Résumé des principales informations économiques du vendredi 9 février 2018

Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux de chômage est resté inchangé à 3,3% en janvier 2018 par rapport à décembre 2017, reculant toutefois de 0,4 point de pourcentage sur un an. Cette évolution confirme la tendance à la baisse observée depuis 2016, souligne le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). A la fin janvier, 149'161 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit tout de même 2507 de plus que le mois précédent (+1,7%). Sur un an, elles sont en revanche 15'305 de moins (-9,3%).

SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: EMS-Chemie continue d'aligner les performances records. A la faveur de ventes atteignant à nouveau un niveau inédit l'an dernier, le fabricant grison de polymères et de spécialités chimiques a vu son bénéfice net progresser de 6,3% sur un an à 484 millions de francs suisses, une première. Dans un environnement économique plutôt favorable, malgré un ralentissement de la croissance de la production automobile, EMS-Chemie a franchi pour la première fois le cap des 2 milliards de chiffre d'affaires, a relevé à Zurich Magdalena Martullo, administratrice déléguée du groupe. Les revenus ont ainsi crû de 8,2% à 2,146 milliards.

SOINS: Près de 200 salariés français de Galderma ont protesté devant le siège de Nestlé à Vevey (VD) contre la fermeture de leur site de Sophia Antipolis (F) qui emploie 550 personnes. Lors d'une réunion avec des représentants du personnel de sa filiale, le géant vaudois s'est engagé à maintenir un maximum d'emplois. Lors de cette rencontre, les représentants de la multinationale ont déclaré soutenir les employés de leur filiale dans le cadre du processus en cours. Ils se sont engagés à proposer des options pertinentes à tous ceux touchés par les changements annoncés par Nestlé Skin Health, a déclaré Sébastien Cros, porte-parole de Galderma à l'ats.

COSMÉTIQUES: L'Oréal est "prêt" à racheter à Nestlé ses 23% de capital si cette entreprise décidait de s'en défaire un jour, a assuré le patron du géant mondial des cosmétiques. Le pacte d'actionnaires expirera prochainement. "Si, je dis bien si, Nestlé décide un jour de vendre, nous sommes prêts" pour racheter sa part, valant actuellement quelque 22,6 milliards d'euros (26 milliards de francs suisses), a déclaré Jean-Paul Agon lors d'une conférence de presse au lendemain de la publication des résultats annuels du groupe.

MODE: Bally change à nouveau de mains. La marque de mode a été vendue à l'entreprise chinoise Shandong Ruyi pour un montant non dévoilé. La société d'investissement basée au Luxembourg JAB Holding, qui gère les actifs de la famille milliardaire allemande Reimann, a décidé de se séparer de Bally. A noter qu'elle conserve une participation minoritaire dans la marque.

BANQUES: La Banque cantonale de Zurich (BCZ) a poursuivi sa croissance l'an dernier. Engrangeant des revenus records et maîtrisant ses coûts, le plus grand établissement bancaire cantonal de Suisse a vu son bénéfice net progresser en un an de 3% à 782 millions de francs suisses. Considérés dans leur ensemble, les revenus ont légèrement augmenté de 1% à 2,34 milliards. Ainsi, le record historique de l'an passé a pu être légèrement dépassé.

BANQUES: La filiale suisse de la banque BNP Paribas a nommé l'ancien directeur général de Migros Herbert Bolliger au sein de son conseil d'administration. L'organe de surveillance accueille également Yannick Jung, qui travaille pour l'établissement français depuis 1997. Les deux hommes "pourront apporter toute leur expertise économique et bancaire au sein de notre banque", relève BNP Paribas (Suisse) dans un communiqué. La filiale helvétique du groupe de l'Hexagone compte 1400 employés, répartis à Genève, Zurich, Bâle et Lugano.

BANQUES: La Banque cantonale des Grisons (GKB) a enregistré en 2017 un bénéfice net en hausse de 7% à 180,3 millions de francs suisses. Le conseil d'administration proposera un dividende en progression de deux francs suisses à 40 francs suisses. Le résultat d'exploitation s'est arrondi de presque un quart (+24,8%) à 195,3 millions de francs suisses et le bénéfice avant les réserves et hors minoritaires s'est inscrit à 197,9 millions, soit un gain de 12,5%. "Il s'agit du meilleur résultat opérationnel jamais réalisé", affirme la banque dans un communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: Avec 1,18 million de voyageurs, Swiss a transporté légèrement moins de passagers en janvier. Le nombre de vols effectués a également diminué. Le nombre de clients a reculé de 0,9% sur un an, souligne la compagnie aérienne aux mains de l'Allemand Lufthansa dans un communiqué. Les vols ont eux affiché un repli de 2,5% à 10'943.

MACHINES-OUTILS: Starrag Group a trouvé son nouveau directeur général. Le conseil d'administration du fabricant st-gallois de machines-outils a nommé Christian Walti à la tête de l'entreprise. Ce dernier prendra ses fonctions le 1er juin. Christian Walti remplacera Walter Börsch, lequel accompagnera son successeur lors de son entrée en fonction et quittera l'entreprise dans le courant du mois d'août.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) et son homologue sud-coréenne vont signer le 20 février à Zurich un accord d'échange de devises, a indiqué l'institut d'émission dans un bref communiqué. Le document devra porter les signatures du président de la direction générale de la BNS Thomas Jordan et du gouverneur de la Banque de Corée Juyeol Lee. L'accord de swap bilatéral autorisera l'achat et le rachat de devises entre les deux banques centrales, à hauteur de 11'200 milliards de wons coréens, soit 10 milliards de francs suisses.

IMMOBILIER: Mobimo affiche une rentabilité en baisse à l'issue de l'exercice 2017. Face au repli des revenus de loyers et des gains issus de la vente d'immeubles de placement, le groupe immobilier lucernois a vu son bénéfice net chuter de 42,6% au regard de 2016 à 91,5 millions de francs suisses. Dans un communiqué, l'entreprise établie à Lucerne rappelle que la performance de 2016 avait aussi bénéficié d'un effet extraordinaire favorable dans le domaine des impôts différés. Hors réévaluations, le bénéfice attribuable aux actionnaires s'est tassé de manière moins marquée soit de 27,7% à 71,9 millions.

INSTRUMENTS DE MESURE: Le fabricant américano-suisse d'instruments de précision Mettler-Toledo a augmenté ses ventes au 4e trimestre 2017. En raison cependant d'une provision élevée pour les impôts, le bénéfice a nettement reculé. Les recettes ont progressé de 10% à 778,06 millions de dollars (722,8 millions de francs suisses), a précisé l'entreprise basée à Greifensee (ZH) et à Columbus, dans l'Etat d'Ohio. En monnaies locales, l'augmentation est de 6%.

