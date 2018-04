Rothschild AM et Haussmann Patrimoine lancent un fonds de fonds flexible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rothschild Asset Management, société de gestion, et Haussmann Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine, s’associent pour créer un fonds de fonds flexible bénéficiant d’une allocation diversifiée internationale. Ce portefeuille, Haussmann Patrimoine Convictions, dont la gestion sera assurée par Rothschild AM, peut être investi entre 20% et 80% sur les marchés actions et entre 20% et 80% sur les marchés de taux via des OPC (Organismes de Placements Collectifs) tels que des Sicav, FCP, ou Trackers ...Il a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence (50% MSCI World TR Net World + 30% JP Morgan GBI EMU DR + 20% EONIA capitalisé).La philosophie d'investissement réside dans un processus d'investissement combinant une allocation stratégique et tactique, ainsi qu'un choix de fonds sous-jacents visant à matérialiser les choix d'allocation et la volonté de diversification dans les limites fixées par le prospectus.