Richemont : résultat net trimestriel en hausse de 1% à 1221ME

18/05/2018 | 10:25

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 10 979 millions d'euros, en hausse de 3% à taux de change réels et de 8 % à taux de change constants. Hors impact des rachats exceptionnels de stocks, progression de 7 % des ventes à taux de change constants.



'Le chiffre d'affaires a été soutenu par le taux de croissance élevée à un chiffre des ventes au détail et à deux chiffres en Asie-Pacifique, faisant preuve d'une vigueur particulière dans nos principaux marchés que sont la Chine, Hong Kong, la Corée du Sud et Macao. Dans son ensemble, la forte performance des ventes au détail traduit une activité solide dans la joaillerie et l'horlogerie' indique le groupe.



Le résultat d'exploitation est en augmentation de 5 % à 1 844 ME et les frais d'exploitation sont en hausse de 2 % hors plus-value immobilière enregistrée au cours de l'exercice précédent.



Le résultat net ressort en hausse de +1% à 1 221 ME. La marge opérationnelle progresse à 16,8% contre 16,6%.



Le groupe enregistre une forte génération du cash flow opérationnel avec une augmentation de 827 millions d'euros à 2 723 millions d'euros.



'Si notre portefeuille de Maisons et nos autres actifs demeurent bien positionnés, notre approche de long terme ne nous empêche pas d'envisager de nouveaux investissements ou cessions, ainsi que nous l'avons démontré au cours de l'année passée' indique le groupe.



'La solidité de notre cash flow et de notre structure financière doivent nous permettre de réaliser le plein potentiel du Groupe dans les 30 années à venir' rajoute la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.