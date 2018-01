Resume de l'actualite a 17H00 GMT (28/01)

MOSCOU - La police russe a arrêté l'opposant russe Alexeï Navalny alors qu'il participait à Moscou à une manifestation interdite destinée à appeler les électeurs à boycotter l'élection présidentielle du 18 mars, que l'opposition considère comme une parodie.

Avant son interpellation, la police a effectué une descente dans ses bureaux de Moscou, disant rechercher une bombe. Elle a fermé un studio à partir duquel les partisans d'Alexeï Navalny diffusaient des journaux télévisés et arrêté six personnes, ont témoigné des opposants.

Des centaines de personnes ont manifesté également à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, mais aussi à Ekaterinbourg (mille participants) dans l'Oural et dans d'autres grandes villes. On a manifesté jusqu'en Sibérie, mais aussi à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, où 200 participants se sont rassemblés.

A 17h00, la police avait interpellé 243 manifestants dans l'ensemble du pays, selon OVD-Info, organisation non gouvernementale qui comptabilise les arrestations.

---

ADEN/MARIB, Yémen - Au moins dix combattants ont été tués et plus de 80 blessés dans des affrontements survenus aujourd'hui entre groupes armés yéménites alliés à l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, à Aden dans le sud du Yémen.

Il s'agit des affrontements les plus meurtriers à ce jour entre des séparatistes du sud du Yémen, soutenus par les Emirats arabes unis (EAU), et des forces fidèles au gouvernement yéménite en exil en Arabie saoudite.

Le Premier ministre yéménite Ahmed ben Dagher a dénoncé les agissements des séparatistes du Sud, parlant de coup de force et estimant que l'on s'acheminait vers une "confrontation militaire générale(...), ce qui serait un cadeau direct fait aux (miliciens chiites) Houthis et à l'Iran".

Les combats ont diminué d'intensité dans la soirée, le chef du gouvernement ayant décrété une trêve et demandé à ses forces de regagner leurs casernements, ont rapporté des témoins.

Le Premier ministre a appelé les pays arabes à empêcher qu'Aden, capitale provisoire de l'administration du président Abd-Rabbou Mansour Hadi (allié des Saoudiens), ne tombe entre les mains des séparatistes du Sud, qui se sont emparés de pans importants de la ville à la faveur de ces affrontements.

---

KABOUL - Le désespoir et la peur prédominent à Kaboul au lendemain de l'attentat à l'ambulance piégée qui a fait 103 morts et 235 blessés.

Cet attentat est le plus meurtrier depuis une attaque au camion piégé près de l'ambassade allemande qui a fait 150 morts au mois de mai. Il a été revendiqué par les taliban.

Donald Trump, qui a envoyé l'année dernière des troupes américaines supplémentaires en Afghanistan et ordonné davantage de frappes aériennes, a déclaré de son côté que l'attentat "renforçait notre détermination ainsi que celle de nos partenaires afghans".

---

PARIS - La France "interviendrait pour négocier" si un ou des djihadistes français étaient condamnés à mort en Irak ou en Syrie, a déclaré la ministre de la Justice, qui assure que le gouvernement a une approche univoque de ce sujet délicat.

La Cour pénale de Bagdad a condamné le 21 janvier dernier une ressortissante allemande d'origine marocaine à la peine capitale par pendaison pour appartenance à l'Etat islamique (EI). Une Française est en attente de jugement en Irak.

Selon le procureur de la République de Paris, François Molins, 676 Français, dont 295 femmes, se trouveraient encore sur le théâtre irako-syrien.

---

PARIS - Gérald Darmanin, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire à la suite d'accusations de viol qu'il conteste, peut rester au gouvernement "dans la situation actuelle", a déclaré Nicole Belloubet.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics avait évoqué cette affaire en janvier dernier sur franceinfo, précisant qu'il avait porté plainte en juin 2017 pour "dénonciation calomnieuse" à l'encontre de son accusatrice, à l'origine d'une première enquête classée sans suite en juillet dernier.

Dès sa nomination à Matignon, le Premier ministre Edouard Philippe avait fixé pour règle que tout ministre mis en examen devait démissionner "immédiatement", à l'exception d'une mise en examen pour diffamation, procédure "qui ne traduit pas autre chose qu'une automacité".

Nicole Belloubet a souligné que la mise en examen est "le seuil qui peut déclencher un départ." "Tel n'est pas le cas aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

---

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert le 30 août 2017 une information judiciaire contre "X" pour escroquerie à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris évitant à Bernard Tapie la saisie de ses biens pour le remboursement de 404 millions d'euros à l'Etat, a-t-on appris cet après-midi de source judiciaire, confirmant une information de Mediapart.

Le 6 juin dernier, le tribunal de commerce de Paris a jugé insaisissables les biens de Bernard Tapie et approuvé son plan de remboursement sur six ans de 404 millions d'euros au consortium de réalisation (CDR), structure publique gérant le passif du Crédit Lyonnais.

Cette somme avait été attribuée en 2008 à l'homme d'affaires dans le cadre de son litige avec cette banque sur la revente du groupe Adidas. La Cour de cassation a confirmé en mai dernier la condamnation de Bernard Tapie et de son épouse à rembourser le montant de l'arbitrage.

A ces 404 millions d'euros s'ajoutent quelque 65 millions d'euros d'intérêts et de frais de liquidation.

---

STRASBOURG - Le premier scrutin législatif partiel du quinquennat, qui a lieu aujourd'hui dans la première circonscription du Territoire de Belfort, aura valeur de test pour le Front national confronté à une candidature dissidente.

Comme au printemps, le parti d'Emmanuel Macron soutient le responsable du MoDem, Christophe Grudler, conseiller départemental et figure de l'opposition locale, passé par l'UMP (devenue Les Républicains) avant d'en être exclu en 2002.

Cet ancien journaliste de 52 ans a de nouveau pour principal adversaire le candidat Les Républicains, Ian Boucard, 25 ans, ancien assistant parlementaire du maire LR de Belfort, qu'il avait distancé au premier tour, en juin, avant d'être battu par lui au second avec 279 voix d'écart.

A l'extrême droite, un candidat du FN est pour la première fois opposé à un représentant des "Patriotes", la formation de Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen qui a quitté le parti en septembre dernier. Il s'agit de la députée européenne vice-présidente des Patriotes, Sophie Montel, 47 ans.

---

PARIS - La crue de la Seine devrait atteindre un pic, entre 5,85 mètres et 5,95 mètres, dans la nuit de dimanche à lundi alors que la situation commence à se stabiliser, notamment dans le bassin de la Seine, à la faveur d'une accalmie des précipitations.

Quelque 1.500 personnes ont été évacuées en Ile-de-France, où 242 communes sont affectées. La cote de la Seine était de 5,80 mètres au pont d'Austerlitz à midi, soit 10 centimètres de plus que samedi à la même heure.

Le fleuve avait atteint 6,10 mètres en juin 2016. La crue historique de la Seine remonte à 1910, à 8,62 mètres.

La SNCF a annoncé que les sept stations parisiennes du RER C (Saint-Michel-Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy, Boulainvilliers et Pont de l'Alma), qui devaient rouvrir le 1er février, resteraient fermées au moins jusqu'au 5 février.

---

STOCKHOLM - Ingvar Kamprad, fondateur de la célèbre chaîne de magasins de meubles prêts à monter Ikea, est décédé à l'âge de 91 ans. Il avait fondé Ikea en 1943 alors qu'il n'avait que 17 ans mais il n'a rencontré le succès qu'en 1956 lorsque la société a produit ses premiers meubles en kit.

L'idée lui était venue après avoir observé des employés se battre avec les pieds d'une table pour la faire entrer dans la voiture d'un client.

IKEA, dont le siège social est à Delft, aux Pays-Bas, génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros.