Résumé des principales informations économiques du mercredi 7 février 2018

TELECOMMUNICATIONS: Swisscom donne un coup d'accélérateur à son plan de réduction des coûts, en le relevant de 60 à 100 millions de francs suisses par an d'ici à 2020. Quelque 700 postes passeront à la trappe en 2018. En ce qui concerne les comptes 2017, l'opérateur a dégagé un bénéfice net en contraction de 2,2% sur un an à 1,57 milliard de francs suisses. Le chiffre d'affaires de l'opérateur semi-public a augmenté de 0,2% à 11,66 milliards.

TELECOMMUNICATIONS: Les données d'environ 800'000 clients de Swisscom ont été volées l'automne dernier. Des informations considérées comme "pas particulièrement sensibles" par l'opérateur, qui a toutefois décidé de renforcer ses mesures de sécurité. "Des inconnus ont subtilisé les droits d'accès d'un partenaire de distribution afin d'accéder de façon abusive au nom, à l'adresse, au numéro de téléphone et à la date de naissance de clients", a reconnu le géant bleu.

CONJONCTURE: Après un léger coup de frein en automne, l'indicateur du KOF portant sur la situation des affaires en Suisse a repris sa marche en avant en janvier. Selon les chercheurs zurichois, les entreprises sondées se montrent confiantes pour les six prochains mois de l'année. L'embellie touche la majorité des secteurs. La branche du commerce représente celle affichant la progression la plus notable, précise le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

IMMOBILIER: Les déséquilibres se sont une nouvelle fois atténués sur le marché immobilier en Suisse. L'indice UBS mesurant le risque de bulle a reculé pour la 2e fois consécutive en six mois au 4e trimestre 2017. En Suisse romande, les régions de Lausanne, Morges et Vevey (VD) restent des zones à risques. UBS explique l'essentiel du tassement de l'indice de bulle immobilière par le ralentissement persistant des volumes hypothécaires, alors même que les revenus ont augmenté de manière robuste.

ZONE EURO: La Commission européenne a rehaussé ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019 dans la zone euro qui a enregistré l'an passé sa meilleure performance depuis dix ans. L'exécutif européen table désormais sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 2,3% cette année et 2% l'an prochain. Le 9 novembre dernier, pour ses prévisions d'automne, il s'attendait à 2,1% pour 2018 et 1,9% en 2019.

BANQUES: Le groupe Pictet a pu s'appuyer en 2017 sur un bénéfice net record en hausse de plus de 35% à 572 millions de francs suisses. La banque privée genevoise peut revendiquer également des produits d'exploitation en progression de 16% à 2,52 milliards.

COURRIER: Quickmail a continué de se développer l'an dernier. L'unique distributeur privé de courrier en Suisse a acheminé 87 millions de colis en 2017, une hausse de 23% par rapport à 2016. La part de marché de l'entreprise est passée de 2,2 à 2,6% pour les envois de courrier en dessous de 1000 grammes, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

ASSISTANCE AU SOL: Swissport renforce sa présence à l'aéroport berlinois de Schönefeld. A la faveur d'un contrat signé avec la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts Ryanair, le spécialiste zurichois de l'assistance au sol va embaucher 150 collaborateurs supplémentaires et investir 3 millions d'euros (3,44 millions de francs suisses) dans l'achat de véhicules.

TELECOMMUNICATIONS: Les câblo-opérateurs regroupés au sein de l'association Suissedigital ont glané 62'000 abonnements supplémentaires l'an dernier, une hausse de 1,4% par rapport à 2016. Si une baisse a été constatée pour la télévision, la téléphonie et l'internet à haut débit ont progressé.

POLITIQUE MONETAIRE: Après une hausse en décembre 2017, les réserves en devises étrangères de la Banque nationale suisse (BNS) ont évolué à la baisse en janvier dernier. A l'issue du mois sous revue, elles se montaient à près de 731,4 milliards de francs suisses, soit une chute de 12,76 milliards au regard de la fin 2017.

