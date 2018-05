Résumé des principales informations économiques du mercredi 9 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:

TÉLÉCOMMUNICATIONS: En raison de la forte concurrence sur le marché, UPC a vu son chiffre d'affaires baisser sur un an de 1,4% au 1er trimestre à 327 millions de francs suisses. Pour la période sous revue, le câblo-opérateur zurichois a, en revanche, augmenté de 12,6% son chiffre d'affaires pour les clients commerciaux. Cette croissance est plus élevée que celle "de la concurrence", observe la filiale du géant américain Liberty Global. Le marché des clients privés est "très disputé" et l'entreprise enregistre une légère baisse dans ce domaine au 1er trimestre.

ASSURANCES: Le groupe Zurich estime avoir bien démarré l'année. Dans l'assurance vie, les primes de l'assureur zurichois ont grimpé de 7% (ou 13% à taux de change constants). Dans l'assurance dommages, elles augmentent de 5% (-1% sur base comparable) à 9,3 milliards de dollars (9,3 milliards de francs suisses). "Le groupe est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs 2017-2019 et continue de disposer d'une forte base de capital", a déclaré le directeur financier, George Quinn. "Dans l'assurance dommages, le groupe continue sa focalisation sur la rentabilité". Zurich, qui a entamé un repositionnement de ses activités, vise notamment 1,5 milliard de francs suisses d'économies.

JOAILLERIE: Le marché des pierres précieuses "exceptionnelles" se porte bien en Suisse et dans d'autres pays. Alors qu'un premier salon GemGenève s'ouvre jeudi, l'un de ses responsables relève la valeur de ces produits face à des branches plus exposées aux tensions politiques. "Il y a eu une très forte montée" dans tous les secteurs entre 2009 et il y a environ deux ans, affirme à l'ats l'entrepreneur genevois Ronny Totah. Depuis, certaines marchandises "ont commencé à stagner", alors que les produits "exceptionnels continuent à bien se porter", ajoute ce vice-président de l'Association suisse des négociants de pierres précieuses (ASNP).

TÉLÉCOMS: Le géant britannique des télécoms Vodafone reprend certains actifs en Europe du groupe américain Liberty Global, dont le deuxième câblo-opérateur en Allemagne, Unitymedia. La transaction se monte à 18,4 milliards d'euros (21,8 milliards de francs suisses) Le câblo-opérateur suisse UPC qui appartient à Liberty Global n'est pas concerné par l'opération. Le montant total de la transaction comprend un versement de 10,8 milliards d'euros en numéraire et 7,6 milliards d'euros de reprise de dette de Liberty Global.

CONJONCTURE: L'industrie neuchâteloise va mieux. Les sentiments exprimés sur la marche des affaires s'améliorent depuis quelques mois. Cette évolution positive est liée à l'affaiblissement du franc et à la bonne marche de l'économie mondiale. Cette conclusion émane de l'enquête menée en mars auprès des entreprises industrielles et publiée mercredi par le Service de la statistique du canton de Neuchâtel. L'évolution des carnets de commandes est jugée positive pour la majorité des entreprises interrogées.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES: Le fabricant de composants électroniques Schaffner a vu ses ventes bondir au 1er semestre (clos fin mars) de son exercice décalé 2017/18. Si la marge opérationnelle a pu être améliorée, le bénéfice net est par contre ressorti en repli en raison d'effets non récurrents. Le bénéfice net a reculé de 4,8% à 4,0 millions de francs suisses en raison d'un ajustement lié à la réforme fiscale américaine en 2017. Ajusté de cet effet exceptionnel, il atteint 5,7 millions.

COMMERCE ELECTRONIQUE: Le géant de la distribution américain Walmart a pris le contrôle de 77% du site de vente en ligne indien Flipkart. L'acquisition, qui se monte à 16 milliards de dollars, est la plus grosse jamais réalisée dans le secteur du commerce électronique d'après les analystes. Cette opération accentue la féroce compétition pour le prometteur marché de la vente en ligne en Inde, dont le géant Amazon a fait l'une de ses priorités mondiales.

AUTOMOBILE: Toyota a annoncé un bénéfice net de son exercice 2017-2018 en forte hausse de 36%, atteignant un niveau inédit. Mais le géant japonais de l'automobile prévoit un recul de 15% pour l'exercice en cours. Sur l'ensemble de l'année budgétaire bouclée fin mars, le constructeur a dégagé un résultat net de 2493,9 milliards de yens (22,5 milliards de francs suisses), aidé par des gains de change (affaiblissement du yen face aux principales devises) et des réductions de coûts.

TRANSPORT AÉRIEN: Emirates, une des plus grandes compagnies aériennes au monde, a annoncé avoir enregistré une augmentation de 124% de son bénéfice net l'an dernier, grâce notamment à l'amélioration de son activité cargo. La compagnie de Dubaï a indiqué avoir enregistré un bénéfice net de 762 millions de dollars (762 millions de francs suisses) au cours de l'exercice fiscal se terminant le 31 mars, contre 340 millions lors de l'exercice précédent.

AUTOMOBILE: Mitsubishi Motors a fait état d'un bénéfice d'exploitation multiplié par 20 sur l'exercice clos fin mars. Le constructeur automobile japonais attend une nouvelle croissance pour l'exercice en cours, de l'ordre de 12%, grâce notamment à ses ventes en Asie. Le septième constructeur automobile japonais prévoit un bénéfice d'exploitation de 110 milliards de yens (996 millions de francs suisses) sur l'exercice à fin mars 2019, un chiffre à peu près conforme à l'estimation moyenne des analystes.

TÉLÉCOMS: Le géant japonais des télécommunications et services en ligne SoftBank Group a annoncé mercredi un recul de 27% de son bénéfice net annuel 2017/2018, en raison de facteurs exceptionnels relatifs à ses divers investissements. Au cours de l'année terminée le 31 mars dernier, il a dégagé un résultat net de 1038,98 milliards de yens (9,4 milliards de francs suisses), bien qu'ayant profité de la réforme fiscale aux Etats-Unis et autres éléments positifs.

IMPRESSION: Les actionnaires d'Orell Füssli ont clairement signifié en assemblée générale leur confiance envers les responsables de l'entreprise. Le parterre a balayé une motion du fonds zurichois Veraison Capital réclamant l'instauration d'un seuil de 34% (opting up) au-delà duquel tout détenteur de droits de vote serait contraint de présenter une offre de rachat sur l'ensemble du capital.

TRANSPORT: Des engins électriques mi-drones mi-hélicoptères aux lignes futuristes: Uber a laissé entrevoir à quoi pourraient ressembler ses futurs taxis volants. "Ce sont des prototypes qui n'existent pas encore", a tenu à préciser Eric Allison, directeur des programmes d'aviation de Uber Elevate, la division de taxis volants du géant des voitures avec chauffeur.

