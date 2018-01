Resume de l'actualite a 17H00 GMT (20/01)

WASHINGTON - Des dizaines de milliers de manifestantes sont attendues aujourd'hui dans les rues de New York, Los Angeles ou encore Washington pour la deuxième Marche des femmes organisée au jour anniversaire de l'investiture de Donald Trump.

Au total, des défilés sont organisés dans plus de 250 villes des Etats-Unis et à l'étranger.

Si une forte mobilisation est attendue, le chiffre historique de 5 millions de manifestants risque bien de ne pas être égalé.

Comme l'année dernière, les participantes à la Marche des femmes dénoncent la politique de Donald Trump qu'elles jugent hostile aux droits des femmes. Le président américain a notamment déclaré vendredi que la législation américaine sur l'avortement était trop "permissive" et assuré que son administration défendrait toujours le "droit à la vie".

WASHINGTON - Un an jour pour jour après l'investiture de Donald Trump à la Maison blanche, le gouvernement fédéral américain se retrouve officiellement à court d'argent, faute d'accord entre républicains et démocrates.

Alors que la Chambre des représentants avait adopté jeudi une proposition de loi visant à prolonger le financement du gouvernement fédéral jusqu'au 16 février, et éviter ainsi ce "shutdown", il a manqué dix voix au Sénat cette nuit pour que le texte passe.

Pour la première fois depuis octobre 2013, le gouvernement fédéral va devoir fermer des dizaines d'agences à travers le pays et suspendre le versement des salaires de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux "non-essentiels", mis en congé d'office.

Donald Trump, qui avait renoncé à se rendre dans sa résidence floridienne de Mar-a-Lago pour y fêter sa première année au pouvoir, a aussitôt condamné les démocrates.

Chuck Schumer, chef de file du groupe démocrate au Sénat, a pour sa part imputé l'entière responsabilité de l'échec des négociations au président républicain.

---

ISTANBUL - L'armée de l'air turque a frappé aujourd'hui plusieurs positions tenues par les forces kurdes dans le secteur d'Afrin, dans le nord de la Syrie, a-t-on appris auprès d'un responsable turc qui évoque une opération destinée à sécuriser la frontière séparant la Turquie de la Syrie.

Cette opération, dont le commencement a été officialisé samedi par le président turc Recep Tayyip Erdogan, ouvre un nouveau front sur le front syrien, opposant des milices kurdes (YPG) soutenues par les Etats-Unis à une armée turque qui bénéficie de l'appui de l'Armée syrienne libre (ASL).

Les YPG ont dit déplorer un certain nombre de blessés sans plus de précisions.

A ce stade, la Turquie dit n'avoir envoyé aucun soldat en territoire syrien.

---

LE CAIRE - Le président égyptien, Abdel Fattah al Sissi, a annoncé hier soir qu'il briguerait un second mandat lors de l'élection présidentielle prévue dans deux mois.

Sa candidature à ce scrutin qui sera organisé du 26 au 28 mars, avec un second tour du 24 au 26 avril le cas échéant, ne faisait guère de doute.

Avec une presse au service du pouvoir en place et un processus de désignation des candidats particulièrement compliqué, sa victoire semble elle aussi déjà acquise.

---

BERLIN - Plusieurs membres de l'état-major du Parti social-démocrate allemand (SPD) sont optimistes sur les chances de voir leur formation approuver formellement l'ouverture de discussions avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel.

Cet optimisme est notamment alimenté par la recommandation faite à ses membres par le SPD de Rhénanie-du-Nord-Westphalie d'approuver ces discussions. Elle a toutefois assorti cette préconisation d'une exigence, celle de voir leur chef de file, Martin Schulz, obtenir davantage de concessions sur les questions du travail, de la santé et de l'immigration.

L'Allemagne reste plongée dans une période d'incertitude politique malgré le premier accord signé le 12 janvier entre la CDU de la chancelière et le SPD en vue d'une grande coalition gouvernementale. Ce texte, conclu après d'âpres négociations, doit encore être validé par la base du Parti social-démocrate lors d'un congrès dimanche et la partie s'annonce délicate.

---

JOHANNESBURG - Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, va pousser le président Jacob Zuma à la démission, ont rapporté ce matin plusieurs médias sud-africains. La décision a été prise hier soir par les membres de la commission exécutive du parti.

Le second mandat présidentiel de Zuma s'achève en 2019 mais le chef de l'Etat peut être forcé à la démission par un vote de défiance au parlement ou par une décision de la commission nationale exécutive de l'ANC.

La position de Jacob Zuma, au coeur de plusieurs scandales de corruption, a été fragilisée par l'élection de Cyril Ramaphosa à la présidence de l'ANC le mois dernier.

---

PARIS - Le chef Paul Bocuse, cuisinier reconnu à travers le monde qui aurait fêté ses 92 ans le 11 février prochain, est décédé ce matin dans sa maison de Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône), là où il est né.

"Aujourd'hui la gastronomie française perd une figure mythique qui l'aura profondément transformée", a déploré Emmanuel Macron dans un communiqué. "Son nom seul résumait la gastronomie française dans sa générosité, son respect des traditions mais aussi son inventivité."

Le chef étoilé, qui avait repris l'auberge familiale de Collonges-au-Mont-d’Or dans les années 1960, était un homme d'affaire avisé qui avait bâti un empire en exportant et démocratisant la gastronomie française aux quatre coins de la planète et qui, selon l'hebdomadaire Challenges, représentait plus de 50 millions d'euros de ventes annuelles.

---

PARIS - Les discussions entre deux syndicats de gardiens de prison et la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) ont abouti hier soir à une série de propositions pour améliorer les conditions de travail et la sécurité des surveillants.

Le relevé de conclusions, qui doit encore être approuvé par la Garde des sceaux, Nicole Belloubet, et soumis à leur base par l'Ufap-Unsa Justice et la CGT Pénitentiaire, prévoit des moyens humains et en formation supplémentaires, ainsi qu'en matériel, notamment en matière d'équipements de sécurité.

Ce document de cinq pages prévoit la création de 1.100 postes de surveillants en quatre ans, dont 100 cette année. Il porte également sur la définition d'un nouveau régime de détention pour les détenus radicalisés et condamnés ou poursuivis pour faits de terrorisme islamiste.

---

PARIS - Les opposants à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) ont annoncé qu'ils commenceraient à dégager dès lundi la "route des chicanes".

Les occupants de la "zone à défendre" (ZAD) devraient commencer le nettoyage de la départementale D281, surnommée la "route des chicanes", dès lundi 10h00 et jusqu'à mercredi si besoin, conformément à la demande du gouvernement. L'axe qui traverse la zone où devait se construire l'aéroport est fermée depuis 2013.

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, assure de son côté dans le quotidien Ouest France que les aménagements de l'aéroport de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) promis pour compenser la décision d'abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes commenceront avant 2022.