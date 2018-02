Resume de l'actualite a 17H00 GMT (16/02)

ISTANBUL - La Turquie a proposé aux Etats-Unis que soldats américains et turcs prennent position ensemble dans le secteur de la ville de Manbij en Syrie, et que les milices kurdes des YPG qui l'occupent s'en retirent, a-t-on appris aujourd'hui de source turque autorisée.

Cette proposition, a-t-on ajouté, a été faite au secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, qui effectue actuellement une visite en Turquie et a eu hier avec le président Recep Tayyip Erdogan un entretien, dit-on de source américaine, "ouvert et fructueux".

Lors d'une conférence de presse aujourd'hui avec Rex Tillerson, le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, s'est borné à dire que la Turquie pourrait prendre des mesures conjointes avec les Etats-Unis en Syrie une fois que les miliciens kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) auront quitté Manbij. Le ministre turc a ajouté que cette visite du secrétaire d'Etat américain marquait une nouvelle étape dans les relations entre Washington et Ankara, après des semaines de vives tensions sur le dossier syrien.

---

ISTANBUL - Le journaliste germano-turc Deniz Yücel, détenu depuis un an pour "terrorisme" et dont le sort empoisonnait les relations entre Berlin et Ankara, a été remis en liberté dans l'attente de son procès, a-t-on appris aujourd'hui. Correspondant du journal Die Welt, Deniz Yücel, 44 ans, avait été arrêté sous l'accusation de propagande en faveur d'une organisation terroriste. Une accusation qu'il dément.

L'agence de presse officielle Anatolie rapporte que la justice turque a reconnu les accusations portées contre lui, et passibles de 18 ans de prison, mais a accepté de le libérer jusqu'à la date de son procès.

---

TEL AVIV - Des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Tel Aviv pour demander la démission du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, accusé de corruption dans deux dossiers.

La police israélienne a recommandé mardi au parquet d'inculper Benjamin Netanyahu, disant disposer d'éléments suffisamment probants dans deux dossiers. La décision d'inculpation ne devrait pas être connue avant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le chef du gouvernement, âgé de 68 ans, a immédiatement rejeté des accusations "sans fondement", s'engageant à continuer à diriger le pays "avec loyauté et responsabilité" tant qu'il en aura la charge.

WASHINGTON - Donald Trump recevra le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour une rencontre à la Maison blanche le 5 mars, ont annoncé aujourd'hui deux responsables américains.

---

ROME - L'incertitude règne sur la future majorité en Italie à deux semaines des élections législatives, alors que la coalition de centre-droit Forza Italia, dirigée par l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi, arrive en tête des derniers sondages.

L'étude publiée par Demos crédite l'alliance entre le parti de Berlusconi, la Ligue du Nord et le parti d'extrême-droite Frères d'Italie, de 35% des intentions de vote. Le coalition ne devrait cependant pas décrocher suffisamment de sièges pour gouverner seule.

Le Mouvement 5 étoiles du candidat anti-système Luigi Di Maio arrive deuxième avec 27,8% des voix, suivi par le Parti démocrate, au pouvoir en Italie, qui n'obtient que 21,9% des intentions de vote.

Il s'agit de la dernière enquête d'opinion publiée avant le vote du 4 mars, les sondages étant interdits, en Italie, deux semaines avant le scrutin.

---

PARIS - La procédure pour viol visant le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a été classée sans suite aujourd'hui, tandis qu'une seconde enquête pour abus de faiblesse le visant suit son cours.

L'enquête n'a pas permis d'établir l'absence de consentement de la plaignante, précise-t-on de même source, ni l'existence d'une contrainte, d'une menace, d'une surprise ou de violence sur sa personne. Le ministre de 35 ans issu des rangs des Républicains conteste formellement les accusations et avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

La procédure en était au stade de l'enquête préliminaire et Gérald Darmanin a été entendu lundi dernier en audition libre par la police.

Dans ce dossier, une première enquête avait été classée sans suite en juillet dernier car Sophie Spatz, qui avait déposé sa plainte peu de temps après l'entrée de Gérald Darmanin au gouvernement pour des faits remontant à 2009, n'avait pas répondu aux convocations des enquêteurs. Ayant fait savoir qu'elle était prête à répondre aux questions des enquêteurs, la procédure a été rouverte le 22 janvier et son audition est intervenue il y a une semaine.

---

PARIS - Edouard Philippe consultera la semaine prochaine les acteurs concernés par la réforme de la SNCF avant une large refonte inspirée par le rapport remis par Jean-Cyril Spinetta, qui suggère de supprimer à terme le statut de cheminot.

L'ancien PDG d'Air France fait 43 propositions pour l'avenir d'un transport ferroviaire fragilisé financièrement et qui connaît d'importants défis avant l'ouverture à la concurrence.

Les syndicats CGT et Sud ont dit leur indignation et qu'ils mettraient "tout en oeuvre" pour empêcher une telle réforme.

Le rapport recommande d'examiner la pertinence de maintenir des lignes peu utilisées, d'envisager de ne plus embaucher sous le statut de cheminot et d'enrayer l'expansion des lignes TGV.

---

PARIS - Emmanuel Macron recevra jeudi prochain un millier de jeunes agriculteurs à l'Elysée, deux jours avant l'ouverture du Salon de l'agriculture qui se tient sur fond d'inquiétudes persistantes, malgré les engagements pris par le chef de l'Etat en matière de "juste rémunération" et d'accompagnement financier.

Cette "réception de la nouvelle génération agricole" va réunir des agriculteurs de moins de 35 ans, installés en 2017 et "représentatifs de toutes les productions et de toutes les régions", souligne-t-on dans l'entourage du chef de l'Etat.

---

PARIS - Reconnaissance des compétences, formation, promotion de l'engagement syndical : le gouvernement est invité dans un rapport rendu public aujourd'hui à faire vivre le Code du travail réformé par un meilleur dialogue social dans les entreprises.

"La transformation profonde du cadre légal du dialogue social créé par les ordonnances Travail (...) ne transformera le réel que si les acteurs s'en emparent", peut-on lire dans ce rapport commandé par la ministre du Travail Muriel Pénicaud après la publication des ordonnances en septembre qui visaient à flexibiliser le marché du travail. Ce nouveau cadre qui "donne plus de pouvoirs aux acteurs dans l'entreprise (...) permettra sans doute une meilleure efficacité des institutions représentatives", ajoutent les auteurs, mais "va être aussi plus exigeant, pour le management des entreprises comme pour les élus du personnel et les militants syndicaux".