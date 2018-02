Resume de l'actualite a 17H10 GMT (25/02)

PARIS - La France et l'Allemagne ont appelé aujourd'hui la Russie à exercer "une pression maximale" sur le régime de Bachar al Assad pour qu'il cesse de bombarder la Ghouta orientale, une zone proche de Damas tenue par des forces rebelles, où de nombreuses victimes civiles ont été recensées.

Dans un communiqué publié à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont demandé en que Damas accepte la mise en oeuvre sans délai de la résolution adoptée la veille par le Conseil de sécurité de l'Onu appelant à une trêve humanitaire de 30 jours dans les combats.

Emmanuel Macron a souligné que la France serait "extrêmement vigilante pour que la résolution adoptée à l'ONU ne reste pas lettre morte et que des avancées concrètes, rapides et à l'échelle des besoins aient lieu sur le terrain pour soulager les souffrances des civils comme le demandent les Nations unies et les organisations humanitaires depuis des mois."

BEYROUTH/DUBAI - L'offensive en cours contre la région de la Ghouta orientale, zone tenue par les rebelles syriens à l'est de Damas, va se poursuivre en dépit de la résolution de l'Onu demandant une trêve humanitaire, a fait savoir aujourd'hui l'Iran, qui soutient le régime Assad.

Les insurgés syriens ont indiqué que des affrontements avaient eu lieu avec les troupes soutenant le pouvoir syrien dimanche matin alors que les raids aériens se poursuivaient sur l'enclave rebelle.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a annoncé que ces bombardements avaient fait sept morts et 31 blessés dans ce faubourg de la capitale syrienne alors que le pilonnage est apparu moins intense qu'au cours des jours précédents.

Pour justifier cette poursuite de la violence, le général iranien Mohammad Baqeri a expliqué que la résolution adoptée à l'unanimité samedi par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'Onu ne concernait pas les zones proches de Damas "tenues par les terroristes".

CITE DU VATICAN - Le pape François a déclaré aujourd'hui que la Syrie vivait un "martyre" à propos des attaques visant la population qui se poursuivent dans la Ghouta orientale à l'est.

---

BERLIN - Angela Merkel devait présenter aujourd'hui aux membres de son parti, l'Union chrétienne-démocrate (CDU), six membres de son gouvernement de coalition, avec la promotion de son plus farouche adversaire Jens Spahn, qui récupère le ministère de la Santé, selon des sources au sein du parti.

Affaiblie depuis les législatives de septembre et après des mois de négociations infructueuses avec les libéraux du FDP et les Écologistes, la chancelière doit faire taire les critiques au sein de son propre camp. La CDU doit se prononcer demain par un vote sur l'accord de gouvernement.

Jens Spahn, 37 ans, qui incarne l'aide droite de la CDU, devrait passer de vice-ministre des Finances, poste qu'il occupait depuis 2015, à ministre de la Santé, indiquent plusieurs sources au sein du parti conservateur.

---

PEKIN - Le Parti communiste chinois (PCC) a présenté aujourd'hui une réforme de la Constitution qui abolit la règle limitant à deux le nombre de mandats présidentiels, mesure qui en théorie permettrait à l'actuel numéro un, Xi Jinping, de se maintenir indéfiniment à la tête de l'Etat.

Depuis qu'il est devenu président il y a cinq ans, Xi a largement façonné le parti à sa main, écartant nombre de dirigeants autrefois considérés comme intouchables dans le cadre de sa guerre contre la corruption.

L'agence officielle Chine nouvelle qui a relayé dimanche l'annonce de la réforme fournit peu de détails sur son contenu, précisant simplement que l'initiative émane de comité central du PCC et qu'elle concerne également la vice-présidence.

---

SEOUL - La Corée du Nord a accusé aujourd'hui les Etats-Unis de vouloir provoquer une confrontation dans la péninsule coréenne avec leur nouveau train de sanctions, tandis que des manifestants sud-coréens tentaient d'empêcher la délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'atteindre le lieu de la cérémonie de clôture.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud ont permis un certain dégel entre les deux Corées après une année de tension très vive dans la péninsule, provoquée par les tests de missiles du régime communiste de Kim Jong-un et son sixième et plus important essai nucléaire au mépris des multiples sanctions votées par l'Onu.

Mais la fin des J.O. a été assombrie par la décision des Etats-Unis, annoncée vendredi, de prendre un nouveau train de sanctions, présenté comme sans précédent, pour tenter de convaincre Pyongyang de renoncer à ses programmes nucléaire et de missiles.

---

JERUSALEM - L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, site de la crucifixion et du tombeau du Christ selon la tradition, a été fermée jusqu'à nouvel ordre pour protester contre un projet de réforme fiscale et foncière élaboré par les autorités israéliennes.

Les dirigeants des Églises catholique, grecque orthodoxe et arménienne ont expliqué que les mesures envisagées par le gouvernement israélien constituaient "une attaque systématique et sans précédent contre les chrétiens en Terre Sainte".

Face à la contestation, le conseil des ministres israéliens a reporté aujourd'hui d'une semaine l'examen de ce projet de loi controversé qui accorde à l'Etat un pouvoir d'expropriation sur tout domaine foncier de Jérusalem vendu par les Églises à des sociétés immobilières privées au cours des dernières années.

---

MOSCOU - Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Moscou pour rendre hommage à l'ancien opposant Boris Nemtsov, assassiné le 27 février 2015 en plein centre de la capitale russe, à proximité du Kremlin.

Nemtsov, qui était âgé de 55 ans, a été tué d'une balle dans la tête alors qu'il traversait un pont près de la présidence russe. Il travaillait sur un rapport consacré au rôle de la Russie dans le conflit en Ukraine.

Son assassinat avait provoqué la consternation dans l'opposition russe qui organise chaque année une marche à Moscou pour exprimer son désaccord avec la politique de Vladimir Poutine. Cette manifestation intervient à trois semaines de l'élection présidentielle, que le chef de l'Etat, Vladimir Poutine, devrait remporter facilement.

---

PARIS - Deux projets d'attentats visant un équipement sportif et les militaires de l'opération Sentinelle ont été déjoués en janvier en France, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur.

"Depuis le 1er janvier, nous avons déjoué deux projets d'attentats", l'un contre un "grand équipement sportif", l'autre contre des personnels de l'armée, a dit Gérard Collomb lors de l'émission Le Grand Rendez-vous Europe 1-CNews-Les Echos.

L'un l'a été dans le sud de la France, l'autre dans l'ouest, a ajouté le ministre. Gérard Collomb a indiqué que les auteurs des préparatifs de ces attentats, qui ont été arrêtés, étaient inscrits au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

---

PARIS - Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'en est pris aujourd'hui à Emmanuel Macron, l'accusant de "diviser ceux qui n'ont pas grand-chose", et il a prédit que la journée de mobilisation du 22 mars à la SNCF serait un "grand succès" face à la volonté du pouvoir de "passer en force" avec sa réforme.

Lors d'un échange très vif au salon de l'Agriculture, hier, le chef de l'Etat a répondu à un salarié de la SNCF qui l'interpellait sur cette réforme, déclarant qu'il ne pouvait y avoir "d'un côté des agriculteurs qui n'ont pas de retraite et de l'autre avoir un statut de cheminot et ne pas le changer".

Il a ajouté qu'il "serait fou" d'embaucher des cheminots avec le même statut qu'il y a 50 ans au vu de leur rythme de travail, selon lui, bien différent.