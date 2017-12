Revue de presse du dimanche 31 décembre 2017

Sydney (awp/ats) - Relations avec l'UE, cryptomonnaies ou encore maladies sexuellement transmissibles sont quelques-uns des sujets abordés par la presse dominicale en cette veille de Nouvel An. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats:

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung/SonntagsBlick: Conseil fédéral et partis continuent de se déchirer sur le dossier européen. Le futur président de la Confédération, Alain Berset, critique dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung la façon de l'Union européenne (UE) de traiter la Suisse. Mais, prévient immédiatement le socialiste de 45 ans, il est dans l'intérêt de la Suisse d'avoir des "relations réglées" avec Bruxelles. "Nous souhaitons stabiliser la voie bilatérale et cela passe par une certaine stabilité aussi sur le plan institutionnel", remarque-t-il, soulignant qu'il y a encore beaucoup de questions à clarifier.

Dans le SonntagsBlick, le président du PS, Christian Levrat, exige de son côté que le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis négocie rapidement un accord avec l'UE et le présente au peuple pour que celui-ci puisse décider si le prix est raisonnable ou non. Aucun cadeau n'est distribué en politique internationale, affirme M. Levrat. La sécurité et la prospérité ont un prix, selon lui.

Le président du PDC, Gerhard Pfister, continue, lui, de plaider pour une approche bilatérale. Le Conseil fédéral doit défendre les intérêts de la Suisse avec assurance, homogénéité et pragmatisme, ajoute-t-il dans le SonntagsBlick, soulignant que l'UE ne doit pas affaiblir unilatéralement la compétitivité de la Suisse. Pour la présidente du PLR Petra Gössi, ni l'isolement ni l'adhésion ne doivent entrer en ligne de compte. De nouveaux fondamentaux sont nécessaires pour des accords, juge-t-elle, tout en exigeant toujours une sécurité juridique et un accès libre au marché économique.

Quant à Albert Rösti, le président de l'UDC, il insiste sur l'autodétermination de la Suisse, qui est, selon lui, victime d'un chantage de l'UE. Le gouvernement doit renverser la table, tonne-t-il. Fidèle à la ligne du parti, il rejette la reprise automatique du droit européen, ne veut pas payer 1,3 milliard de francs suisses pour le fonds européen de cohésion et appelle à supprimer le droit de timbre pour renforcer la place financière suisse, comme le Conseil fédéral a menacé de le faire.

NZZ am Sonntag/SonntagsZeitung/Zentralschweiz am Sonntag/Ostschweiz am Sonntag: La Suisse devient La Mecque du blockchain, une technique qui sert de base aux nouvelles monnaies digitales, comme le bitcoin. Selon la NZZ am Sonntag, le canton de Zoug a enregistré une hausse de telles entreprises de 14% en 2017. Il reçoit chaque semaine des délégations de la Silicon Valley et de la Chine. La Crypto Valley Association, fondée au début de l'année, compte déjà 550 membres payants. Start up, entreprises établies, avocats, consultants, ex-banquiers et programmeurs participent au mouvement.

La raison de cette ruée vers à l'or à Zoug est la possibilité offerte aux entreprises d'être lancée avec des cryptomonnaies, explique le journal. Quatre des dix plus importantes opérations de financement de ce type ont eu lieu en Suisse. La valeur de ces monnaies atteint actuellement 600 milliards de francs suisses.

Face à ce développement, les conseillers fédéraux Johann Schneider-Ammann et Ueli Maurer ont mis sur pied, avec les gouvernements de Zoug et Zurich, un groupe de travail, qui doit notamment mettre en place une sécurité juridique. Les cryptomonnaies sont également dans le viseur de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés, la FINMA, après que des entrepreneurs futés ont amassé des centaines de millions de dollars en Suisse avec des introductions digitales en bourse, affirme la SonntagsZeitung. Un projet de lancement d'une nouvelle cryptomonnaie, appelée Milic et lancée par la chaîne de télévision allemande "Welt der Wunder TV" en partenariat avec Swisscom, est ainsi suspendu.

L'ancien directeur général d'UBS et de Crédit Suisse, Oswald Grübel, rejette, lui, dans Zentralschweiz am Sonntag et Ostschweiz am Sonntag, l'idée que la hausse du bitcoin est due à une bulle. Selon lui, elle indique clairement que beaucoup de personnes ne font plus confiance à leur banque centrale et au papier-monnaie traditionnel. Le bitcoin, assure-t-il, peut devenir le placement sûr de l'or des générations jeunes et globalisées.

Le Matin Dimanche: L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la commission fédérale pour la santé sexuelle envisagent d'abaisser le prix des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, affirme Le Matin Dimanche. "Cette offre pourrait être destinée aux groupes à risque. Nous ne voudrions pas que des personnes renoncent à des tests pour une question d'argent", explique dans le journal Daniel Koch, le responsable de la division "maladies transmissibles" à l'OFSP. Les cas déclarés de telles infections augmentent régulièrement depuis plusieurs années et ont même fortement crû l'an passé, remarque l'office. Le nombre de cas de gonorrhée a ainsi progressé de 20% en 2016 (2270 cas), celui de la syphilis de 15% (733) et celui de la chlamydiose de 8% (11'013).

SonntagsZeitung: Les patrons des grandes entreprises suisses sont optimistes pour 2018. Plus de 80% d'entre eux tablent sur des perspectives économiques positives en Suisse, selon un sondage réalisé par la SonntagsZeitung auprès de 47 directeurs généraux. Seul un sur trois était confiant quant au développement économique il y a un an. Plus de 30% des entreprises veulent augmenter leurs investissements, contre 19% l'année précédente. Mais seul un patron sur trois prévoit de créer des emplois en 2018. Les chefs d'entreprises se disent également satisfaits du Conseil fédéral. Ils lui attribuent une note moyenne de 4,4 (sur 6), en hausse de 0,3 point sur un an.

Dans Le Matin Dimanche, le chef économiste de la banque privée Lombard Odier, Samy Chaar, se montre également confiant pour la croissance en Suisse. L'année "2018 s'annonce meilleure que 2017". Il note que le franc suisse s'est fortement déprécié et que le contexte géopolitique joue en faveur de la Suisse. "La Chine a une stratégie économique et commerciale très ouverte sur le reste du monde. Elle est en passe de réunir l'Eurasie avec son projet de route de la soie. Ce qui veut dire que l'Europe, et bien entendu la Suisse, devient centrale dans sa stratégie".

NZZ am Sonntag: La tendance de ces dernières années à délocaliser la production vers les pays à bas salaires va s'inverser, avertit le président d'ABB, Peter Voser, dans la NZZ am Sonntag. D'après lui, la numérisation permet de rapprocher la production des marchés de vente. La Suisse, qui a perdu de nombreux emplois dans le secteur industriel en 2017, profitera également de ce changement, estime M. Voser. Il est convaincu que les robots n'augmentent pas seulement la productivité, mais qu'ils ont également un impact positif sur l'emploi. Les pays qui utilisent un nombre particulièrement élevé de robots ont un taux de chômage très bas, remarque-t-il.

SonntagsZeitung: Les vers de farine suisses, mis récemment à la disposition des chefs cuisiniers professionnels et amateurs, coûtent plus cher qu'une entrecôte, rapporte la SonntagsZeitung. Un kilogramme de ces vers congelés revient à 87 francs suisses chez leur seul fournisseur en Suisse, Entomos, alors que l'entrecôte suisse est disponible à 80 francs suisses. Le prix pour les grillons et les sauterelles est encore plus élevé. Le patron d'Entomos, Urs Fanger, justifie ces tarifs par les coûts de leur production, qui, contrairement aux autres aliments, n'est pas très industrialisée. Il s'attend toutefois à ce que les prix baissent au fur et à mesure que les volumes augmenteront.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.