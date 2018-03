Rex Tillerson quittera son poste de secrétaire d'Etat fin mars

WASHINGTON, 13 mars (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillserson, qui a été limogé par Donald Trump, a annoncé mardi qu'il quitterait son poste le 31 mars et qu'il déléguait immédiatement toutes ses responsabilités à son numéro 2, John Sullivan, au département d'Etat.

"Le plus important est d'assurer une transition ordonnée et en douceur dans une période où le pays continue de faire face à des défis politiques et de sécurité nationale importants", a déclaré Rex Tillerson.

Tillerson, qui sera remplacé par Mike Pompeo, le directeur de la CIA, a indiqué qu'il allait reprendre des fonctions dans le secteur privé.

( Lesley Wroughton; Pierre Sérisier pour le service français)