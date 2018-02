Resume de l'actualite a 17H00 GMT (12/02)

(:)

SEOUL - Les Etats-Unis et la Corée du Sud se sont mis d'accord sur les terme d'un engagement diplomatique avec la Corée du Nord, qui pourrait aller jusqu'à des discussions directes entre Pyongyang et Washington, a déclaré le vice-président américain Mike Pence.

De retour des Jeux d'hiver de Pyeongchang, marqués par un rapprochement symbolique entre les deux Corées, Mike Pence a averti que le gouvernement américain était déterminé à continuer d'exercer une "pression maximale" sur la Corée du Nord afin de la convaincre de renoncer à son programme nucléaire.

Mais il a aussi ouvert la porte à un dialogue entre Séoul, Pyongyang et Washington qui pourrait déboucher sur des entretiens directs entre Américains et Nord-Coréens.

---

JOHANNESBURG - Le Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir en Afrique du Sud, se réunit aujourd'hui en séance spéciale pour décider du sort du président de la République, Jacob Zuma, 75 ans, affaibli par des affaires de corruption.

Jacob Zuma a déjà perdu ses fonctions à la tête de l'ANC et été remplacé en décembre par son vice-président Cyril Ramaphosa.

Certains membres de l'ANC et de l'opposition accusent la famille Gupta, amie du président, d'avoir profité de ses relations avec lui pour remporter des contrats publics et influencer les nominations au gouvernement.

---

KIEV - L'ancien président géorgien Mikheïl Saakachvili a été expulsé lundi d'Ukraine vers la Pologne, ont annoncé les autorités des deux pays.

Ancien allié du président ukrainien Petro Porochenko et devenu l'un de ses plus vifs détracteurs, Mikheïl Saakachvili avait été arrêté en décembre dernier à Kiev puis libéré.

---

KOWEÏT - La reconstruction de l'Irak, ravagé par des années de guerre, dont les trois dernières contre le groupe Etat islamique (EI), coûtera 88,2 milliards de dollars (72 milliards d'euros), a estimé aujourd'hui le ministère irakien du Plan.

Etats, entreprises et investisseurs, sont réunis à Koweït pour une conférence internationale en faveur de la reconstruction de l'Irak.

Selon le ministère, le pays aura besoin de 22 milliards de dollars à court terme, puis à moyen terme de 66 milliards.

---

LONDRES - La directrice adjointe de l'ONG britannique Oxfam, Penny Lawrence, a démissionné lundi à la suite de révélations d'un scandale sexuel visant des responsables de l'organisation caritative en Haïti après le tremblement de terre en 2010.

"Il est clair aujourd'hui que ces accusations - incluant le recours à des prostituées de la part du directeur dans le pays et des membres de son équipe au Tchad - ont été formulées avant son départ pour Haïti", ajoute-t-elle.

Des représentants d'Oxfam devaient être entendus lundi par la secrétaire d'Etat britannique au développement international, Penny Mordaunt, qui a menacé de cesser la contribution financière du gouvernement à l'organisation, d'un montant de 32 illions de livres par an (36 millions d'euros).

---

PARIS - L'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, devenu un paria de la République après en avoir été une étoile montante, a confessé sa "peur" d'aller en prison, à l'ouverture de son procès en appel pour fraude fiscale et blanchiment.

Il a été condamné en première instance à trois ans de prison ferme non aménageables en 2016 pour avoir dissimulé des comptes bancaires à l'étranger, le scandale le plus retentissant du quinquennat de François Hollande.

Le président de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, avait alors estimé que seule une peine garantissant son incarcération pouvait sanctionner une faute "d'une exceptionnelle gravité".

---

MARSEILLE - Figure du milieu marseillais, Jacques Cassandri est jugé à partir d'aujourd'hui aux côtés de plusieurs membres de sa famille pour le blanchiment présumé du butin du "casse du siècle", un hold-up perpétré en 1976 dans une succursale de la Société générale de Nice qui a été attribué à Albert Spaggiari avant d'être revendiqué par l'accusé dans un livre-témoignage.

Il est poursuivi pour des faits de recel de vol aggravé, de blanchiment commis en bande organisée, de travail dissimulé et de non-justification de ressources.

Le 16 juillet 1976, Albert Spaggiari et une dizaine de complices accèdent à la salle des coffres de l'agence bancaire niçoise par un long tunnel creusé à partir du réseau d'égouts.

En un week-end, ils ouvrent les coffres à coups de burin avant de s'enfuir avec un magot de plus de 46 millions de francs, soit environ 32 millions d'euros d'aujourd'hui.

---

DUBAI - La compagnie Emirates a signé hier un contrat d'achat de 20 A380 d'Airbus avec des options pour 16 autres d'une valeur de 16 milliards de dollars (13 milliards d'euros).

Airbus avait précédemment indiqué qu'une commande de la compagnie du Golfe était vitale pour assurer la pérennité de son programme de très gros porteur.

Le contrat a été signé en présence du Premier ministre français, Edouard Philippe, en visite dans l'émirat.

---

NEW YORK - Le procureur général de l'Etat de New York a annoncé avoir engagé des poursuites au civil contre la Weinstein Company, pour ne pas avoir protégé ses employés contre son ancien patron et producteur de cinéma Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein, 65 ans, était l'un des hommes les plus influents d'Hollywood avant d'être accusé de diverses agressions sexuelles, dont des viols, par plus de 70 femmes.

La plainte déposée par le procureur Eric Schneiderman invoque des faits de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles de la part d'Harvey Weinstein à l'encontre des employées des la société.

Le procureur demande un montant de dommages et intérêts non spécifié pour les victimes. Il évoque la vente de la Weinstein Company comme moyen pour les accusés de pouvoir acquitter les sommes qu'ils devront verser s'ils sont condamnés.

---

PARIS - La ministre du Travail a présenté un train de mesures pour durcir la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement, dont des sanctions financières plus lourdes et la publication des noms des entreprises en infraction.

"Le travail illégal, la fraude au détachement sont destructeurs de trois choses: d'abord ils portent atteinte aux droits des travailleurs, ils portent atteinte à la concurrence loyale entre les acteurs économiques et ils sont destructeurs des équilibres des comptes publics", a dit Muriel Pénicaud.

La ministre, qui présentait le bilan du plan national de lutte contre le travail illégal, a annoncé 16 mesures pour mieux cibler ce type de fraude qui touche autant le travail détaché - pratique qui permet à une entreprise étrangère d'envoyer temporairement des salariés en France - que le travail légal.