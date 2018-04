Résumé du jour des principales informations économiques du vendredi 6 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:

IQUIDATION DE SWISSAIR: Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a rejeté une nouvelle plainte des liquidateurs de Swissair, contre quatorze anciens dirigeants de la compagnie aérienne et de la holding chapeautant ses activités, SAirGroup. Il leur était reproché d'avoir manqué à leurs obligations et leur était réclamé à ce titre 280 millions de francs suisses. Dans son jugement long de 169 pages, le Tribunal de commerce du canton de Zurich explique qu'il s'agit d'une "procédure d'une ampleur exceptionnelle".

INVESTISSEMENTS: L'an dernier, la France s'est révélée être le premier pays d'accueil des investissements suisses créateurs d'emploi en Europe, avec une part de 34% des projets. L'Hexagone a devancé l'Allemagne (15%) et le Royaume-Uni (10%). Les investisseurs suisses se sont fortement engagés en France l'an passé: 59 nouvelles décisions d'investissement suisses (43 en 2016) ont permis la création ou le maintien de 1503 emplois en France, soit une augmentation de plus de 46%, ressort-il d'une étude publiée par l'agence Business France.

TOURISME: L'hôtellerie suisse a connu un bon début d'année 2018. En janvier et février 2018, les nuitées ont augmenté de 4,2% en l'espace d'un an à 6,02 millions d'unités. Tant celles des hôtes suisses qu'étrangers ont progressé. Sur les deux mois sous revue, les hôtes établis en Suisse ont généré 3,04 millions de nuitées, contre 2,92 millions un an auparavant, ressort-il des tableaux diffusés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les nuitées des visiteurs venus de l'étranger se sont hissées quant à elles à 2,99 millions, contre 2,83 millions.

SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: Comme attendu, EMS-Chemie a entamé de belle manière l'année 2018 après un exercice record en 2017. Entre janvier et fin mars, le fabricant grison de polymères et autres spécialités chimiques en mains de la famille Blocher a dégagé des revenus de 595 millions de francs suisses, 11,8% de plus que douze mois auparavant. Dans le détail de ses deux divisions, l'unité principale des polymères haute performance a réalisé un chiffre d'affaires de 521 millions de francs suisses au 1er trimestre. Le montant s'est révélé supérieur de 11,5% à celui présenté il y un an, a indiqué l'entreprise dirigée depuis Herrliberg (ZH), mais dont la principale usine se situe à Domat/Ems.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique bâlois Roche a achevé le processus de rachat de l'exploitant américain de plates-formes de recherche et suivi en oncologie Flatiron Health. La transaction, annoncée à mi-février pour un montant de 1,9 milliard de dollars, demeurait sujette à l'un ou l'autre ajustement. Flatiron développe et opère des plates-formes de données médicales électroniques, qu'il collecte auprès de 265 cliniques oncologiques, six centres académiques de recherche, ainsi que quatorze compagnies pharmaceutiques aux Etats-Unis, a rappelé Roche.

BANQUES: La Banque cantonale vaudoise (BCV) accueille deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration. Il s'agit de Fabienne Freymond Cantone et de Jean-François Schwarz, nommés par le Conseil d'Etat. Fabienne Freymond Cantone et Jean-François Schwarz succéderont à Luc Recordon et à Paul-André Sanglard, arrivés tous deux à l'échéance ultime de leur mandat, a indiqué la BCV.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Reflet d'une conjoncture favorable et de l'affaiblissement du franc, l'économie suisse embauche davantage, selon Adecco. Au 1er trimestre 2018, son indice Swiss Job Market Index a progressé de 4% en variation annuelle, alors qu'il s'est maintenu à un haut niveau au regard des trois mois précédents (+1%). Dévoilant son relevé trimestriel réalisé en partenariat avec l'Université de Zurich, Adecco explique la hausse par la forte croissance des offres d'emploi dans la région lémanique, alors que leur niveau s'est stabilisé à haut niveau dans les autres régions. La progression observée lors des trimestres précédents dans les métiers de l'informatique s'est poursuivie.

GUERRE COMMERCIALE: La Chine a assuré ne pas craindre de payer le prix d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis, après que Donald Trump eut doublé les enchères en menaçant de viser les importations chinoises à hauteur de 100 milliards de dollars supplémentaires. Les échanges de menaces sont devenus quasi-quotidiens cette semaine de part et d'autre du Pacifique, le ministère chinois du Commerce ayant réagi sans tarder aux derniers avertissements du président américain, en dépit d'un jour férié en Chine.

COMMERCE: La Chine a appelé l'Union européenne "à agir ensemble" contre le protectionnisme américain, alors que le ton monte entre Pékin et l'administration Trump, en pleine guerre commerciale. "La Chine et l'UE ont pour responsabilité de faire respecter l'ordre commercial multilatéral basé sur des règles (...) nous devons agir ensemble", a affirmé l'ambassadeur chinois auprès de l'UE, Zhang Ming, dans une déclaration contre le protectionnisme américain.

TÉLÉCOMS: Le sud-coréen Samsung Electronics prévoit au premier trimestre un bénéfice opérationnel record de 15'600 milliards de won (14 milliards de francs suisses), porté par la forte demande de ses puces mémoires pour téléphones mobiles. Les ventes entre janvier et mars devraient atteindre 60'000 milliards de won, indique aussi dans un communiqué le groupe sud-coréen, plus gros producteur mondial de smartphones et de puces mémoires.

MODE: Le groupe de luxe Kering a été condamné par la justice française à verser 9,3 millions d'euros (10,9 millions de francs suisses) à Hedi Slimane, ex-directeur artistique d'Yves Saint Laurent, selon une décision du tribunal de commerce de Paris. La cour "condamne la société Kering à verser (...) une somme de 9'332'598,35 euros nets d'impôts", au styliste français, note le jugement. Interrogé par l'AFP, Kering n'a fait aucun commentaire mais a simplement indiqué avoir interjeté appel de cette décision.

LETTONIE: La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé avoir demandé à la Cour européenne de justice d'examiner le cas du gouverneur de la banque centrale lettone, démis de ses fonctions par Riga dans un contexte de scandale politico-financier. Ilmars Rimsevics, soupçonné de corruption et suspendu de ses fonctions début mars, a refusé de quitter son poste, clamant son innocence et arguant de l'indépendance prévue par la législation lettone de son statut vis-à-vis du pouvoir politique.

FRANCE: Le déficit commercial français s'est légèrement réduit en février pour atteindre 5,2 milliards d'euros (6,1 milliards de francs suisses), contre 5,4 milliards (chiffre révisé) le mois précédent en raison notamment d'une baisse des importations, ont annoncé les Douanes. Sur douze mois, le déficit cumulé de la France atteint 60,2 milliards d'euros, contre 62,5 milliards pour l'année calendaire 2017, précisent les Douanes dans un communiqué.

