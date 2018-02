Resume de l'actualite a 17H10 GMT (22/02)

GENEVE - L'émissaire de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura, a dit espérer aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations unies puisse adopter une résolution sur un arrêt des violences du gouvernement syrien à la Ghouta orientale.

Le diplomate a toutefois estimé qu'une telle hypothèse restait très incertaine.

"Je l'espère. Mais ce sera difficile. C'est extrêmement urgent", a-t-il déclaré à son arrivée à l'antenne des Nations unies à Genève. Interrogé sur la possibilité qu'aucun accord ne soit conclu entre les membres du Conseil de sécurité, Staffan de Mistura a répondu : "nous devrons alors insister pour que cela ait lieu le plus tôt possible car il n'y a pas d'autre solution qu'un cessez-le-feu et un accès humanitaire".

Au moins 38 personnes sont mortes hier dans les bombardements que mènent, depuis dimanche, les forces pro-Assad sur l'enclave de la Ghouta orientale tenue par les rebelles syriens. Au total, ce sont au moins 310 personnes qui ont péri en trois jours dans cette escalade de la violence menée par le régime de Damas contre cette région où vivent environ 400.000 personnes.

BEYROUTH - Les combattants envoyés à Afrin pour s'opposer à l'intervention de la Turquie dans le nord de la Syrie ne sont pas assez nombreux et l'armée syrienne doit intervenir pour protéger la région, a déclaré aujourd'hui un porte-parole kurde.

Plusieurs centaines de combattants soutenant le régime de Damas se sont déployés sur la ligne de front pour s'opposer à l'offensive turque, a précisé le porte-parole Nouri Mahmoud.

---

VIENNE - L'Iran reste dans les limites fixées par l'accord de juillet 2015 sur son programme nucléaire, indique un rapport confidentiel trimestriel de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), que Reuters a pu consulter.

La République islamique n'a pas dépassé les plafonds de ses stocks d'uranium faiblement enrichi et d'eau lourde et n'a pas enrichi d'uranium au-delà du taux limite de 3,67% défini par le Plan global d'action conjoint (JCPOA selon l'acronyme anglais) conclu entre Téhéran et les grandes puissances.

L'accord sur le nucléaire iranien est critiqué sans relâche par le président américain Donald Trump, qui réclame d'amender le texte en contrepartie du renouvellement en mai du dispositif d'allègement des sanctions visant Téhéran.

---

PARIS/STRASBOURG - Les militants antinucléaires qui occupaient le site du futur centre d'enfouissement de déchets radioactifs de Bure, dans la Meuse, ont été évacués aujourd'hui lors d'une opération de gendarmerie.

Cinq cents gendarmes ont investi au petit matin le Bois-Lejuc, sur la commune de Mandres-en-Barrois. Quinze personnes ont dû quitter les lieux après un contrôle d'identité, l'une d'entre elles a été interpellée.

Le Bois-Lejuc a été acquis par l'Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), pour y installer les puits de descente du personnel et du matériel destinés au futur centre de stockage Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) situé à Bure.

PARIS - EDF a détecté des écarts de qualité par rapport à ses exigences sur des soudures de l'EPR de Flamanville (Manche), qui n'affectent pas toutefois l'aptitude au service des équipements ni le calendrier ou le coût du réacteur nucléaire, a annoncé le groupe. Confirmant des informations d'une source au fait du dossier, l'électricien public a indiqué qu'il devait faire un point sur le sujet, le même jour, lors d'un comité local d'information prévu à Flamanville.

---

PARIS - Valérie Pécresse et Gérard Larcher, deux poids lourds des Républicains, sont entrés aujourd'hui dans l'arène pour critiquer les propos décapants tenus par Laurent Wauquiez, ajoutant au malaise qui règne dans le principal parti d'opposition.

La présidente de la région Île-de-France et celui du Sénat ont joint leurs voix à celles de personnalités de moindre rang du parti ou qui ont déjà quitté Les Républicains pour protester contre la ligne droitière de Laurent Wauquiez, comme Xavier Bertrand, qui dirige la région des Hauts-de-France. "J'ai été consternée par ces propos parce qu'ils divisent et ils affaiblissent la droite", a déclaré Valérie Pécresse sur RTL. "Je crois qu'on le voit très clairement aujourd'hui, il y a deux droites : il y a une droite des décibels et une droite de la crédibilité."

Gérard Larcher a jugé sur France Inter que les propos de Laurent Wauquiez était "excessifs, inappropriés".

"Je crois qu'on peut dire la vérité et la dire totalement mais que ça peut se faire dans le respect des uns et des autres. J'appelle donc au respect des uns et des autres et c'est vrai que j'appelle le président Laurent Wauquiez à ce respect."

---

PARIS - Le conglomérat chinois Fosun International, propriétaire du Club Méditerranée, a officiellement pris le contrôle de Lanvin, en situation financière critique.

La plus ancienne maison de couture française toujours en activité a annoncé aujourd'hui que Fosun était devenu son actionnaire majoritaire. Lanvin était jusqu'ici détenue à 75% par la femme d’affaires chinoise Shaw-Lan-Wang et à 25% par le financier suisse Ralph Bartel.

---

PARIS - Air France prévoyait d'assurer les trois quarts de son programme de vols aujourd'hui, en raison d'un appel à la grève suivi selon les estimations de la compagnie par 28% du personnel. La compagnie avait précisé dans un communiqué publié hier qu'elle assurerait la moitié de ses vols long-courriers au départ de Paris, 75% des moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 85% de ses vols court-courriers.

---

PARIS - Edouard Philippe et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ont annoncé aujourd'hui la modification du calendrier du Grand Paris Express, avec des reports de quelques années pour certaines lignes, en confirmant que toutes seraient in fine construites.

L'objectif est d'éviter que le projet "devienne la cause d’une immense frustration", a dit le Premier ministre en présentant les arbitrages du gouvernement à des journalistes.

Alors que des promesses intenables avaient selon lui été faites dans le passé, "le gouvernement a décidé de reprendre en main ce projet et de tenir un langage de vérité", a-t-il ajouté.

Face aux contraintes techniques de ce "chantier du siècle" et au dépassement attendu des coûts - 10 milliards d'euros selon la Cour des comptes, à 35 milliards - "je ne trouve absolument aucun plaisir à jouer les pères la rigueur", a-t-il dit.

---

BERLIN - La confiance des entreprises allemandes s'est détériorée plus fortement que prévu en février tout en restant à un niveau élevé, montre l'enquête mensuelle de l'institut économique Ifo publiée aujourd'hui.

Son indice du climat des affaires, calculé à partir d'un échantillon de quelque 7.000 entreprises, est ressorti à 115,4 après 117,6 en janvier. Quarante-deux économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un tassement à 117,0, l'estimation la plus basse étant de 116,0.

---

PARIS - Le rythme de l'inflation sur un an a bien accéléré en janvier en France mais moins qu'estimé initialement, pour s'établir à 1,3% contre 1,2% à fin décembre, selon des données publiées aujourd'hui par l'Insee. L'institut avait fait état d'une hausse de 1,4% sur un an dans son estimation provisoire publiée le 31 janvier.