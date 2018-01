Resume de l'actualite a 17H00 GMT (07/01)

PARIS - Emmanuel Macron et Anne Hidalgo ont présidé un hommage aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris.

Le chef de l'Etat, qui était accompagné de son épouse Brigitte, et la maire de Paris se sont d'abord recueillis devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, dans le XIe arrondissement de Paris, là où la rédaction du journal satirique a été décimée par les tueurs.

La cérémonie, sobre et silencieuse à la demande des familles, s'est résumée à la lecture des noms des victimes, des dépôts de gerbes et une minute de silence suivies d'une Marseillaise.

Quatre ministres et des représentants de la communauté juive étaient présents.

---

PARIS - Une cinquantaine d'accords commerciaux et de coopération devraient être signés lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, qui commence demain.

Face son homologue chinois, Xi Jinping, le président français défendra le multilatéralisme, fragilisé par l'attitude du président américain, Donald Trump, alors que les tensions régionales au Moyen-Orient et en Asie sont vives.

La paix et la sécurité seront le premier axe des discussions entre les deux chefs d'Etat, avec un accent prioritaire sur la crise coréenne, dont la Chine est l'acteur extérieur principal.

La Corée du Sud et la Corée du Nord devraient, pour la première fois depuis plus de deux ans, mener la semaine prochaine des discussions bilatérales.

---

DUBAI - Les gardiens de la Révolution ont annoncé avoir mis en échec les manifestations qui agitent le pays depuis une dizaine de jours et accusé plusieurs pays étrangers, dont les Etats-Unis et l'Arabie saoudite, d'en être responsables.

Le Parlement s'est également réuni à huis clos dimanche pour discuter des manifestations en présence des ministres de l'Intérieur et du Renseignement, du chef de la police et du commandant adjoint des pasdaran, a annoncé la télévision publique.

Le mouvement de contestation parti le 28 décembre de Mashhad (nord-est) est le plus important depuis celui de 2009, contre la réélection du président conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Il avait fait des dizaines de morts dans le camp des partisans des réformes et avait été réprimé par le GRI et sa milice affiliée, les Bassidj.

"Le Peuple révolutionnaire d'Iran, avec des milliers de forces Bassidj, de policiers et le ministère du Renseignement, ont brisé la chaîne (des troubles) créée (...) par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le régime sioniste, l'Arabie saoudite, les hypocrites (l'opposition des moudjahidines, NDLR) et les monarchistes", peut-on lire dans le communiqué des pasdaran publié sur le site internet Sepahnews.

Pendant ce temps, plusieurs milliers de partisans du gouvernement ont continué à manifester dimanche pour le cinquième jour d'affilée.

---

DUBAI - Les miliciens chiites houthis ont abattu un avion de chasse appartenant à la coalition commandée par l'Arabie saoudite dans la province de Saada, au Yémen, indique la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya.

Le chaîne de télévision Al Massirah, contrôlée par les Houthis, a précisé que l'appareil était un avion Tornado de fabrication britannique.

L'Arabie saoudite a indiqué dans un communiqué que l'avion de chasse s'était écrasé dans une zone de conflit et qu'une opération avait été lancée pour récupérer les deux pilotes de l'appareil qui ont survécu.

---

BERLIN - La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite "optimiste" ce matin à propos des discussions exploratoires qui commencent avec le Parti social-démocrate (PSD) sur la formation d'un gouvernement de coalition.

Le président du PSD, Martin Schulz, a indiqué qu'il ne fixait aucune ligne rouge pour le début de ces entretiens.

Le camp conservateur CDU-CSU de la chancelière allemande et le SPD ont prévu cinq journées de discussions pour évaluer s'ils peuvent trouver un terrain d'entente suffisant pour former une nouvelle "Grande coalition", à l'instar de celle qui a gouverné le pays ces quatre dernières années avant les élections législatives de septembre dernier.

En cas d'échec des discussions entre la CDU d'Angela Merkel et le SPD, l'Allemagne pourrait devoir organiser de nouvelles élections ou être dirigée par un gouvernement minoritaire, ce qui serait une première depuis 1945.

---

WASHINGTON - Donald Trump a rejeté hier les accusations d'incompétence portées à son encontre dans un livre très critique sur sa première année à la Maison blanche et déclaré qu'il était au contraire un "génie très équilibré".

L'écrivain et journaliste américain Michael Wolff, auteur d'un livre "Fire and Fury : Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur : à l'intérieur de la Maison blanche de Trump) a déclaré à la BBC à l'occasion de la promotion de son ouvrage que ses révélations allaient probablement contraindre Donald Trump à quitter la présidence des Etats-Unis.

"En fait, dans ma vie, mes deux plus grands atouts ont été l'équilibre mental et le fait d'être, genre, vraiment intelligent", a déclaré Donald Trump dans un de ses tweets.

"D'homme d'affaires TRÈS efficace, je suis passé à vedette de la TV au top (...) et à président des Etats-Unis (du premier coup). Je pense que cela mérite le qualificatif, pas d'intelligent, mais de génie (...) et un génie très équilibré."

L'ouvrage de Michael Wolff a été un best-seller dès sa parution vendredi. Décrit par Donald Trump comme un tissu de mensonges, il dépeint une Maison blanche en proie à la confusion et un président mal préparé en 2016 à prendre la tête de la première puissance mondiale.

Donald Trump doit subir un examen médical le 12 janvier, le premier de sa présidence.

---

PARIS - France Gall, icône de la chanson française des années 1960, interprète de nombreux succès écrits par Serge Gainsbourg puis Michel Berger, est morte dimanche à l'âge de 70 ans, a annoncé sa chargée de communication Geneviève Salama.

Victorieuse du Grand Prix de l'Eurovision en 1965, elle était hospitalisée depuis le 19 décembre à l'hôpital américain de Neuilly (Hauts-de-Seine) pour une infection sévère.

"France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité", écrit Emmanuel Macron sur Twitter. "Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait"

---

PARIS - Edouard Philippe assure que les baisses de cotisations décidées par le gouvernement vont permettre à 20 millions de Français d'avoir plus de pouvoir d'achat.

Dans un entretien accordé au Journal du dimanche (JDD), le chef du gouvernement revient sur les différents dossiers de ce début d'année. Il confirme le projet de suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français cette année ainsi que l'intention du gouvernement de diminuer les impôts durant le quinquennat d'Emmanuel Macron.

Il évoque un recours à loi pour d'éventuelles cessions de participations publiques dans les entreprises françaises.

---

PARIS - Une majorité de 53% de Français fait confiance au gouvernement d'Edouard Philippe, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du dimanche.

D'après cette enquête réalisée par téléphone les 5 et 6 janvier auprès de 1.005 personnes, 12% des sondés font "tout à fait confiance" et 41% "plutôt confiance" à l'équipe au pouvoir.

Ils sont, à l'inverse, 46% à ne pas faire confiance au gouvernement.

---

LOS ANGELES - Une fois n'est pas coutume, l'important ce soir lors de la 75e cérémonie des Golden Globes sera moins le nom des vainqueurs que les paroles qu'ils prononceront à la tribune en récupérant leur trophée, trois mois après le début du scandale Harvey Weinstein.

Seth Meyers, qui anime une émission de divertissement sur la chaîne NBC, aura pour la première fois la délicate tâche de jouer les Monsieur Loyal dans ce rendez-vous annuel de la presse étrangère à Hollywood.

Le petit monde de "l'entertainment" américain continue de résonner douloureusement des révélations visant le très influent producteur américain accusé d'agressions et d'abus sexuels par plusieurs actrices.

Les révélations, parues en octobre dans le New York Times et le New Yorker, ont dévoilé non seulement les comportements répréhensibles d'Harvey Weinstein mais également des pratiques en partie généralisées, connues par les gens du milieu et couvertes par le silence.