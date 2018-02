Resume de l'actualite a 17H00 GMT (13/02)

JOHANNESBURG - Le comité exécutif du Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, a demandé au président Jacob Zuma de renoncer à ses fonctions mais n'a pas fixé de date pour son départ, a dit le secrétaire général du parti.

Lors d'une conférence de presse, Ace Magashule a précisé que le comité exécutif, après treize heures de "discussions approfondies" lundi, n'avait pu se mettre d'accord sur une date précise pour le départ de Jacob Zuma. Ce dernier a évoqué, lors d'un entretien mardi, une démission d'ici trois à six mois, a-t-il cependant ajouté.

Ace Magashule s'est dit convaincu que le président donnerait sa réponse mercredi et a souhaité que le vice-président Cyril Ramaphosa lui succède à la tête de l'Etat.

Jacob Zuma, 75 ans, est affaibli par une série d'affaires de corruption depuis son accession au pouvoir en 2009, tandis que les difficultés économiques s'amoncellent.

---

SEOUL - Kim Jong-un a estimé qu'il était important de soutenir "un climat de réconciliation et de dialogue" après avoir rencontré la délégation de son pays de retour en Corée du Nord après avoir passé trois jours en Corée du Sud à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver.

Kim Jong-un a exprimé sa "satisfaction" concernant cette visite et estimé que les "efforts sincères" déployés par la Corée du Sud pour accorder la priorité à cette visite étaient "très impressionnants".

Comme la presse nord-coréenne ce week-end, l'agence de presse officielle KCNA ne fait pas mention de l'offre de rencontre au sommet faite par Kim Jong-un au président sud-coréen, Moon Jae-in, par l'intermédiaire de sa soeur Kim Yo-jong, qui faisait partie de la délégation nord-coréenne.

---

ANKARA - La poursuite du soutien financier américain aux milices kurdes YPG pèsera dans les futures décisions de la Turquie, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan avant une visite du secrétaire américain à la Défense, Rex Tillerson.

Ce dernier se prépare à des entretiens difficiles en Turquie jeudi et vendredi, les relations entre Ankara et Washington s'étant détériorées en raison d'intérêts divergents.

La Turquie dénonce l'aide américaine fournie au Unités de mobilisation populaire (YPG), milices kurdes que le pouvoir turc considère comme une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation indépendantiste illégale.

Les Etats-Unis jugent, eux, que le soutien aux YPG fait partie de leur stratégie de lutte contre le groupe Etat islamique, les combattants kurdes s'étant montrés d'une grande efficacité dans la guerre contre les djihadistes en Syrie.

---

LONDRES - L'ONG britannique Oxfam fait face à de nouvelles accusations d'agressions sexuelles après les révélations d'une ancienne collaboratrice, qui dénonce une "culture de l'abus sexuel".

Ancienne cadre de l'ONG, Helen Evans cite une étude réalisée par Oxfam dans trois pays, dont le Soudan du Sud, montrant que près de 10% des membres du personnel humanitaire ont été victimes d'une agression sexuelle, ont été témoin ou victime d'un viol ou d'une tentative de viol par un collègue.

La directrice adjointe de l'ONG, Penny Lawrence, a démissionné lundi, admettant n'avoir pas réagi comme il l'aurait fallu après les inquiétudes soulevées par le comportement du personnel humanitaire au Tchad et en Haïti.

---

LONDRES - La justice britannique n'a pas levé aujourd'hui le mandat d'arrêt émis contre le fondateur du site lanceur d'alertes WikiLeaks, Julian Assange, qui vit reclus dans l'ambassade d'Equateur à Londres depuis près de six ans.

La juge Emma Arbuthnot du tribunal de Westminster a autorisé les autorités britanniques à poursuivre les actions juridiques contre le militant australien.

Julian Assange, 46 ans, craint que les Etats-Unis ne demandent son extradition en raison de la publication par WikiLeaks de documents confidentiels de l'administration américaine.

---

PARIS - Edouard Philippe a lancé aujourd'hui les travaux pour une transformation "globale, cohérente, méthodique" du système de santé français, qu'il juge menacé.

Le Premier ministre a ouvert avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn cinq chantiers : qualité et pertinence des soins, modes de financement et régulation, numérique, formation et qualité de vie au travail des professionnels de santé, organisation territoriale.

Une concertation avec tous les acteurs se tiendra de mars à mai pour établir une feuille de route détaillée avant l'été.

"Notre objectif : passer d'un système cloisonné, fondé sur les soins curatifs tarifés à l'acte, une course aux volumes, à un système tourné vers la prévention, la qualité, l'accès aux soins", a résumé le chef du gouvernement.

---

PARIS - L'emploi salarié dans le secteur privé en France a quasiment retrouvé en 2017 son niveau d'avant crise grâce à 253.500 créations nettes de postes sur l'année, pour l'essentiel dans les services, selon une première estimation de l'Insee.

Par comparaison, 234.500 créations nettes de postes avaient été enregistrées en 2016 et 129.700 en 2015 après trois années d'évolution négative.

Le nombre d'emplois dans le privé en France s'élevait ainsi à 19,27 millions fin 2017, soit 1,3% de plus qu'un an plus tôt, la plus forte hausse annuelle depuis 2007.

---

PARIS - SoLocal va supprimer un millier d’emplois dans les deux ans à venir pour tenter de se redresser dans le cadre d’un nouveau plan stratégique à horizon 2020, a annoncé mardi son directeur général.

Dans la tourmente depuis plusieurs années, l’ex-Pages Jaunes a dévoilé en Comité d’entreprise un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) touchant principalement ses équipes commerciales qui doit aboutir à la suppression de 800 postes dès 2018.

SoLocal, qui prévoit 200 départs supplémentaires en 2019, envisage parallèlement de recruter une centaine de personnes avec de nouvelles compétences numériques cette année.

Cette restructuration, qui s'accompagnera d'une réduction drastique du nombre de sites, s’inscrit dans un plan conçu par la nouvelle direction visant à renouer avec la croissance du chiffre d’affaires en 2019 après une année 2018 de transition.

---

LILLE - Le groupe britannique d’enseignes de bricolage Kingfisher a annoncé mardi en comité central d’entreprise à Templemars (Nord) la suppression de plus de 400 postes dans les magasins Castorama et Brico-Dépôt.

Cette annonce n’a pas surpris les syndicats qui ont dénoncé "le flou et l’imprécision des annonces". Kingfisher avait annoncé le 8 novembre 2017 le regroupement en Pologne, à Cracovie, de ses services comptables et de gestion, faisant craindre aux syndicats une délocalisation.

---

AJACCIO - Le nationaliste corse Charles Pieri a été placé en garde à vue dans l'enquête pour injures envers Dominique Erignac, la veuve du préfet de Corse assassiné il y a vingt ans, a dit Eric Bouillard, le procureur de la République à Ajaccio.

Il est soupçonné d'être l'auteur d'un message injurieux sur le réseau social Facebook comparant notamment la veuve du préfet aux femmes qui ont collaboré avec l'occupant nazi.

Charles Pieri, 67 ans, est l'un des responsables de l'exécutif de Corsica Libera, le mouvement du dirigeant indépendantiste Jean-Guy Talamoni, lequel a condamné les insultes hier après plusieurs jours de silence.