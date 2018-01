Resume de l'actualite a 17H15 GMT (21/01)

BONN - Le Parti social-démocrate (SPD) allemand réuni en congrès à Bonn a voté cet après-midi en faveur de l'ouverture de négociations formelles avec les conservateurs d'Angela Merkel en vue de constituer un gouvernement de grande coalition.

Les délégués ont donné leur feu vert par 362 voix pour, 279 voix contre, et une seule abstention.

La CDU, son alliée bavaroise la CSU et le SPD ont signé le 12 janvier un premier accord préparatoire en vue d'une "grande coalition", comme celle qui a dirigé l'Allemagne ces quatre dernières années. Mais l'accord devait être validé par un vote des quelque 600 délégués sociaux-démocrates réunis à Bonn.

Les négociations devraient débuter cette semaine.

---

KABOUL - Plus de 30 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche lors de l'attaque de l'Hôtel Inter Continental de Kaboul par un commando taliban, selon un nouveau bilan, toujours provisoire, obtenu de source proche des services de sécurité.

Parmi les personnes décédées figurent des membres du personnel de l'hôtel, des clients et des membres des forces de sécurité. Les assaillants, au nombre de cinq, ont tous été tués.

Il a fallu treize heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement de luxe après cette attaque revendiquée par les taliban.

---

AZAZ, Syrie - Des troupes turques sont entrées aujourd'hui en territoire syrien, dans la région d'Afrin, a annoncé le commandement turc au troisième jour d'une opération visant à chasser les milices kurdes YPG de cette enclave du nord de la Syrie.

L'opération "Rameau d'olivier", préparée dès la nuit de jeudi à vendredi par des tirs de barrage d'artillerie, a été suivie hier par des raids de l'aviation et formellement lancée par le président Recep Tayyip Erdogan.

Ankara entend créer une zone de sécurité s'avançant d'une trentaine de kilomètres en territoire syrien.

Environ 25.000 rebelles de l'Armée syrienne libre (ASL) participent à l'opération au côté de l'armée turque.

La France et les Etats-Unis ont exhorté la Turquie à agir avec retenue. Paris a demandé en outre une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation dans l'ensemble de la Syrie. L'Iran, allié de Damas, a de son côté réclamé l'arrêt immédiat de l'intervention.

---

BAGDAD - Une juridiction irakienne a condamné à mort une Allemande d'origine marocaine pour appartenance au groupe Etat islamique, a annoncé aujourd'hui la justice irakienne.

Capturée par l'armée irakienne au cours de la bataille de Mossoul l'an dernier, cette Allemande, dont l'identité n'a pas été révélée, est la première femme étrangère à se voir infliger une telle condamnation en Irak.

Des milliers de combattants étrangers ont rejoint ces dernières années l'organisation Etat islamique en Irak et en Syrie. L'an dernier, un ressortissant russe a été condamné à la peine capitale pour avoir rejoint le groupe radical sunnite.

---

AMMAN - Le roi Abdallah de Jordanie a demandé aujourd'hui aux Etats-Unis, à l'occasion d'une visite à Amman du vice-président américain Mike Pence, de rebâtir la confiance et de faire avancer une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien, plus d'un mois après la décision des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël.

Le souverain a également redit à son interlocuteur que la partie orientale de la ville sainte était vouée à devenir la capitale du futur Etat palestinien.

Mike Pence, arrivé dans la soirée en Israël, ne prévoit pas de rencontrer de dirigeants palestiniens, qui estiment que les Etats-Unis ne sont plus un interlocuteur fiable dans les négociations avec Israël depuis leur décision sur Jérusalem.

---

GUNGDUM, Bangladesh - La tension monte dans les camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh à quelques jours du lancement officiel d'un programme prévoyant leur réinstallation en Birmanie.

Plusieurs dizaines d'entre eux ont manifesté ce week-end lors de la visite de la rapporteuse spéciale des Nations unies Yanghee Lee dans plusieurs camps situés à la frontière entre les deux pays.

En vertu de l'accord conclu la semaine dernière entre Dacca et Naypyidaw, la Birmanie accueillera à partir de mardi et sur une période de deux ans, plus de 650.000 Rohingyas qui ont trouvé refuge au Bangladesh pour fuir des violences dans l'Etat de Rakhine (Arakan) depuis la fin août.

---

WASHINGTON - Des discussions sont censées reprendre aujourd'hui à Washington où le chef de file de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, entend de travailler "aussi longtemps qu'il le faudra" pour sortir de l'impasse du "shutdown" dans lequel se trouve le gouvernement fédéral depuis vendredi minuit.

Un an jour pour jour après l'investiture de Donald Trump à la Maison blanche, et pour la première fois depuis octobre 2013, le gouvernement fédéral américain se retrouve officiellement à court d'argent, faute d'accord entre républicains et démocrates sur une prolongation des financements.

Plusieurs centaines de milliers d'agents fédéraux ont été de fait mis en congé d'office, et des agences fermées.

---

PARIS - Le mouvement de grève des gardiens des prisons s'est poursuivi aujourd'hui dans une poignée d'établissements, au lendemain du rejet par les organisations syndicales nationales des propositions de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) pour améliorer leurs conditions de travail.

Les surveillants de la prison de Borgo, en Corse, et de Bordeaux-Gradignan, n'ont pas pris leur service. Un service réduit est assuré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, dans l'Hérault. Des retards de prise de service ont été recensés dans une dizaine d'établissements.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a "pris acte du refus des deux organisations syndicales de l'entente UFAP-UNSa Justice/CGT pénitentiaire de signer" hier le texte détaillant les propositions de l'administration pénitentiaire et qui prévoyait la création de 1.100 postes de surveillants en quatre ans.

Les deux syndicats de même que le SNP-FO, qui n'a pas pris part aux discussions avec la DAP, ont appelé à "un blocage total" des prisons à partir de demain.

---

PARIS - Les opposants à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, devraient commencer à dégager dès demain la "route des chicanes", cette départementale D281 qui traverse la zone où devait se construire l'aéroport, fermée depuis 2013.

Le Premier ministre Edouard Philippe a par ailleurs donné jusqu'au 31 mars, fin de la trêve hivernale, aux quelque 300 occupants de la ZAD pour quitter le site.

---

PARIS - Les dirigeants de 140 des plus grandes entreprises mondiales rencontreront Emmanuel Macron et le gouvernement français demain au château de Versailles pour discuter de dizaines de projets d'investissements.

Quatre ou cinq projets seront annoncés, d'ampleur "significative et emblématique", notamment une grande annonce dans une industrie traditionnelle qui pourrait concerner le secteur automobile. Emmanuel Macron se rendra dans l'après-midi sur le site de production de Toyota à Onnaing, dans le Nord, a fait savoir l'Elysée hier.

Les Echos ont annoncé vendredi sur leur site que Toyota allait investir 400 millions d'euros dans son usine d'Onnaing pour fabriquer un nouveau véhicule, ce qui permettrait la création de près de 700 emplois.