Réunion des dirigeants de l'UE à Sofia: achever un marché unique numérique inspirant confiance au bénéfice de tous

Dix jours avant l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, la Commission européenne présente aujourd'hui une série de mesures concrètes que les dirigeants européens peuvent prendre pour protéger la vie privée des citoyens et faire du marché unique numérique de l'UE une réalité avant la fin de 2018.

La communication présentée ce jour constitue la contribution de la Commission aux discussions informelles qui se tiendront entre les dirigeants de l'UE demain à Sofia.

La Commission estime qu'il est dans l'intérêt commun de tous les États membres de gérer la transformation numérique selon l'approche européenne, qui associe l'investissement dans l'innovation numérique à des règles strictes en matière de protection des données. Cela permettra à l'Union de relever efficacement les défis d'une économie mondiale de plus en plus fondée sur des données.

M. Andrus Ansip, vice-président chargé du marché unique numérique, a déclaré à ce propos: «Les données sont au cœur de notre économie et de notre société. Elles doivent pouvoir circuler en toute liberté, sûreté et sécurité. La Commission européenne a présenté l'ensemble des propositions pour un marché unique numérique. Les dirigeants de l'UE disposent désormais de tous les instruments nécessaires pour exploiter pleinement les possibilités offertes par le numérique. Ce nouveau cadre réglementaire doit aller de pair avec des investissements importants dans des domaines tels que la cybersécurité, la 5G, l'intelligence artificielle et le calcul à haute performance.»

Mme Vĕra Jourová, commissaire chargée de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, s'est exprimée en ces termes: «Les récentes révélations à propos de Facebook - Cambridge Analytica confirment une fois de plus que l'UE a fait le bon choix en mettant en place des règles strictes en matière de protection des données. La pratique consistant à collecter des données dans le but de manipuler l'opinion publique est inacceptable. Nous sommes fiers d'être à l'initiative de la nouvelle référence mondiale en matière de protection des données à caractère personnel. Cela est essentiel à la confiance des consommateurs dans une économie et une société toujours plus numériques.»

Mme Mariya Gabriel, commissaire chargée de l'économie et de la société numériques, a ajouté: «La mise en place d'un cadre réglementaire approprié est indispensable à l'instauration d'un climat de confiance et au développement des entreprises en ligne. Le règlement général sur la protection des données et le règlement «vie privée et communications électroniques» garantiront la sécurité des communications électroniques de nos citoyens. À Sofia, les dirigeants de l'UE jouiront d'une occasion unique d'apporter un appui décisif aux autres propositions numériques essentielles toujours en cours de négociation.»

Trois ans après l'adoption de la stratégie pour un marché unique numérique, le marché unique numérique a progressé, avec l'adoption de 12 propositions législatives par le Parlement européen et le Conseil sur les 29 présentées par la Commission depuis mai 2015. De nouvelles lois importantes sur la protection des données et la cybersécurité ainsi que la fin des frais d'itinérance pour la téléphonie mobile sont déjà en place ou le seront dans quelques jours ou semaines. Il appartient désormais aux États membres de veiller à ce que les règles fonctionnent bien en pratique.

Renforcement de la protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne

Règlement général sur la protection des données: deux tiers des Européens déclarent craindre de ne pas pouvoir contrôler les informations qu'ils fournissent en ligne, tandis que la moitié d'entre eux ont peur d'être victimes de fraude. Le récent scandale Facebook - Cambridge Analytica a fait prendre conscience du fait que les données peuvent être utilisées de manière abusive si elles ne sont pas correctement protégées.

Le règlement général sur la protection des données offrira aux citoyens une meilleure protection de leurs données à caractère personnel grâce à:

un meilleur contrôle de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées par les entreprises et les administrations publiques, notamment la nécessité d'un consentement clair des utilisateurs pour le traitement de leurs données à caractère personnel;

davantage de clarté quant aux politiques des entreprises en matière de protection de la vie privée;

une notification rapide des violations de données préjudiciables sans délai.

Prochaines étapes: la Commission invite les dirigeants européens à veiller à ce que les autorités nationales mettent en place sans tarder l'ensemble des mesures encore nécessaires pour se préparer à l'application des nouvelles règles dans tous les États membres.

Règlement «vie privée et communications électroniques»: parallèlement au règlement général sur la protection des données, le règlement «vie privée et communications électroniques» proposé en janvier 2017, en cours de négociation au Parlement européen et au Conseil, est fondamental pour la non-violation de la confidentialité des communications en ligne des citoyens européens. Les nouvelles règles s'appliqueront tant aux opérateurs de télécommunications traditionnels qu'aux services en ligne tels que les courriers électroniques, la messagerie instantanée ou les services de téléphonie vocale en ligne. Cela signifie que sans le consentement des utilisateurs, aucun prestataire de services ne pourra accéder aux dispositifs qu'ils utilisent.

Prochaines étapes: la Commission demande instamment au Conseil de parvenir rapidement à un accord sur sa position de négociation sur le règlement «vie privée et communications électroniques» afin que les négociations avec le Parlement européen puissent commencer en juin 2018, en vue de l'adoption du règlement d'ici à la fin de 2018.

Mesures nécessaires pour réaliser un marché unique numérique

Depuis le lancement de la stratégie pour un marché unique numérique en mai 2015, la Commission a présenté des propositions pour l'ensemble des 29 initiatives identifiées comme essentielles au bon fonctionnement du marché unique numérique. Les citoyens bénéficient déjà de certains avantages, par exemple l'utilisation des données lorsqu'ils se rendent dans d'autres États membres a été multipliée par quatre grâce à la suppression des frais d'itinérance. Le marché unique numérique pourrait globalement apporter jusqu'à 415 milliards d'euros par an à notre économie et créer des centaines de milliers de nouveaux emplois.

La Commission invite en particulier les dirigeants de l'UE à discuter et à donner leur orientation stratégique afin de parvenir à:

mobiliser les investissements publics et privés nécessaires au déploiement de l'intelligence artificielle, des réseaux de connectivité 5G, du calcul à haute performance;

garantir que le règlement relatif à la libre circulation de données à caractère non personnel, dont l'objectif est de développer encore davantage l'économie européenne fondée sur les données, soit adopté par les colégislateurs d'ici à juin 2018;

finaliser également, d'ici à juin 2018, le code des communications électroniques afin de stimuler les investissements dans les réseaux à haut débit et de haute qualité dans l'ensemble de l'UE;

aider les États membres à fournir aux Européens les compétences numériques dont ils ont besoin aujourd'hui et auront besoin demain dans l'économie et la société numériques.

Plus généralement, toutes les autres propositions relatives au marché unique numérique devraient être adoptées d'ici à la fin de 2018, conformément à la demande formulée par le Conseil européen en octobre 2017. Parmi ces propositions figure, notamment, la modernisation des règles de l'UE en matière de droits d'auteur afin de mieux protéger les créateurs en ligne et de faciliter l'accès aux œuvres européennes au-delà des frontières.

Historique

L'UE a déjà mis fin aux frais d'itinérance dans l'UE et a permis aux Européens de voyager dans l'ensemble de l'UE tout en continuant de bénéficier de leurs abonnements en ligne à des films, des séries télévisées, des jeux vidéo, de la musique, des programmes sportifs ou des livres numériques.

Depuis le 9 mai 2018, les États membres sont tenus d'appliquer la première législation sur la cybersécurité à l'échelle européenne - la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (directive SRI) - qui sera complétée par un vaste ensemble de mesures visant à renforcer la cybersécurité dans l'Union. Parmi celles-ci figurent une proposition relative à une nouvelle Agence de cybersécurité de l'UE, qui assistera les États membres dans la gestion des cyberattaques, ainsi qu'un nouveau système européen de certification, qui permettra de garantir la sécurité d'utilisation des produits et services dans l'environnement numérique. À partir de décembre 2018, grâce à l'adoption de nouvelles règles contre le blocage géographique injustifié, les consommateurs ne se heurteront plus à des obstacles lorsqu'ils achèteront des produits ou services en ligne dans l'UE. Pour les entreprises, cela signifie une plus grande sécurité juridique pour exercer des activités à l'étranger.

En avril 2018, la Commission a communiqué toutes les autres mesures relevant du marché unique numérique et a notamment présenté une approche européenne pour l'avenir de l'intelligence artificielle, des mesures de lutte contre la désinformation sur internet, y compris un code de bonnes pratiques à l'échelle de l'UE en matière de désinformation, ainsi que des conditions d'équité et de transparence dans l'économie des plateformes en ligne visant à aboutir à un environnement propice à l'innovation pour les entreprises de l'UE.

En parallèle, le règlement général sur la protection des données a été adopté en décembre 2015, laissant aux États membres et à leurs autorités une période transitoire de deux ans pour leur permettre d'être tout à fait prêts à l'adopter le 25 mai 2018. En janvier 2018, la Commission a également publié des orientations afin de faciliter l'application des nouvelles règles en matière de protection des données dans l'ensemble de l'UE.

