dans le programme nucléaire iranien. Au moins quatre scientifiques ont été tués entre 2010 et 2012.

---

NEW YORK - Une collision ferroviaire en Caroline du Sud dimanche entre un train de voyageurs de la compagnie Amtrak et un train de marchandises a fait deux morts et 70 blessés.

La collision est la dernière en date d'une série d'accidents de chemin de fer aux Etats-Unis.

En décembre, trois personnes sont mortes dans le déraillement d'un train de l'Amtrak dans l'Etat de Washington. Fin janvier, une collision impliquant un autre train de la compagnie publique et un camion-poubelle a fait un mort en Virginie.

---

SAN JOSE - Le Costa Rica vote pour élire un nouveau président, à l'issue d'une campagne qui a vu le mariage pour tous devenir le thème central du débat politique.

Si aucun des 13 candidats en lice n'obtient plus de 40% des votes, un second tour se tiendra le 1er avril.

Un candidat s'est détaché ces dernières semaines, le député, pasteur évangélique et chanteur Fabricio Alvarado, 43 ans.

Candidat du Parti de la Restauration nationale, Fabricio Alvarado est passé de 3% à 16,9% des intentions de vote dans les sondages, après des prises de position très fermes contre l'union des personnes de même sexe.

Il a dénoncé la décision, le 9 janvier, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme exhortant les pays d'Amérique latine a reconnaître le mariage gay, estimant que cela violait la souveraineté du Costa Rica, pays conservateur et à majorité chrétienne.

---

MALE - La Cour suprême des Maldives a réclamé l'application de sa décision ordonnant la libération de neuf chefs de file de l'opposition, auquel s'est opposé le président Yameen.

La décision concerne aussi et surtout l'ancien président Mohamed Nasheed, premier président démocratiquement élu, acculé à la démission en 2012 et aujourd'hui en exil au Sri Lanka.

Le bras de fer entre Abdulla Yameen et la Cour suprême est la plus grosse crise que traverse l'archipel depuis la prise du pouvoir de Yameen en 2013 lors d'une élection jugée truquée par les partisans de l'ancien président Nasheed.

---

PARIS - La croissance 2017 en France, au plus haut depuis 2011, ne signifie aucunement que le pays, très endetté, dispose d'une "cagnotte" fiscale, a déclaré le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici.

Selon l'Insee, l'économie française a signé l'an dernier sa meilleure performance depuis six ans, avec une progression du produit intérieur brut de 1,9%, contre 1,7% prévu par le gouvernement.

La dette publique de la France s'établissait à 2.226,1 milliards d'euros au troisième trimestre 2017, représentant 98,1% du produit intérieur brut (PIB), contre 99,1 % le trimestre précédent.

Pierre Moscovici a aussi annoncé que la Commission européenne pourrait constater une amélioration des performances macro-économiques de la France dans les prochaines semaines.

---

PARIS - Critiquée pour son plan de lutte contre la voiture à Paris, la maire de la capitale, Anne Hidalgo, revendique des mesures qui ont permis selon elle de faire baisser de 30% la pollution de l'air à Paris, en dix ans.

Dans un entretien au Journal du dimanche, l'édile socialiste annonce en outre un plan pour la propreté, problème majeur de la ville régulièrement dénoncé par l'opposition municipale.

Interrogé sur ce sujet au Grand Jury RTL-LCI, le délégué général de La République en marche, Christophe Castaner, a déploré que la maire de Paris "néglige" les 18 millions de Franciliens affectés par les mesures anti-voiture.