DJAKARTA/JERUSALEM - Les chrétiens se préparent à célébrer Noël dans un climat d'inquiétude pour leur sécurité, notamment ceux qui vivent dans les pays musulmans d'Asie et du Proche-Orient un semaine après un attentat de l'Etat islamique contre une église méthodiste au Pakistan.

En Indonésie, principal pays musulman du monde, la police a annoncé avoir renforcé la sécurité autour des églises et des sites touristiques. En 2000, des attaques quasiment simultanées contre des églises à Noël avaient fait une vingtaine de morts.

Au Caire, où un attentat dans la principale cathédrale copte de la capitale égyptienne a coûté la vie à 25 personnes en décembre 2016, la police patrouillera régulièrement dans les rues autour des églises avant le Noël copte, le 7 janvier, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

A Jérusalem, il n'est pas prévu de nouvelles mesures de sécurité, a indiqué un porte-parole de la police, mais des policiers seront déployés comme à l'accoutumée autour des sites chrétiens et notamment l'église du Saint-Sépulcre.

En Europe, l'Allemagne est également en état d'alerte élevée un an après l'attentat au véhicule-bélier qui a fait 12 morts sur un marché de Noël à Berlin. Un colis suspect a conduit à l'évacuation vendredi soir d'un marché de Noël à Bonn, l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'ouest.

---

PEKIN - Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé dimanche un "acte de guerre", après l'adoption à l'Onu d'un nouveau train de sanctions qui revient selon lui à blocus économique total, et a promis des représailles aux Etats qui ont voté en faveur de la résolution.

Le Conseil de sécurité s'est prononcé vendredi à l'unanimité pour ces nouvelles mesures de rétorsion consécutives à l'essai d'un missile balistique intercontinental (ICBM) effectué le 29 novembre.

La "frénésie" de sanctions de l'administration américaine montre qu'elle est terrifiée par les capacités nucléaires dont la Corée du Nord dispose désormais, dit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle KCNA. "Nous considérons cette résolution dévoyée par les Etats-Unis et leurs partisans comme une violation grave de la souveraineté de notre République, comme un acte de guerre violant la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région", poursuit-il.

---

MANILLE - Les équipes de secours étaient à la recherche de survivants dimanche dans le sud des Philippines après le passage d'une tempête tropicale qui a fait quelque 200 morts et des dizaines de milliers de sans-abri.

Les Philippines subissent un vingtaine de typhons par an et des alertes sont régulièrement émises, mais les habitants de l'île de Mindanao ont été surpris par l'ampleur des destructions apportées par la tempête tropicale Tembin.

---

BRUXELLES - Carles Puigdemont a invité hier le gouvernement espagnol à le laisser rentrer à temps pour la séance inaugurale de la nouvelle législature catalane, le 23 janvier, afin qu'il puisse être élu à la présidence de la région.

"Je veux revenir en Catalogne le plus tôt possible. Je voudrais revenir dès maintenant. Ce serait une bonne nouvelle pour l'Espagne", a déclaré le dirigeant séparatiste dans un entretien accordé à Reuters.

Le leader du Junts per Catalunya s'est exilé à Bruxelles après la proclamation unilatérale d'indépendance du 27 octobre ayant entraîné la dissolution, à l'initiative de Madrid, de l'exécutif qu'il présidait.

Avec 70 élus, les partis séparatistes ont obtenu jeudi la majorité absolue des sièges au parlement local lors des législatives anticipées convoquées par le gouvernement central, mais on ignore si Carles Puigdemont et les dirigeants du mouvement placés en détention pourront y siéger.

---

NIAMEY - La France est prête à "renforcer son engagement" au Sahel dans la lutte contre les groupes terroristes, a déclaré hier Emmanuel Macron. Le président français, en visite au Niger, a appelé en parallèle à favoriser la "rapidité opérationnelle" de la force conjointe du G5.

Emmanuel Macron, qui était accompagné de la ministre des Armées Florence Parly, a souligné que la priorité restait la lutte contre le terrorisme.

Le chef de l'Etat français a notamment cité le chef touareg malien Iyad Ag Ghali, "un terroriste et un criminel", a-t-il dit, contre lequel la France mène la guerre sans la moindre négociation.

Il a réitéré la nécessité d'aller vite pour rendre pleinement opérationnelle la force du G5 Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad), dont la vocation est d'appuyer - et à long terme de relayer - Barkhane avec un effectif programmé de 5.000 hommes au printemps 2018.

---

PARIS - La politique migratoire d'Emmanuel Macron "bafoue les droits fondamentaux" et s'annonce comme "la plus répressive que notre pays ait connue depuis des décennies", déclarent Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la présidentielle, et des membres de son mouvement "Génération.s" dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche.

Le gouvernement est critiqué, y compris au sein de sa majorité, pour une circulaire censée "rendre plus efficace" sa politique d'asile en instituant des contrôles des étrangers hébergés dans les centres d'accueil d'urgence. Son projet de loi sur l'immigration et l'asile, attendu début 2018, attise aussi les inquiétudes.

Des associations d'aide aux sans-abris ont saisi le Défenseur des droits pour dénoncer la décision du gouvernement de mettre en place des équipes mobiles d'agents des préfectures et de l'Office de l'immigration et de l'intégration pour contrôler les résidents des centres d'accueil d'urgence.

---

PARIS - Le syndicaliste Jacques Chérèque, figure de la CFDT qui fut également ministre chargé de l'Aménagement du territoire et des Reconversions sous François Mitterrand, est mort à l'âge de 89 ans, a annoncé le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.