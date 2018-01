Resume de l'actualite a 17H10 à GMT (27/01)

PRAGUE - Milos Zeman a été réélu président de la République tchèque, aujourd'hui, en devançant au second tour de l'élection présidentielle son rival pro-européen Jiri Drahos, un universitaire de 68 ans, qui a reconnu sa défaite.

Après dépouillement de 98,74% des circonscriptions, le chef de l'Etat sortant totalisait 51,64% des voix et ne pouvait plus être rejoint par Jiri Drahos, crédité de 48,35%.

Favorable à un rapprochement avec Moscou et hostile à la politique d'accueil des migrants de l'Union européenne, Milos Zeman va entamer à 73 ans un second mandat de cinq ans. Il avait obtenu 38,6% des voix au premier tour.

Le président de la république s'est allié avec le milliardaire Andrej Babis, dont le parti a remporté les législatives d'octobre dernier sans atteindre la majorité absolue et qu'il a chargé mercredi de former un nouveau gouvernement, après un premier échec du dirigeant populiste à obtenir la confiance du Parlement.

---

KABOUL - Une bombe dissimulée dans une ambulance a explosé aujourd'hui à Kaboul à un barrage de la police dans un secteur proche du quartier administratif et des ambassades, faisant au moins 95 morts et près de 160 blessés. L'attentat a été revendiqué par les taliban. Le mouvement islamiste avait également revendiqué l'attaque survenue il y a une semaine contre l'hôtel Intercontinental de Kaboul qui a fait plus de 20 morts.

Ce dernier attentat est à mettre en regard des déclarations du président afghan Ashraf Ghani et de ses alliés américains, qui estiment, grâce à leur nouvelle stratégie militaire plus offensive, être parvenus à chasser les taliban des grands centres provinciaux.

---

FRANCFORT, Allemagne - La direction du syndicat IG Metall a annoncé aujourd'hui qu'il avait décidé d'appeler les ouvriers allemands à une grève de 24 heures après l'échec de négociations avec le patronat sur une hausse des salaires.

IG Metall va aussi demander aux ouvriers de se prononcer en faveur de grèves prolongées à défaut d'accord rapide, a-t-il ajouté. Le mouvement social dans l'industrie allemande a débuté il y a vingt jours et les débrayages ont déjà affecté de nombreux secteurs, notamment celui de l'automobile.

IG Metall réclame une hausse de 6% des salaires cette année et la première diminution du temps de travail hebdomadaire depuis les années 1980.

---

BAMAKO - Au moins 14 soldats maliens ont été tués aujourd'hui dans l'attaque par un groupe encore non identifié de leur camp dans le centre du Mali. L'opération visant le camp situé dans le village de Soumpi, à mi-chemin entre Tombouctou et Mopti, non loin de la frontière mauritanienne, est la dernière en date d'une série d'attaques de groupes islamistes armés contre l'armée malienne et les casques bleus de l'Onu.

---

PARIS - Treize départements étaient toujours en vigilance orange inondations aujourd'hui en France, pour l'essentiel dans le bassin de la Seine, qui continue de monter mais qui ne devrait pas atteindre son pic récent de juin 2016 à Paris.

Les autres se situent dans le bassin de la Saône. Les départements de la Meuse et de l'Yonne sont en revanche repassés en vigilance jaune samedi matin.

Dans son dernier bulletin, le service Vigicrues indique que, après évacuation des dernières pluies dans le sud-est de la France, une "franche accalmie au niveau des précipitations est attendue sur l'Hexagone (...), qui devrait durer plusieurs jours."

A Paris, la cote de la Seine a atteint 5,69 mètres ce matin au pont d'Austerlitz. Selon la préfecture de police, elle devrait monter jusqu'à un maximum de 5,95 m au cours de la nuit de dimanche à lundi, en deçà du pic de la crue de 2016 (6,10 m).

---

BOUGUENAIS, Loire-Atlantique - Dix jours après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a tenté aujourd'hui d'apaiser la colère des élus en confirmant la volonté du gouvernement de repenser le développement du Grand Ouest mais en se donnant le temps.

"Il faut prendre un petit peu de temps, car beaucoup de projets étaient structurés autour de la réalisation de Notre-Dame-des-Landes", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Nantes, situé sur la commune de Bouguenais.

"Cela ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer à court terme : des travaux vont être engagés très rapidement sur le réaménagement de l'aérogare existante pour accueillir les passagers dans de bonnes conditions", a ajouté la ministre.

Un peu plus tôt, elle avait été huée par plusieurs centaines de personnes à sa sortie de la mairie de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, commune située en bout de piste de l'actuel aéroport, à l'issue d'un entretien avec le maire.

Les manifestants répondaient à l'appel de l'association "Des Ailes pour l'Ouest", qui avait demandé à ses sympathisants de venir brûler leurs cartes d'électeurs pour protester contre «la trahison" d'Emmanuel Macron, coupable à ses yeux de s'être engagé pendant la campagne présidentielle à respecter le vote de la population locale, majoritairement favorable à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

---

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert une nouvelle enquête préliminaire contre le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, à la suite d'accusations de viol qu'il conteste formellement, a-t-on appris aujourd'hui de source proche du parquet, qui confirme une information du Monde.

Une première enquête avait été classée sans suite en juillet dernier car la plaignante, qui avait déposé sa plainte peu de temps après l'entrée de Gérald Darmanin au gouvernement pour des faits remontant à 2009, n'avait pas répondu aux convocations des enquêteurs, a-t-on indiqué de même source.

---

STRASBOURG - Le premier scrutin législatif partiel du quinquennat, qui aura lieu demain dans la première circonscription du Territoire de Belfort, aura moins valeur de test pour La République en marche, qui ne présente pas de candidat, que pour le Front national confronté à une candidature dissidente.

Comme au printemps, le parti d’Emmanuel Macron soutient le responsable du MoDem, Christophe Grudler, conseiller départemental et figure de l’opposition locale, passé par l’UMP (devenue Les Républicains) avant d’en être exclu en 2002.

Cet ancien journaliste de 52 ans aura de nouveau pour principal adversaire le candidat Les Républicains, Ian Boucard, 25 ans, ancien assistant parlementaire du maire LR de Belfort, qu’il avait distancé au premier tour, en juin, avant d’être battu par lui au second avec 279 voix d’écart.

A l’extrême droite, un candidat du FN sera pour la première fois opposé à un représentant des "Patriotes", la formation de Florian Philippot, ex-bras droit de Marine Le Pen qui a quitté le parti en septembre dernier. Il s'agit en l'occurence de la députée européenne et vice-présidente des Patriotes, Sophie Montel, 47 ans.

---

ISLAMABAD - Des hélicoptères de l'armée pakistanaise ont repéré aujourd'hui l'alpiniste française Elisabeth Revol sur les pentes du Nanga Parbat mais ils n'ont pas pu la secourir et n'ont pas davantage réussi à entrer en communication avec son compagnon de cordée polonais blessé.

Elisabeth Revol et Tomasz Mackiewicz ont été stoppés dans leur ascension du sommet de 8.126 mètres alors qu'ils étaient à 7.400 mètres d'altitude, d'où ils ont envoyé un appel de secours jeudi via téléphone satellite.