Resume de l'actualite a 17h00 GMT (18/03)

ZELENODOLSK, Russie - Les Russes votaient aujourd'hui pour une élection présidentielle présentée comme gagnée d'avance pour le président sortant, Vladimir Poutine. La seule véritable inconnue du scrutin réside dans le taux de participation.

Les bureaux de vote ont ouvert hier soir à Petropavlovsk-Kamchatsky, sur la côte pacifique russe, et les opérations de vote cesseront à 18h00 GMT ce soir à Kaliningrad, l'enclave russe bordant la mer Baltique.

Les derniers sondages accordent à Vladimir Poutine près de 70% des intentions de vote, 10 fois plus que son adversaire le plus proche. Si un nouveau mandat lui était effectivement accordé, sa longévité au pouvoir approcherait le quart de siècle, une durée que seul Staline a dépassée.

Alexeï Navalny, le seul opposant à avoir publiquement affronté le maître du Kremlin, n'a pas eu le droit de se présenter devant les électeurs. Il a appelé ses partisans à boycotter le scrutin, qu'il qualifie de farce antidémocratique, et les a encouragés à collecter des preuves des fraudes qui ne manqueront pas, selon lui, d'entacher l'élection.

---

ISTANBUL/BEYROUTH - L'armée turque et de ses alliés de l'Armée syrienne libre (ASL) dans le centre d'Afrin, bastion kurde jusque là occupé par les milices kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), a annoncé le président turc.

Selon un porte-parole de l'ASL, les rebelles syriens sont entrés dans la ville avant l'aube sans rencontrer de résistance.

Plus de 150.000 personnes ont quitté la ville ces derniers jours, selon Hevi Mustafa, une des dirigeantes de l'autorité exécutive qui gouverne le secteur d'Afrin.

L'exécutif de la ville a annoncé que le conflit avec Ankara venait d'entrer dans une nouvelle phase et promis que les combattants kurdes deviendraient un "cauchemar" pour la Turquie.

---

BEYROUTH - L'un des principaux groupes rebelles présents dans l'une des poches de résistance de la Ghouta orientale a annoncé dimanche avoir ouvert un canal de négociations avec une délégation de l'Onu en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu, de l'acheminement d'aide humanitaire et d'évacuations médicales.

Après une matinée relativement calme, les bombardements et les combats au sol ont repris dimanche après-midi, selon des informations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

Selon l'agence russe Interfax, plus de 20.000 civils ont quitté dimanche matin les zones rebelles de la Ghouta orientale, près de Damas, par la ville Hammouriyeh, a rapporté citant les chiffres fournis par le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Les médias officiels syriens ont par ailleurs annoncé que le président Bachar al Assad s'était rendu auprès de ses troupes dans la Ghouta orientale.

---

LONDRES - Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a accusé aujourd'hui la Russie d'avoir stocké du Novitchok, un agent neurotoxique utilisé dans la tentative de meurtre d'un ex-espion russe, et d'avoir enquêté sur ses effets dans le but de tuer.

Un ancien agent double russe, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, ont été retrouvés inconscients le 4 mars sur un banc de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, où ils sont, depuis, hospitalisés dans un état grave.

D'après le gouvernement britannique, ils ont été agressés au moyen d'un agent neurotoxique développé au niveau militaire par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980, le Novitchok. La Russie dément toute implication dans cette affaire.

---

PARIS - Emmanuel Macron perd deux points de bonnes opinions, à 42%, et Edouard Philippe en perd trois, à 43%, selon la dernière livraison du baromètre mensuel de l'Ifop pour le journal du dimanche (JDD).

Selon cette enquête réalisée du 9 au 17 mars, 57% des personnes interrogées se disent mécontentes de l'action du président, contre 55% il y a un mois, et 54% portent le même jugement sur son Premier ministre (50% en février).

C'est le troisième mois consécutif de baisse de popularité pour les deux têtes de l'exécutif.

---

PARIS - Le président du Sénat, en désaccord avec l'exécutif sur le délicat projet de révision constitutionnelle, a déclaré dimanche qu'il militerait pour une dose de proportionnelle pour les élections des députés "la plus mesurée possible", soit 10%.

Aujourd'hui, les députés sont élus au scrutin majoritaire. Une dose de proportionnelle permettrait plutôt d'attribuer des sièges en fonction du nombre de voix. Selon Gérard Larcher, "plus de 70% des sénateurs sont élus à la proportionnelle".

Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a fait savoir qu'il souhaitait que 100 députés sur 400 - après réduction du nombre de députés - soient élus de cette façon.

---

PARIS - Le ministre de l'Economie a voulu se montrer ferme dimanche face à la menace d'une grève d'usure promise par les syndicats de la SNCF en réaffirmant la détermination du gouvernement à maintenir ses positions.

"Oui nous tiendrons", a assuré Bruno Le Maire sur France inter. "Si nous sommes capables jour après jour d'expliquer les enjeux, de continuer la discussion avec les syndicats, au bout du compte, qu'est ce qu'on peut avoir ? Une SNCF qui marche mieux, qui devient compétitive, qui reste ce grand service public qui fait la fierté de tous les Français".

---

PARIS - Les expéditions de champagne ont atteint un record à 4,9 milliards d'euros en 2017, tirées par les exportations à destination des États-Unis et du Japon.

Si les ventes en valeur ont progressé de 4%, elles ont limité leur hausse à 0,4% en volume, à 307,3 millions de bouteilles, pénalisées par une nouvelle baisse en France, premier marché du champagne, où elles ont reculé de 2,5%, et par une chute de 11% au Royaume-Uni, selon les chiffres publiés par le Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC).

---

PARIS - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré dimanche qu'une enquête était en cours en Italie, mais pas en France, concernant les 2,5 milliards d'euros d'impôts auquel, selon Mediapart, Kering aurait échappés entre 2002 et 2017 via sa plate-forme de logistique et de distribution LGI basée en Suisse.