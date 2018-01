Robeco lance un fonds consacré aux fintechs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Robeco lance le fonds « Robeco Global FinTech Equities ». Ce fonds investit dans des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier. Robeco est l'un des premiers gérants d'actifs à lancer un fonds géré activement qui investit exclusivement dans des actions de sociétés fintech cotées.Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg et autorisé à la distribution sur le marché français, est un fonds concentré, investi dans des actions internationales et sans contrainte d'indice de référence.Les sociétés comprises au sein de l'univers d'investissement construit selon un modèle propriétaire feront partie de l'un des trois segments suivants : les gagnants d'aujourd'hui, les "facilitateurs" pour l'univers des fintech et les challengers.Le segment "Gagnants d'aujourd'hui" comprend des entreprises qui disposent d'un avantage concurrentiel dans ce secteur. Le segment "Facilitateurs fintech" est composé de sociétés qui favorisent la tendance à la digitalisation. Le segment "Challengers" cible les entreprises qui pourraient être les gagnants de demain.Cette répartition en 3 segments permet au fonds d'être diversifié sur différents moteurs et caractéristiques de risque. Le fonds est géré par Patrick Lemmens, également gérant du fonds Robeco New World Financial Equities, et Jeroen van Oerle. Tous deux font partie de l'équipe d'investissement thématique de Robeco qui gère environ 3,2 milliards d'euros (fin septembre 2017) répartis sur six stratégies différentes.