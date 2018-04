RobecoSAM remporte un mandat pour une stratégie d'investissement basée sur la voiture électrique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

RobecoSAM a annoncé que le gestionnaire d’actifs japonais Daiwa SB Investments, l’une des principales sociétés de services financiers en Asie, lui a confié un mandat de sub-advisor pour sa stratégie baptisée Global Electric Vehicle Revolution.Lancée le 24 janvier 2018, cette stratégie investit dans les entreprises mondiales qui participent à la révolution liée aux véhicules électriques, en se concentrant sur quatre grands sous-segments d'investissement : les fournisseurs de composants, constructeurs et sous-traitants de véhicules électriques, les réseaux électriques et infrastructures de charge, la connectivité et la conduite autonome.Le spécialiste de l'investissement durable précise que les aspects ESG importants sur le plan financier sont également pris en compte à l'échelle de l'entreprise, renforçant ainsi le processus de valorisation financière traditionnel.Distribuée auprès des investisseurs japonais, cette stratégie d'investissement compte plus de 143 milliards de yens d'actifs, soit environ 1,4 milliard de dollars, au 27 mars 2018.