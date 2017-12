Resume de l'actualite a 17h00 GMT (31/12)

LONDRES - Les autorités iraniennes durcissent le ton face aux manifestants qui protestent depuis jeudi contre la vie chère et le gouvernement, avertissant qu'ils seraient sévèrement punis en cas d'infraction à la loi.

Le président Hassan Rohani, réélu en mai sur la promesse de garantir la liberté d'expression et de réunion, pourrait s'adresser directement aux Iraniens ce soir.

Deux manifestants ont été tués par balles hier soir à Doroud, dans l'ouest du pays, premières victimes signalées lors d'une contestation sans précédent depuis la grande vague de manifestations contre la réélection de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009.

D'abord organisés pour protester contre la hausse des prix dans un pays où l'inflation annuelle atteint les 8%, les rassemblements ont pris un tour politique, fait rare en Iran, et des slogans visant les mollahs, le président Rohani ou le guide suprême de la Révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, ont pu être entendus. "Ayez honte, les mollahs, laissez ce pays tranquille", a-t-on notamment entendu sur ces vidéos.

Le ministre iranien de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, a adressé une mise en garde aux manifestants, diffusée par les médias officiels: "Ceux qui endommagent les biens publics, enfreignent la loi et créent des troubles sont responsables de leurs actes et devront en payer le prix", a-t-il dit.

Des banques et des bâtiments publics ont été pris pour cibles et une moto de la police a été incendiée lors des manifestations qui ont débuté jeudi à Mashhad, deuxième ville du pays, avant de s'étendre à d'autres villes, dont Téhéran.

---

KINSHASA - - Les forces de sécurité de la République démocratique du Congo (RDC) ont abattu deux hommes à Kinshasa lors de manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, rapporte Human Rights Watch.

Les deux hommes ont été tués devant l'église Saint-Alphonse, dans le quartier de Matete. Un porte-parole de la police a démenti que les forces de sécurité aient tiré à balles réelles. Mais un journaliste de Reuters a vu dans un hôpital de Matonge, autre quartier de la capitale congolaise, deux personnes victimes de blessures par balles, à une jambe à un bras.

La police et l'armée congolaises ont multiplié les contrôles à Kinshasa et tiré des cartouches de gaz lacrymogène contre des opposants rassemblés devant une église.

Cette journée de mobilisation était organisée par des organisations catholiques. En RDC, 40% de la population est catholique et l'Eglise jouit d'une forte crédibilité. La hiérarchie ne soutient toutefois pas officiellement l'appel à manifester, lancé par des mouvements laïcs.

Ces derniers réclament que le chef de l'Etat s'engage à ne pas modifier la Constitution et à ne pas briguer un troisième mandat. Les organisateurs de la contestation demandent aussi la libération de prisonniers politiques.

---

MADRID - Le dirigeant catalan Carles Puigdemont a exhorté hier soir le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, à accepter les résultats des élections législatives du 21 décembre dont les partis nationalistes sont ressortis avec une majorité absolue au Parlement de Catalogne.

"Les urnes ont parlé, la démocratie a parlé, chacun a pu s'exprimer. Qu'attend Rajoy pour accepter les résultats ?", a dit l'ex-président du gouvernement autonome, qui s'est exilé à Bruxelles après la mise sous tutelle de la région décidée le 27 octobre par Madrid.

La Catalogne, a-t-il poursuivi dans une allocution télévisée, a démontré que sa population était démocratiquement mûre et qu'elle avait conquis le droit de devenir une république.

Même si elles ont été minoritaires en voix, la liste Junts Per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne) de Puigdemont, la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) de l'ex-vice-président Oriol Junqueras et la Candidature pour l'unité populaire (CUP) disposeront de la majorité absolue dans la future Assemblée de Catalogne, avec 70 de ses 135 sièges. Sa session inaugurale a été fixée au 17 janvier par Mariano Rajoy.

---

SEOUL - Les autorités sud-coréennes ont saisi un navire battant pavillon panaméen soupçonné de livrer des produits pétroliers à la Corée du Nord en violation des sanctions internationales, a dit un responsable des douanes.

Le KOTI a été immobilisé dans le port de Pyeongtaek-Dangjin, sur la côte occidentale de la Corée du Sud, au sud d'Incheon. Le navire peut transporter 5.100 tonnes de pétrole. Son équipage est constitué principalement de marins chinois et birmans.

Il s'agit de la deuxième saisie révélée par les autorités de Séoul en l'espace de trois jours.

---

MOSCOU - L'auteur présumé de l'attentat contre un supermarché qui a fait 13 blessés il y a quatre jours de Saint-Pétersbourg a été inculpé pour terrorisme. L'homme, dont l'identité et l'âge n'ont pas été divulgués, a été arrêté hier.

Il est accusé d'avoir fabriqué et déposé la bombe artisanale qui a explosé dans un supermarché de la chaîne Perekrestok.

---

PARIS - Emmanuel Macron recevra vendredi prochain son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour évoquer notamment les dossiers syrien et palestinien, a annoncé l"Elysée.

Cet entretien sera aussi l'occasion d'évoquer les relations bilatérales entre la France et la Turquie et la question des droits de l'homme, ajoute-t-on.

La Turquie a signé vendredi avec la Russie un accord portant sur la livraison à Ankara de missiles sol-air S-400. Ce contrat inquiète ses alliés de l'Otan, notamment parce que les missiles S-400 ne peuvent pas être intégrés aux structures militaires de l'Alliance atlantique.

---

PARIS - Près de 140.000 membres des forces de sécurité seront mobilisés dans toute la France pour les festivités du 31 décembre, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

"La célébration du nouvel an s'inscrit dans un contexte de menace terroriste toujours élevée", a-t-il souligné dans un communiqué. Un homme et une femme projetant des attentats ont été arrêtés la semaine dernière à Lyon et à Paris.

"Pour assurer la sécurisation du 31 décembre, ce sont 56.000 policiers, 36.000 gendarmes, et 7.000 militaires de l'opération Sentinelle et 39.800 sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs et démineurs (...) qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire", a précisé le ministère.

A Paris et dans les communes environnantes, 10.500 policiers, militaires, pompiers et secouristes seront ainsi mis à contribution, soit 200 de plus qu'il y a un an.

---

NEW YORK - Le réveillon du nouvel an aux Etats-Unis et au Canada risque de se dérouler par un froid polaire.

Des vents venus de l'Arctique ont soufflé cette semaine sur une grande partie des Etats-Unis et du Canada, notamment au Québec, provoquant une vague de froid exceptionnelle.

L'ampleur du phénomène météorologique est telle que la Californie a été touchée et des pluies glaciales y sont tombées en certains endroits.