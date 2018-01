Rex Tillerson en tournée en Amérique latine du 1er au 7 février

Le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, effectuera une tournée en Amérique latine du 1er au 7 février, qui le conduira au Mexique, en Argentine, au Pérou, en Colombie et en Jamaïque, et la crise vénézuélienne sera au coeur de ses entretiens, a fait savoir vendredi le département d'Etat.

"Le secrétaire d'Etat Rex Tillerson se rendra à Austin au Texas, et de là à Mexico; à Bariloche et Buenos Aires en Argentine; à Lima au Pérou; à Bogota en Colombie et à Kingston, en Jamaïque, du 1er au 7 février", a déclaré la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert. (David Alexander; Eric Faye pour le service français)