Resume de l'actualite a 17H00 GMT (10/02)

SEOUL - Le leader nord-coréen Kim Jong-un a invité le président sud-coréen Moon Jae-in à se rendre à Pyongyang pour une rencontre qui serait une première entre les dirigeants des deux pays depuis plus de dix ans, a annoncé la présidence sud-coréenne aujourd'hui.

Cette invitation a été transmise par Kim Yo-jong, la soeur cadette de Kim Jong-un, lors d'un déjeuner avec le président Moon à la Maison bleue, la présidence sud-coréenne, a précisé un porte-parole ajoutant que le leader nord-coréen souhaitait que cette rencontre ait lieu "à une date proche".

Un responsable de la Maison bleue a déclaré que le président Moon avait "pratiquement" accepté l'invitation.

Une visite de Moon Jae-in en Corée du Nord représenterait un succès diplomatique pour le président sud-coréen car cela constituerait le premier sommet entre les deux Etats depuis 2007.

Moon Jae-in a accédé l'an passé à la tête de la Corée du Sud sur sa promesse d'une politique d'ouverture à l'égard de la Corée du Nord, mais celle-ci s'est heurtée à la poursuite des essais nucléaires et balistiques de Pyongyang et par l'escalade verbale entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump.

---

JERUSALEM - L'aviation israélienne a mené aujourd'hui une série de raids visant des systèmes de défense aérienne syrienne et des cibles appartenant à l'armée iranienne en Syrie dans une escalade de la tension entre Israël et son voisin.

Un chasseur F-16 israélien s'est écrasé lors de cette mission menée aux premières heures de la journée après qu'un drone iranien a été abattu alors qu'il survolait le territoire israélien.

Au Liban, le Hezbollah (organisation pro-iranienne, qui soutient le régime de Damas) a estimé que la perte d'un F-16 par les Israéliens marquait "le début d'une nouvelle phase stratégique" qui limiterait les incursions israéliennes dans l'espace aérien syrien.

Israël a confirmé que son F-16 avait été touché par un missile anti-aérien syrien après avoir mené à bien sa mission.

"Douze cibles, dont trois batteries de défense aérienne et quatre cibles iraniennes appartenant à la direction militaire iranienne en Syrie, ont été attaquées, a précisé l'armée israélienne.

A Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères s'est dit vivement préoccupé par ces événements et il a appelé les parties prenantes à éviter toute escalade.

---

ISTANBUL - Les miliciens kurdes syriens des YPG (Unités de protection du peuple) ont abattu un hélicoptère de l'armée turque près de la ville d'Afrin dans le nord de la Syrie, a déclaré aujourd'hui le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

"L'un de nos hélicoptères a été récemment abattu", a-t-il dit à des membres de son parti, l'AKP (Parti de la Justice et du Développement) à Istanbul. "C'est le genre de choses qui arrive, nous sommes en guerre (...) mais ils en paieront le prix."

L'armée turque a indiqué que deux militaires qui se trouvaient à bord de l'appareil étaient morts.

---

ISTANBUL - La police turque a arrêté 48 membres présumés de l'organisation djihadiste Etat islamique soupçonnés de préparer une attaque, ont annoncé aujourd'hui un porte-parole des forces de l'ordre et l'agence de presse officielle turque Anatolie.

La police a effectué hier soir des perquisitions à six adresses, dans trois quartiers d'Istanbul, et arrêté 31 étrangers, a dit le porte-parole. Dix-sept autres personnes, qui préparaient elles aussi une attaque, ont été arrêtées au cours d'opérations dans la capitale Ankara, poursuit l'agence de presse, sans dire à quand remontent ces coups de filet.

---

PARIS - Le Premier ministre Edouard Philippe poursuit ce week-end l'offensive diplomatique "France is back" aux Emirats arabes unis, Etat du Golfe perçu comme un tremplin économique et une source d'investissements par Paris.

Le chef du gouvernement est aujourd'hui à Abou Dhabi pour un entretien avec le prince héritier Mohammed Ben Zayed.

Il ira ensuite à Dubaï pour participer au sommet mondial des gouvernements, le World Government Summit, qui réunit chaque année décideurs publics et privés du monde entier. Edouard Philippe s'exprimera demain à l'ouverture de ce sommet considéré comme le "Davos du Golfe".

---

WASHINGTON - Donald Trump a refusé d'autoriser la publication en l'état d'un document confidentiel rédigé par des élus démocrates en réfutation d'un mémo républicain mettant en cause l'attitude du FBI et du département de la Justice dans l'"enquête russe", dont le président américain a validé la diffusion il y a une semaine.

Dans une lettre adressée au président de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, le conseiller juridique de la Maison blanche précise que Trump s'y oppose à ce stade "parce que ce mémorandum contient de nombreux passages justement classifiés et particulièrement sensibles".

---

DUBLIN - Mary Lou McDonald, âgée de 48 ans, a été confirmée aujourd'hui comme nouvelle présidente du Sinn Féin, succédant à ce poste à Gerry Adams. L'élection d'une femme d'une plus jeune génération, qui n'a pas été directement engagée dans le conflit nord-irlandais, représente une rupture considérable avec le passé pour l'ancienne branche politique de l'Armée républicaine irlandaise (Ira). Née à Dublin et issue de la classe moyenne, elle est la seule députée à avoir présenté sa candidature à la succession de Gerry Damas, qui dirigeait ce parti républicain de gauche depuis 1983.

---

PARIS - Airbus a suspendu la livraison de certains appareils de sa gamme A320neo motorisés par Pratt & Whitney et a interrompu des essais en vol de pré-livraison à la suite d'un problème décelé sur des moteurs du groupe américain, a appris Reuters de deux sources au fait du dossier.

Airbus a signalé le problème aux compagnies aériennes et aux sociétés de leasing concernées et leur a dit qu'il n'était pas encore en mesure de déterminer combien de temps il faudrait pour régler la question, a précisé une des sources qui a requis l'anonymat.

Un porte-parole d'Airbus a indiqué que le groupe européen d'aéronautique était "en discussion avec ses clients au sujet des calendriers de livraisons" sur la base du cas par cas.

---

NOTRE-DAME-DES-LANDES, Loire-Atlantique - Plusieurs milliers d'opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont fêté leur "victoire" aujourd'hui, au lendemain de l'expiration du délai de validité de la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet désormais abandonné.

Ce document était valable dix ans à compter de sa signature, en février 2008. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dit le 17 janvier, lors de l'annonce de l'abandon du projet, que le gouvernement retirerait la demande de prolongation qu'il avait déposée au Conseil d'État.

Les opposants avaient appelé à un grand rassemblement ce samedi, avant-même l'annonce du Premier ministre, pour parer à toute tentative d'évacuation de la "zone à défendre" (ZAD).

Certains sont venus avec des plants d'arbres pour symboliser "l'enracinement de la ZAD" et leur volonté de peser sur la future affectation des terrains ainsi préservés. Ils s'inspirent notamment du modèle de la Société civile des terres du Larzac, que l'ancien syndicaliste agricole José Bové, aujourd'hui député écologiste européen, a contribué à créer en 1985 sur ce plateau du Massif central, quatre ans après l'abandon d'un projet d'extension du camp militaire voisin.