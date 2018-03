Resume de l'actualite a 17H15 GMT (22/03)

PARIS - Près de 500.000 manifestants ont défilé à travers la France pour dénoncer la réforme de la fonction publique, selon Force ouvrière, auxquels se sont ajoutés 25.000 cheminots à Paris. La CGT fait état à 17h00 de 482.000 manifestants dans 131 cortèges et confirme la participation de 40.000 personnes dans la capitale.

Sept syndicats de fonctionnaires sur neuf (CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaires), mais pas la CFDT, avaient appelé à faire grève aujourd'hui pour protester contre la réforme de la fonction publique et défendre le pouvoir d'achat.

Après cette première journée de mobilisation greffée sur celle des fonctionnaires à Paris, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT-Cheminots, l'UNSA-ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots) ont annoncé un mouvement de grève de deux jours sur cinq à partir du 3 avril et jusqu'au 28 juin pour enterrer la réforme de l'entreprise ferroviaire.

Le gouvernement a prévu de ne plus recruter sous le statut de cheminot et de présenter un plan de compétitivité avant l'été pour préparer l'ouverture à la concurrence.

---

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé aujourd'hui l'instauration de mesures destinées à réduire le déficit commercial entre la Chine et les Etats-Unis ravivant les craintes de guerre commerciale.

---

WASHINGTON - Le principal avocat chargé de conseiller Donald Trump dans l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur le rôle de la Russie lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 a démissionné aujourd'hui, rapporte le New York Times.

John Dowd a quitté ses fonctions après avoir constaté que le président suivait de moins en moins ses conseils, a déclaré une des deux sources citées par le quotidien.

Le juriste avait pris l'été dernier la suite de Marc Kasowitz, l'avocat personnel de Donald Trump, à la tête de l'équipe juridique constituée par le chef de la Maison blanche face à l'"enquête russe". Des rumeurs de réorganisation de cette équipe circulaient depuis plusieurs jours.

---

PARIS - Les Républicains (LR) ont observé aujourd'hui une prudente discrétion après la mise en examen de l'ancien président Nicolas Sarkozy, une figure au prestige intact aux yeux des adhérents mais aux relations ambivalentes avec la direction en poste.

Laurent Wauquiez, qui a adopté des méthodes d'inspiration sarkozienne pour se faire élire en décembre à la tête de LR, est resté silencieux depuis la publication d'un message sur Twitter, mardi, sans appréciation "sur le fond du dossier".

Nicolas Sarkozy a été mis en examen hier soir par les juges d'instruction chargés de l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007, après une garde à vue étalée sur deux jours dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), a-t-on appris de source judiciaire.

L'ancien président, déjà mis en examen dans deux autres affaires, est poursuivi cette fois pour financement illicite de campagne électorale, corruption passive et recel de détournement de fonds publics libyens.

Nicolas Sarkozy, qui a en outre été placé sous contrôle judiciaire, nie les faits qui lui sont reprochés. Il a dénoncé une "manipulation" face aux juges, selon des déclarations publiées par Le Figaro.

---

BRUXELLES - Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se penchent sur le commerce, le Brexit et l'avenir de la zone euro lors d'un Conseil européen aujourd'hui et demain suivi d'une réunion sans les Britanniques et d'un sommet de la zone euro.

Les dirigeants européens proposeront notamment à Londres un accord de transition post-Brexit, a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui a prévenu que ce texte n'entrerait en vigueur que si Londres honorait ses engagements sur les questions de l'Irlande du Nord et de Gibraltar.

Comme Londres le souhaitait, cet accord, présenté en début de semaine, prévoit l'instauration d'une période de statu quo de 21 mois qui permettra aux entreprises britanniques de se préparer et d'ajuster leurs activités après la sortie de l'UE.

Les Européens exprimeront aussi leur solidarité avec le Royaume-Uni après la tentative d'assassinat d'un agent double russe attribuée à la Russie et discuteront de la fiscalité des géants du numérique après la proposition de la Commission de prélever 3% de leur chiffre d'affaires.

---

GAZA - Les forces de sécurité du mouvement radical palestinien Hamas ont arrêté aujourd'hui dans la bande de Gaza le principal suspect dans l'enquête sur la tentative d'assassinat dont a été la cible le Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, le 13 mars.

Le suspect, dont l'identité n'a pas été divulguée, a été blessé au cours d'une fusillade avec les forces de sécurité qui encerclaient l'endroit où il se cachait. Deux agents des forces de sécurité ont été tués dans l'échange de tirs.

---

SEOUL - L'ancien président sud-coréen Lee Myung-bak, soupçonné d'avoir touché des pots-de-vin quand il était en fonction, a été interpellé aujourd'hui, quelques heures après l'émission d'un mandat d'arrêt par la justice.

Lee, qui clame son innocence, a été longuement interrogé la semaine dernière par les procureurs et doit répondre de près de vingt chefs d'inculpation.

Il est soupçonné d'avoir touché pendant sa présidence, entre 2008 et 2013, onze milliards de won (10,28 millions de dollars) de la part de plusieurs institutions et personnalités, dont les services de renseignement (National Intelligence Service, NIS) et le groupe Samsung.

--

LONDRES - Les émissions mondiales de CO², découlant de l'utilisation de combustibles fossiles, ont augmenté de 1,4% en 2017, pour atteindre 32,5 gigatonnes, soit un plus haut historique, au vu d'une estimation encore provisoire, fait savoir l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Les émissions de CO² n'ont pas augmenté partout. Si la plupart des grandes économies ont enregistré une hausse en 2017, d'autres (Etats-Unis, Royaume-Uni, Mexique, Japon) ont connu des baisses. La plus forte baisse est venue des Etats-Unis, en raison d'un développement accéléré des énergies renouvelables.