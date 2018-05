Rohani-L'Iran a un plan en cas de dénonciation de l'accord par les USA

(Actualisé avec autres citations de Rohani et contexte)

DUBAÏ, 6 mai (Reuters) - L'Iran a dressé des plans pour faire face à une éventuelle décision de Donald Trump de dénoncer l'accord sur le programme nucléaire iranien, et si Washington franchit ce pas, les Américains auront des "remords historiques", a déclaré dimanche le président iranien, Hassan Rohani.

Le président américain a déclaré que si les alliés européens ne remédiaient pas d'ici au 12 mai aux "défauts" de l'accord de 2015, il pourrait rétablir les sanctions économiques américaines contre la République islamique.

"Nous avons des plans visant à résister à toute décision de Trump sur l'accord nucléaire", a dit le président iranien dans un discours retransmis en direct à la télévision publique. "Si l'Amérique dénonce l'accord sur le nucléaire, elle en aura des remords historiques".

"Les ordres nécessaires ont été donnés à notre organisation de l'énergie atomique(...)et au secteur économique pour faire face aux complots de l'Amérique contre notre pays", a dit le président Rohani lors d'un rassemblement, au cours d'une visite dans le nord-est de l'Iran.

"L'Amérique commettra une erreur si elle sort de l'accord nucléaire; elle en concevra des remords historiques", a-t-il continué.

Mercredi, deux responsables de la Maison blanche et une source proche de l'administration américaines déclaraient que Donald Trump avait déjà quasiment décidé de sortir de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.

Cet accord conclu entre Téhéran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne (P5+1) a conduit l'Iran à mettre son programme nucléaire en sourdine en échange d'un allègement des sanctions économiques imposées pendant des années à la République islamique.

La tension est montée à l'approche de l'échéance du 12 mai fixée par le président américain concernant l'accord signé à Vienne. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne restent attachés à l'accord nucléaire en tant que tel, mais désormais, pour éviter que Washington ne s'en retire, ces pays européens souhaitent engager des discussions avec Téhéran sur son programme de missiles balistiques et sur ses activités nucléaires au-delà de 2025 - année où les clauses principales de l'accord expireront -, mais aussi sur son rôle dans des conflits du Moyen-Orient comme la Syrie et le Yémen.

"Nous ne négocierons avec personne sur nos armements et notre défense, et nous fabriquerons et entreposerons autant d'armes, d'installations et de missiles que nécessaire", a assuré Hassan Rohani. (Bureau de Dubaï; Eric Faye pour le service français)