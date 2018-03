Résumé du jour des principales informations économiques du mardi 27 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:

COMMERCE DE DÉTAIL: Malgré des ventes en hausse, Migros a vu sa rentabilité chuter en 2017, pour un 3e exercice consécutif. Reflet de marges sous pression dans un secteur en mutation et de charges en hausse, le numéro un helvétique du commerce de détail a dégagé un bénéfice net de 503 millions de francs suisses, 24,2% de moins qu'en 2016. Malgré une rentabilité à la peine, le groupe Migros demeure sain et repose sur des bases solides, a relevé Fabrice Zumbrunnen, le président de la direction de la Fédération des coopératives Migros (FCM). "Personne ne peut se satisfaire d'un tel résultat. Le bénéfice doit augmenter", a souligné le Chaux-de-Fonnier, qui a succédé en début d'année à Herbert Bolliger.

BASELWORLD 2018: La 101e édition de Baselworld s'est achevée mardi dans un climat d'incertitude. Les exposants soulignent l'importance de la foire, mais appellent pour la suite à une meilleure prise en compte des évolutions du secteur. Dans un communiqué envoyé à mi-salon, sa directrice Sylvie Ritter soulignait que "80% des exportations horlogères suisses sont représentées lors de cette édition", malgré un nombre d'exposants qui a fondu de 1300 à quelque 650 en un an. Pour arrêter l'hémorragie, les prix de location avaient été réduits de 10% et la durée raccourcie de huit à six jours.

BASELWORLD 2018: Le nombre de visiteurs est demeuré stable lors de la 101e édition de Baselworld, pourtant raccourcie de deux jours par rapport aux précédentes éditions, selon les organisateurs. La direction du Salon international de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie prévoit encore une manifestation raccourcie pour l'année prochaine. La cure d'amaigrissement opérée cette année a fait du bien à Baselworld, a estimé la directrice de la manifestation Sylvie Ritter lors de la conférence de presse de clôture de la manifestation. "La plupart des exposants étaient contents avec le Baselworld de cette année et les plus grands seront aussi là en 2019", a-t-elle affirmé.

PHARMA: Novartis vend sa participation de 36,5% dans la coentreprise Consumer Healthcare (médicaments sans ordonnance) à son partenaire britannique GlaxoSmithKline (GSK) pour 13 milliards de dollars (12,2 milliards de francs suisses). La finalisation de la transaction est prévue au deuxième trimestre 2018. "La vente permet à Novartis de continuer de se concentrer sur le développement et la croissance de ses activités de base", indique le géant pharmaceutique bâlois. Les produits - en numéraire - de l'opération permettront au géant rhénan de réinvestir dans ses priorités, en particulier des acquisitions ciblées, souligne-t-il.

MARCHÉS FINANCIERS: Le système financier suisse n'est pas suffisamment armé face aux cyberattaques: l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) tire la sonnette d'alarme, prônant la création d'un centre national de compétences. "La Suisse est moins active que d'autres pays pour protéger le système dans son ensemble", a relevé Mark Branson, directeur de la FINMA, lors de la conférence de presse annuelle de l'institution à Berne.

MARCHÉS FINANCIERS: L'affaire Raiffeisen devrait bientôt trouver son épilogue. La procédure ouverte à l'encontre du groupe bancaire st-gallois doit se clore d'ici la fin du mois d'avril, a relevé l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). "Nous touchons au but", a affirmé mardi Mark Branson, directeur de la FINMA. "Il n'est pas possible de donner un calendrier précis. Mais la durée restante de la procédure se compte en mois, pas en années", a-t-il ajouté.

MUSIQUE: Les organisateurs de concerts font toujours face à un marché en stagnation. Les 1718 manifestations musicales recensées par la SMPA (+3,2%) ont ainsi accueilli près de 5,1 millions de visiteurs en 2017, un nombre en hausse de 1,5% sur un an. "La légère progression" du nombre de visiteurs est toutefois "principalement due à l'adhésion de nouveaux membres", relève la Swiss music promoters association (SMPA).

MARCHÉS: Le nombre global d'introduction en Bourse a chuté de 27% à 287 au premier trimestre 2018, tandis que le volume des émissions a décollé d'autant. En Suisse, trois opérations ont été enregistrées, contre zéro voici un an, selon le baromètre d'EY. A l'échelle mondiale, le volume des émissions entre janvier et mars s'est en revanche accru de 28% sur un an, passant de 33,6 milliards de dollars (31,8 milliards de francs suisses) à 42,8 milliards, indique le cabinet d'audit et de conseil. Six entrées en bourse représentaient un volume supérieur à un milliard, contre 2 l'an passé à la même période.

ASSISTANCE AU SOL: Swissport a étoffé en 2017 son chiffre d'affaires de 6,4% sur un an à 3,1 milliards de francs suisses. Le spécialiste zurichois de l'assistance au sol a desservi près de 250 millions de passagers (+8,7%) pour le compte de ses clients, un record. Le volume de fret manutentionné a aussi augmenté de 8,4% par rapport à 2016, pour s'inscrire à quelque 4,7 millions de tonnes, indique mardi Swissport. À fin 2017, l'ex-filiale de Swissair aux mains du conglomérat chinois HNA était présente dans 279 aéroports répartis dans 48 pays à travers le monde.

BOISSONS: Le fabricant argovien de boissons Rivella a réalisé un chiffre d'affaires de 136 millions de francs suisses en 2017, contre 137,8 millions une année auparavant. Le recul de 2% subi en Suisse a été en partie compensé par la hausse des ventes à l'étranger, de 5,4%. "2017 n'a pas été une année facile pour les fabricants suisses de boissons. La pression persistante sur les prix, la politique promotionnelle agressive des distributeurs, la diminution des ventes dans la restauration et les débats de plus en plus vifs en matière de politique de prévention pèsent lourdement sur la branche", constate Rivella.

ASSURANCES: Baloise Group a poursuivi sa croissance l'an passé. Soutenu par l'expansion des affaires dommages et celles du segment vie à caractère de placement, l'assureur bâlois a vu son bénéfice net s'étoffer de 2,5% au regard de 2016 à 548 millions de francs suisses, soit la 2e meilleure performance de ces dix dernières années. Le volume d'affaires, en progression de 3,9%, a pour sa part atteint 9,26 milliards de francs suisses, a précisé l'assureur établi à Bâle. L'augmentation est due au segment des primes à caractère de placement, lesquelles ont bondi de 14,6%, à 2,52 milliards de francs suisses et à la croissance soutenue du segment non-vie observée dans toutes les unités du groupe.

CHIMIE: Le numéro un mondial de la peinture AkzoNobel a annoncé mardi la vente de sa division "Chimie de spécialité" au fonds d'investissement américain Carlyle Group, pour un montant de 10,1 milliards d'euros (11,7 milliards de francs suisses), afin d'éviter toute OPA hostile. "AkzoNobel a annoncé la vente de 100% de sa division chimie de spécialité à Carlyle Group pour une valeur de 10,1 milliards (...) dans le cadre de sa stratégie annoncée en avril 2017", a-t-il précisé dans un communiqué.

IMMOBILIER: La construction de logements connaît une mue dans le canton de Vaud. Davantage consacrés à la location, les nouveaux bâtiments doivent contribuer à la détente du marché immobilier, montre une étude de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Entre 2010 et 2014, les logements locatifs représentaient environ 30% des nouvelles constructions dans le canton de Vaud. Cette part est remontée à 50% et "devrait rester élevée ces prochaines années", a souligné l'Observatoire BCV de l'économie vaudoise.

MÉDIAS: Tamedia lance une nouvelle offre publicitaire destinée à ses clients sur les réseaux sociaux. Baptisée "tSocial", l'offre comprend divers paquets publicitaires et réalisation de contenus afin de profiter de manière combinée de la pénétration de ses diverses marques médias, a précisé le groupe de presse zurichois. Une offre "Monobrand" sera destinée aux annonceurs qui réservent une marque spécifique du groupe, comme 20 minutes ou 24 Heures. Le client qui veut profiter de l'ensemble des marques médias de Tamedia disposera de deux offres, "Premium" et "Reach".

TEXTILE: Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé un chute de 44% de son bénéfice net au premier trimestre de son exercice 2018 décalé. Il a subi l'effet d'une baisse des ventes et d'importants rabais saisonniers. Le bénéfice net de la période décembre 2017-février 2018 est ressorti à 1,37 milliard de couronnes suédoises (157 millions de francs suisses) contre 2,46 milliards un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a lui reculé de 1,7%, à 46,2 milliards.

ats