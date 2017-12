Resume de l'actualite a 17H00 GMT (30/12)

DUBAI - Des manifestations antigouvernementales ont éclaté aujourd'hui en Iran pour la troisième journée consécutive, alors que des rassemblements pro-régime avaient lieu un peu partout dans le pays, comme chaque année, pour commémorer la fin du soulèvement post-électoral de 2009.

La télévision d'Etat a diffusé des images d'un rassemblement pro-régime à Téhéran, la capitale, et d'un défilé à Mashhad, la deuxième ville du pays, où la foule brandissait des portraits du Guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei. Des rassemblements étaient prévus dans 1.200 villes d'Iran.

Ces défilés pro-gouvernementaux font suite à deux jours de manifestations contre la vie chère, à Téhéran et dans d'autres grandes villes du pays qui, fait rare en Iran, ont pris une tournure politique.

De nouvelles manifestations antigouvernementales ont été signalées aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à Téhéran, Kermanshah (ouest) ou encore à Shahr-e Kord (ouest).

---

LONDRES/MOSCOU - Des navires russes ont fourni des produits pétroliers à la Corée du Nord en violation des sanctions adoptées par les Nations unies, en transférant en mer leur cargaison à des navires nord-coréens, a-t-on appris auprès de deux sources européennes.

Ces transferts se sont produits à au moins trois reprises aux mois d'octobre et de novembre.

"Des bateaux russes ont effectué les transferts de produits pétrochimiques de navire à navire en violation des sanctions", a dit la première des deux sources qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat.

Une seconde source, également haut placée dans les services de sécurité européens, a confirmé ces transferts tout en précisant qu'il n'existait aucune preuve de l'implication du gouvernement russe.

Contactés par Reuters, les services des douanes russes ont refusé de s'exprimer. Cité par l'agence de presse RIA Novosti, le ministère russe des Affaires étrangères a assuré aujourd'hui que la Russie respectait les sanctions internationales contre Pyongyang.

---

LE CAIRE - Un homme armé a ouvert le feu sur des fidèles et policiers hier matin devant une église copte en banlieue sud du Caire, faisant 11 morts avant d'être blessé et interpellé par les services de sécurité. Dans un communiqué diffusé par Amaq, son agence de propagande, le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque.

---

WASHINGTON - Les transgenres vont pour la première fois pouvoir servir dans l'armée américaine, a annoncé le Pentagone.

Cette mesure prendra effet lundi 1er janvier. Elle a été rendue possible, a dit le ministère de la Justice, parce que le président Donald Trump a renoncé à saisir la Cour suprême afin qu'elle infirme les décisions de justice qui entravaient sa décision d'interdire aux transgenres d'entrer dans l'armée.

Le locataire de la Maison blanche avait tenté au mois de juillet d'interdire aux transgenre de s'engager dans l'armée, avançant les coûts "médicaux démesurés et le désordre" qui pourraient en résulter.

---

PARIS - La France est devenue aujourd'hui le premier pays développé à programmer la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures avec la signature par Emmanuel Macron d'une loi en ce sens, qui sera promulguée demain, au dernier jour de 2017.

Ce projet de loi, définitivement adopté par le Parlement le 19 décembre, est conforme aux engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique, a-t-il fait valoir.

Le chef de l'Etat, accompagné par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a également signé à l'Elysée, en direct à la télévision, les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2018.

---

PARIS - Près de 140.000 membres des forces de sécurité seront mobilisés dans toute la France pour les festivités du 31 décembre, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

"La célébration du nouvel an s'inscrit dans un contexte de menace terroriste toujours élevée", a-t-il souligné dans un communiqué.

Un homme et une femme projetant des attentats ont été arrêtés la semaine dernière à Lyon et à Paris.

"Pour assurer la sécurisation du 31 décembre, ce sont 56.000 policiers, 36.000 gendarmes, et 7.000 militaires de l’opération Sentinelle et 39.800 sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs et démineurs (...) qui seront mobilisés sur l’ensemble du territoire", a précisé le ministère.

A Paris et dans les communes environnantes, 10.500 policiers, militaires, pompiers et secouristes seront ainsi mis à contribution, soit 200 de plus qu'il y a un an, a déclaré le préfet de police de Paris lors d'une conférence de presse.

Selon Michel Delpuech, 4.200 policiers, 1.500 membres des forces mobiles, 2.300 sapeurs-pompiers, 350 secouristes et 2.200 militaires de l’opération Sentinelle seront mobilisés dans la capitale et la petite couronne.

---

NEW YORK - Le réveillon du nouvel an aux Etats-Unis et au Canada risque de se dérouler par un froid polaire.

Des vents venus de l'Arctique ont soufflé cette semaine sur une grande partie des Etats-Unis et du Canada, notamment au Québec, provoquant une vague de froid exceptionnelle.

L'ampleur du phénomène météorologique est telle que la Californie a été touchée et des pluies glaciales y sont tombées en certains endroits.

Hier, pour la seconde journée consécutive, le Dakota du Nord et le sud du Minnesota ont subi les températures parmi les plus froides du pays. Elles devraient avoisiner samedi les -35°C dans certaines parties du Dakota du Nord, avec une température ressentie de -45°C.

---

LONDRES - L'ancien batteur des Beatles a été fait chevalier par la reine Elizabeth qui l'a inscrit sur la liste des personnalités décorées à l'occasion du nouvel an, sur laquelle figurent également Barry Gibb, chanteur des Bee Gees.

Âgé de 77 ans, Ringo Starr, Richard Starkey de son vrai nom, a rejoint les Beatles en 1962 en remplacement de Peter Best.

Barry Gibb, 71 ans est le cofondateur des Bee Gees, notamment connus pour leurs titres "Massachusetts", "Stayin' Alive" ou encore "Saturday Night Fever".