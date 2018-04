Résumé du jour des principales informations économiques du mercredi 4 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:

RÉASSURANCE: Swiss Re affirme que les négociations avec SoftBank, en vue d'une prise de participation minoritaire, ne font que débuter. Le cas échéant, le conglomérait japonais ne prendrait pas plus de 10% du capital du réassureur zurichois. "Annoncées en février, les discussions préliminaires pour un éventuel partenariat et une prise de participation minoritaire vont encore durer", a relevé Swiss Re lors de sa journée des investisseurs. "Au stade actuel, il n'est pas envisagé que cette participation dépasse les 10% du capital", a-t-il précisé.

CONCURRENCE FISCALE: En Suisse, la fiscalité est demeurée stable en 2018 par rapport à l'année précédente. La Suisse centrale continue d'afficher les taux d'imposition les plus bas, tant sur les bénéfices des entreprises que sur le revenu. Le canton de Genève ferme le peloton. "Pas de changements significatifs dans le paysage fiscal suisse", souligne le cabinet d'audit et de conseil KPMG dans son "Swiss Tax Report 2018". L'enquête, menée depuis 2007, compare la fiscalité des 26 cantons suisses et de 130 pays.

BANQUES: L'égalité salariale n'est pas acquise dans les banques en Grande-Bretagne. Par rapport à leurs collègues masculins, les employées britanniques d'UBS et de Credit Suisse reçoivent en moyenne un salaire inférieur de respectivement 31 et 39,2%. Ces chiffres font suite à une disposition légale en Grande-Bretagne, obligeant désormais les entreprises de plus de 250 employés à rendre public les écarts salariaux entre hommes et femmes.

CIMENT: Thomas Schmidheiny, principal actionnaire de LafargeHolcim et l'un des inspirateurs de la fusion entre les groupes suisse et français, va quitter le conseil d'administration du premier cimentier mondial lors de l'assemblée générale du 8 mai. L'homme est âgé de 72 ans. Thomas Schmidheiny, qui contrôle 11,4% du capital, demeurera actionnaire du groupe, a indiqué LafargeHolcim. Il a exercé précédemment la fonction de directeur général de la multinationale st-galloise Holcim de 1978 à 2001 et de président du conseil d'administration entre 1984 et 2003.

ENTREPRISES: Au cours du premier trimestre, 11'055 entreprises au total ont été créées en Suisse, soit un petit plus de 0,3% par rapport à la même période voici un an. En parallèle, 7476 sociétés ont été radiées du registre du commerce. Le canton de Zurich enregistre le plus grand nombre de nouvelles inscriptions, soit 2002, indique l'enquête de la société CRIF publiée . Suivent Vaud (1153), Genève (942), Berne (850) et l'Argovie (657).

BOISSONS: Les ventes de Ramseier ont stagné l'an dernier. Le producteur de boissons, connu pour son jus de pomme, a affiché un chiffre d'affaires de 149,5 millions de francs suisses, un montant identique à celui de 2016. "Les objectifs financiers ont pu être atteints, en dépit d'un marché des boissons âprement convoité", a écrit le groupe lucernois dans un communiqué, sans donner davantage de détails financiers.

COMMERCE DE DÉTAIL: Max Havelaar élargit son offre en Suisse aux produits mixtes. La Fondation lance un nouveau label blanc pour certifier les ingrédients individuels issus du commerce équitable qui entrent dans la composition de produits mixtes. Le nouveau label Fairtrade Sourced Ingredient (modèle d'approvisionnement d'un ingrédient Fairtrade) remplace l'ancien label FSP ("Fairtrade Sourcing Program"), explique Max Havelaar dans un communiqué. L'étiquette se présente en blanc, ce qui la distingue du label noir classique.

INDUSTRIE: Le licenciement récent d'un employé par le groupe ISS au CERN inquiète ses collègues sur le site genevois, qui le considèrent comme abusif. Ceux-ci ont débrayé pour une journée. La direction régionale se dit "déçue" par Unia et "ouverte" au dialogue. Parmi les 26 employés, les 17 qui avaient voté cette grève ont participé, a dit à l'ats un responsable syndical d'Unia. Malgré le manque de collaborateurs, les conséquences opérationnelles sont peu importantes, relève de son côté le directeur régional d'ISS en charge du mandat au CERN Jérôme Bochaton.

BANQUES: Raiffeisen repousse de trois semaines la date de publication de son rapport annuel 2017. L'information, donnée par le quotidien zurichois Tages-Anzeiger, a été confirmée par une porte-parole du groupe bancaire coopératif st-gallois, numéro trois du secteur en Suisse. Des "remaniements urgents" sont à l'origine du report, dans le sillage de l'affaire Pierin Vincenz et du départ précipité du président du conseil d'administration Johannes Rüegg-Stürm, selon l'article. Raiffeisen devait initialement publier son rapport ce mercredi. Une nouvelle date est désormais fixée au 24 avril.

CAISSES DE PENSION: Les actifs des fonds de pension institutionnels ont atteint un montant record de 41,3 billions de dollars (36,6 billions de francs suisses) fin 2017 dans le monde, a calculé la société de conseil Willis Towers Watson. C'est 4,8 billions de plus qu'un an auparavant, soit une hausse de 13%, la plus importante enregistrée depuis 20 ans. La Suisse détient 2,2% du patrimoine mondial des fonds de pension, ce qui la fait occuper la 7e place d'un classement largement dominé par les Etats-Unis (61,4%), a précisé Willis Towers Watson en présentant son étude annuelle du secteur.

COMMERCE: La Chine a sorti l'artillerie lourde dans son conflit commercial avec Washington. Elle a annoncé des droits de douane sur les importations américaines de nombreux produits dont le soja, l'automobile et l'aéronautique, qui pèsent lourd dans la balance. Quelques heures après la publication mardi par l'administration Trump d'une liste provisoire de produits importés susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations du même montant annuel: 50 milliards de dollars (48 milliards de francs suisses).

MÉDIAS: L'agence de presse néerlandaise Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) est rachetée par Talpa, l'entreprise de John de Mol active dans le secteur des médias, laquelle va reprendre la totalité des actions de l'actuel propriétaire, Vereniging Veronica. ANP est l'équivalent néerlandais de l'ATS ou de l'AFP. John De Mol estime qu'il n'y a "pas meilleur acteur que l'ANP" en matière de fourniture d'informations. "Talpa Network veut se développer et devenir une entreprise importante dans le secteur aux Pays-Bas. L'acquisition de l'ANP entre dans cet objectif".

ZONE EURO: La reprise économique gagne du terrain en zone euro, avec un taux de chômage en février au plus bas depuis décembre 2008 et une accélération de l'inflation en mars, selon des données publiées. Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en février à 8,5%, contre 8,6% en janvier, a indiqué l'Office européen des statistiques, Eurostat. En décembre 2008, ce taux était de 8,3%, puis avait bondi à 8,7% en janvier 2009.

VÉLOPARTAGE: Le numéro un mondial du vélopartage, le chinois Mobike, a été racheté par son compatriote Meituan, a-t-il annoncé, une opération qui le valorise 2,8 milliards d'euros (3,3 milliards de francs suisses) selon des médias. Meituan, principale application chinoise d'achats groupés et de services de proximité, a signé un accord de rachat de Mobike, a annoncé ce dernier dans un communiqué.

MUSIQUE: Spotify a fait ses premiers pas en Bourse mardi à New York. Une entrée réussie pour le numéro un mondial de la musique en streaming, même si son titre a reculé lors de sa première journée de cotation. A la clôture de Wall Street, l'action du groupe suédois a terminé à 149,01 dollars, en recul de 10,18% par rapport au prix d'introduction fixé à 165,90 dollars.

