Resume de l'actualite a 17H00 GMT (06/01)

DUBAI - Des partisans du gouvernement iranien ont défilé samedi pour la quatrième journée consécutive, en réaction au mouvement de contestation sans précédent depuis 2009 qui a débuté la semaine dernière et que Téhéran impute à des puissances étrangères.

Des images diffusées par les chaînes de télévision publiques montrent des manifestants rassemblés à Amol, Semnan ou Shadegan, brandissant des drapeaux iraniens en criant "Mort à l'Amérique !", "Mort à Israël !" et "Mort à la Grande-Bretagne !".

Le mouvement de contestation qui a débuté le 28 décembre, lorsque le gouvernement a annoncé son intention d'augmenter les prix du carburant et de réduire des aides aux plus démunis, s'est étendu à 80 villes et communes rurales. Le bilan donné par les autorités iraniennes est de 22 morts et à un millier d'arrestations.

NATIONS UNIES - Les manifestations dont l'Iran est le théâtre depuis une semaine relèvent de ses affaires intérieures, ont estimé plusieurs Etats-membres du Conseil de sécurité de l'Onu, lors d'une réunion extraordinaire sur le sujet organisée à la demande des Etats-Unis.

La vague de contestation ne menace pas la paix ni la sécurité internationales, a quant à lui estimé François Delattre, ambassadeur de France à l'Onu, laissant entendre qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une telle réunion.

"Il appartient aux Iraniens et à eux seuls d'engager un dialogue pacifique qui doit reposer sur le respect des droits et des libertés fondamentales du peuple iranien. Aussi préoccupantes soient-elles, les évolutions de ces derniers jours ne constituent pas une menace pour la paix et la sécurité internationales", a-t-il déclaré.

"Nous devons y réagir de manière appropriée, cest-à-dire avec toute la vigilance requise par les risques de violences contre les manifestants pacifiques, mais en nous gardant de toute instrumentalisation de cette crise, qui ne ferait que renforcer les extrêmes et auraient ainsi leffet inverse de celui recherché", a-t-il poursuivi.

---

PARIS - Emmanuel Macron a souhaité vendredi aux côtés de Recep Tayyip Erdogan que l'ancrage de la Turquie dans l'Europe soit assuré par une coopération ou un partenariat avec l'UE, l'espoir de faire avancer les négociations d'adhésion à court terme étant selon lui nul.

"Il est clair que les évolutions récentes et les choix ne permettent aucune avancée du processus engagé", a dit le président français lors d'une conférence de presse avec son homologue turc, en référence à la situation des libertés.

"Nous devons sortir d'une hypocrisie qui consisterait à penser qu'une progression naturelle vers l'ouverture de nouveaux chapitres est possible", a-t-il ajouté. "Mais je pense que la coopération, le travail exigeant d'un dialogue qui doit être repensé, reformulé dans un contexte plus contemporain (...) doit être proposé dans les prochains mois", a-t-il poursuivi, avant d'évoquer une "coopération" ou un "partenariat".

Recep Tayyip Erdogan a de son côté critiqué l'absence de progrès et exprimé la lassitude de son pays.

Emmanuel Macron a souligné la nécessité pour les démocraties de respecter l'Etat de droit et de préserver l'ancrage de la Turquie dans la Convention démocratique des droits de l'homme.

---

GOSLAR, Allemagne - Le chef de la diplomatie turque s'est rendu samedi en Allemagne dans le but de travailler à l'amélioration de la relation entre Berlin et Ankara, qui s'est détériorée après les arrestations de ressortissants allemands en Turquie et la répression qui s'est abattue sur le peuple turc après le coup d'Etat manqué de 2016.

A l'issue de sa rencontre avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, son homologue allemand Sigmar Gabriel a souligné les liens historiques entre l'Allemagne et la Turquie et le rôle joué par les travailleurs immigrés turcs dans la reconstruction de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.

---

LONDRES - Michael Wolff, auteur d'un livre très critique sur la première année de Donald Trump à la Maison blanche, estime que ses révélations vont probablement le contraindre à quitter la présidence des Etats-Unis.

"Je pense que l'un des aspects intéressants du livre à ce stade est qu'il a clairement un effet 'le roi est nu'", dit-il dans un entretien diffusé par la BBC.

Intitulé "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur: A l'intérieur de la Maison blanche de Trump), l'ouvrage paru vendredi montre "qu'il ne peut pas faire son travail", poursuit Michael Wolff.

"Soudain, les gens se disent partout : 'Oh mon dieu, c'est vrai, il n'a pas de vêtements !' C'est le contexte à l'origine du sentiment et de l'idée qui mettront fin (...) à cette présidence", ajoute-t-il.

---

TOKYO - La Corée du Nord enverra probablement un couple de patineurs artistiques aux Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu le mois prochain à Pyeongchang, en Corée du Sud, a annoncé le représentant du pays au Comité international olympique (CIO), rapporte l'agence de presse japonaise Kyodo News.

Chang Ung s'est adressé à la presse à l'occasion d'une visite à Pékin. Il doit se rendre au siège suisse du CIO pour discuter de la participation de la Corée du Nord aux JO, ajoute Kyodo, citant une source anonyme.

A l'occasion de ses voeux pour 2018, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est dit prêt à envoyer une délégation à Pyeongchang et à renouer le dialogue avec la Corée du Sud rompu il y a deux ans, ce que Séoul a accepté.

---

LYON/PARIS - Le bilan des intempéries liées au passage de la tempête Eleanor ces derniers jours en France s'est alourdi vendredi à cinq morts, après la découverte de deux nouvelles victimes.

Le corps d'un pompier volontaire disparu lors d'une opération de secours a été retrouvé à Détrier, en Savoie, et celui d'un ressortissant anglais a été découvert dans la station de Risoul, dans les Hautes-Alpes.

Ces deux victimes s'ajoutent aux trois autres décès liés aux intempéries recensés ces derniers jours, précise le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

---

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après la publication d'un article de Mediapart évoquant des défaillances des services de renseignement avant l'attentat de juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), a-t-on appris de source judiciaire.

L'enquête, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a été ouverte après qu'une plainte a été adressée au parquet par l'avocat d'une des parties civile, précise-t-on de même source.

Elle a été ouverte des chefs de faux, usage de faux, et altération de documents de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit ou la recherche des preuves, par une personne concourant par ses fonctions à la manifestation de la vérité, selon cette même source.

---

BELGRADE - Le français Vinci a remporté l'appel d'offres pour la gestion de l'aéroport de Belgrade pour 25 ans avec une proposition à 501 millions d'euros, a annoncé samedi le président serbe Aleksandar Vui.

Le groupe de BTP, dont la stratégie de développement est notamment axée sur la concession aéroportuaire, s'est en outre engagé à investir 732 millions supplémentaires sur 25 ans, a précisé le chef de l'Etat serbe.

Vinci a promis de garder tous les employés de l'aéroport, a-t-il ajouté.