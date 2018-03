Revue de presse de ce dimanche 18 mars 2018

Berne (awp/ats) - Dans la presse dominicale du jour, on parle de Moutier et de son appartenance cantonale, de recrutement de djihadistes à Genève ou encore de la virulence de la grippe cette année. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats:

Le Matin Dimanche / SonntagsZeitung: Un rapport anonyme qui dénonce le tourisme de votation dans la ville de Moutier soulève des questions au sein du gouvernement bernois à qui il a été envoyé. Cette étude statistique sur les mouvements de population sur des années établit qu'aux alentours de élections communales et avant les votations concernant la politique jurassienne, on observe à Moutier "des mouvements démographiques significatifs et irréguliers", rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Concrètement, il semblerait que plusieurs personnes aient déposé leurs papiers à Moutier avant le vote sur son appartenance cantonale et en soient reparties juste après. Le dossier a été transmis au Ministère public. Pour rappel, le scrutin a été remporté par les autonomistes avec une mini-marge de 137 voix

Le Matin Dimanche: Genève devient le second centre de recrutement djihadiste de Suisse, après Zurich, mais devant le canton de Vaud. Parmi les 86 personnes qui ont tenté de se rendre en Syrie ou en Irak pour rejoindre l'État islamique, quinze viennent de Genève, dont huit en provenance de la région urbaine, affirme Le Matin Dimanche dans son édition du jour. Le canton de Vaud se positionne juste derrière Genève, avec quatorze djihadistes présumés. Neuf d'entre eux ont habité Lausanne et la plupart ont des racines bosniaques. L'enquête du journal montre par ailleurs que la cellule genevoise, un réseau essentiellement nord-africain tourne autour de la mosquée du Petit-Saconnex et de plusieurs chauffeurs Uber. Des procédures pénales ont été ouvertes contre au moins neuf personnes en Suisse et en France.

SonntagsBlick: Le nombre de zones 30 en Suisse a explosé sur la dernière décennie, affirme le SonntagsBlick. Il n'existe aucune statistique officielle sur le sujet, mais le journal alémanique a récolté les données de plusieurs cantons. Dans le canton de St-Gall, sans compter sa capitale, il y a actuellement 92 zones à circulation ralentie dont 72 ont été créées ces dix dernières années. A Fribourg, on compte aujourd'hui 172 zones 30, contre 56 en 2007. Dans le canton de Lucerne, 234 de ces zones ont été créées ces dernières années. Mais ce sont les Bernois qui ont le plus fait l'éloge de la lenteur: les autorités ont limité la vitesse dans 356 zones.

Ostschweiz am Sonntag / Zentralschweiz am Sonntag: Le nombre de congés maladie pris à la Poste suisse a augmenté de 10% sur les quatre dernières années, affirment plusieurs journaux alémaniques dont la Zentralschweiz am Sonntag. En 2017, les collaborateurs de l'entreprise ont manqué en moyenne 12,9 jours contre 11,6 en 2013. Les syndicats invoquent comme raison principale à cette hausse l'insécurité que ressent le personnel face aux bouleversements que subit la Poste.

NZZ am Sonntag: Une reprise éventuelle du quotidien bâlois "Basler Zeitung" par le groupe Tamedia devra être approuvée par la Commission de la concurrence (Comco), rapporte l'hebdomadaire NZZ am Sonntag, citant l'autorité fédérale. Tamedia possède déjà une position dominante sur le marché de la presse romande. Or les acquisitions sur des marchés voisins, en amont ou en aval doivent être annoncées à la Comco. L'autorité indépendante n'a toutefois pas souhaité indiquer si elle avait déjà été informée d'une telle transaction.

NZZ am Sonntag: Les clients de la banque Raiffeisen paient des frais élevés en comparaison des autres acteurs de la branche. La NZZ am Sonntag qui rapporte l'affaire s'appuie sur une analyse de moneyland.ch. Le comparateur en ligne a examiné les frais comptabilisés à un client dans le cadre d'un paquet bancaire comprenant des cartes de débit et de crédit et qui possède 10'000 francs suisses sur un compte privé et 50'000 en épargne. Selon moneyland.ch, Raiffeisen demande à un tel usager moyen des taxes annuelles de 228 francs suisses. Le même client paie 53 francs suisses chez Postfinance, 61 chez Credit Suisse et 115 chez UBS.

SonntagsZeitung: Les oxydes d'azote présents dans l'air sont responsables de 1140 décès prématurés en Suisse, selon la SonntagsZeitung qui se base une étude de l'Agence européenne pour l'environnement analysant l'année 2013. Une importante partie des polluants provient des vieilles voitures diesel. La qualité de l'air doit être améliorée, affirme l'Office fédéral de l'environnement. Les mesures de la pollution de l'air dans les centres-villes suisses et sur les axes routiers montrent que les teneurs en oxydes d'azote dépassent en permanence les valeurs limites.

Le Matin Dimanche / SonntagsZeitung: L'Office fédéral de la santé a répertorié 11'858 cas de grippes sur les cinquante-deux dernières semaines, soit près de quatre fois plus que la saison 2016/17, révèlent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. "C'est la grippe la plus virulente depuis plus d'une décennie", souligne l'Hôpital universitaire de Bâle, cité par les deux journaux. La saison de la grippe est en outre cette année particulièrement longue. L'OFS a comptabilisé 1170 nouveaux cas sur les neuf dernières semaines ; en 2017, il n'y en avait que 187.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.